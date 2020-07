Riječki Riperaj smanjuje otpad, popravlja kućanske aparate i promiče zajedništvo u ljudima

Radi se o prostoru u ulici Ivana Zajca 20/a, nedaleko istoimenog HNK, kojeg je Čistoća opremila starim, odbačenim namještajem, alatima i ostalom opremom za popravke

<p>U osam mjeseci otkad se u Rijeci otvorio tzv. Riperaj, mjesto na kojem se može doći i uz pomoć majstora popraviti manji kvar na raznim aparatima, do sada je popravljeno oko 500-tinjak različitih predmeta, od malih električnih, kućanskih aparata (pegli, tostera, fenova za kosu, kuhala...) do igrački, torbi, namještaja i slično. </p><p>Također, do sada je održano 40-tak radionica, koje se organiziraju dva puta tjedno, a na kojima sudjeluju sve generacije i dotiču se razne tematike poput onih kako izraditi vijače ili torbe za plažu od plastičnih vrećica, izrada košara i ukrasnih tanjura od papira, izrada nakita od starih majica, vaza od limenki, prenamjena određenih predmeta u npr. igračke te osnove šivanja, popravak lampi i slično.</p><p>- Cijela ova situacija s koronom nas je malo zaustavila u radu, no ponovnim otvaranjem dućana, početkom lipnja, uredno nastavljamo s radionicama. Interes je velik i ljudi rado dolaze ili nešto popraviti ili nešto novo naučiti. U svakom slučaju postižemo svoj cilj, a to je smanjiti količinu otpada, promicati zajedništvo, razmijeniti pomalo zaboravljena znanja i vještine te u konačnici uštedjeti novac ljudima - kaže Milan Zagorac iz riječkog KD Čistoća.</p><p>Naime, radi se o prostoru u ulici Ivana Zajca 20/a, nedaleko istoimenog HNK, kojeg je Čistoća opremila starim, odbačenim namještajem, alatima i ostalom opremom za popravke kako građani ne moraju kupovati alat za jednokratnu uporabu već mnoge predmete, koje bi inače odbacili, mogu doći besplatno popraviti uz pomoć i savjet majstora.</p><p>Ovakve radionice još prije desetak godina otvorene su u Amsterdamu, no ova u Rijeci za sad je prva i jedina u Hrvatskoj.</p><p>- Radi se o fenomenalnoj ideji i projektu po uzoru na one u Nizozemskoj, koje sam i sam posjetio prije nekoliko godina, a u kojima, za par guldena, subotom stvari popravljaju vrhunski inženjeri penzioneri. Za otvaranje takvih dućana na nacionalnoj razini osmislio sam koncept po kojem bi preumrežili 30 takvih radionica u Hrvatskoj, za što sam se zalagao kod nekadašnjeg ministra Slavena Dobrovića, kojemu se ideja dopala, ali je prekratko bio na vlasti i nažalost projekt nije zaživio. Žao mi je zbog toga jer takvim projektom bi imali višestruke koristi - rješavao bi se problem EE otpada, problem siromaštva građana koji nemaju novaca za kupovinu novih aparata te društveni, socijalni faktor jačanja duha zajednice u kojem bi se angažirali majstori penzioneri, od kojih bi mnogi živnuli umjesto što se doma dosađuju. Nažalost, interes vladajućih za takve projekte kod nas je još uvijek zanemariv - smatra predsjednik Udruge Eko Kvarner Vjeran Piršić. </p><p>Novitet u riječkom Riperaju je i biciklopopravljaonica gdje se može doskočiti manjim kvarovima na ovom održivom i zdravom prijevoznom sredstvu.</p><p>Podsjetimo, u Riperaju se nalazi i bezambalažni aparat Bert, koji nudi ekološke prehrambene i neprehrambene proizvode domaćih proizvođača i obiteljskih gospodarstava kontroliranog, prirodnog podrijetla i iznimne kvalitete. Sve što treba je ponijeti svoju bocu u koju možete natočiti maslinovo ili bučino ulje, razne vrste octa, ekoloških sredstava za pranje i čišćenje te šampone. Budući da se ne plaća ambalaža ovi proizvodi samim tim jeftiniji su nego isti ti u prodavaonicama.</p><p>- I ovdje je interes velik i polako se stvara krug stalnih i redovitih kupaca. Temeljna ideja ovakvog aparata je motiviranje građana na smanjenje korištenja jednokratne plastične i druge ambalaže, korištenje višekratne te sprečavanje nastanka otpada - zaključuje Milan Zagorac iz Čistoće.</p>