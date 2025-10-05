Nakon dugotrajnih priprema te dvogodišnje gradnje, 3. listopada 1885. svečano je otvoreno novo Općinsko kazalište u Rijeci, današnji HNK Ivan pl. Zajca. Hrvatska riječ na ovoj pozornici nije imala mjesta otad sve do 1946. godine jer se tijekom svih tih desetljeća program izvodio isključivo na talijanskom
Riječki HNK: Misteriozne tajne svjedoka burne prošlosti
Rijeka ove godine slavi impresivnu obljetnicu - 140 godina od otvorenja velebne zgrade Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca, kulturnog svjetionika koji je nadživio carstva, ideologije i ratove.
