Riječkim Korzom se provozali oldtimeri: Moj ljubimac je Fićek

Ustaljeni svibanjski termin, povodom Dana oslobođenja Rijeke, ove subote tradicionalno, na riječki Korzo doveo je "Oldtimer auto rally Rijeka 2024" i to 28. godinu za redom.

Uz pomoć grada, susret organizira Riječki oldtime klub, jedini u Hrvatskoj član Hrvatskog oldtimer saveza koji tijekom kalendarske godine, već više od četvrt stoljeća, organizira i auto i moto oldtimer rally, a jedini je i koji uz susret organizira i natjecateljski program u okviru Prvenstva HROS-a.

- Ove godine uključilo se oko 100 automobila 20-tak marki s oko 30 natjecatelja, budući da osim promotivne vožnje jedan dio naših članova sudjeluje i u natjecanju koje se boduje za prvenstvo hrvatskog oldtimer saveza. Vozači nam dolaze iz svih klubova Hrvatske (Splita, Zagreba, Međimurja, Slavonije, Istre i Opatije), a nekoliko i iz Slovenije i Italije te jedno čak iz Crne Gore. Okupili smo se na riječkom Korzu odakle nas put vodi dionicom Rijeka-Meja-Hreljin-Drivenik-Grižane-Bribir-Novi Vinodolski-Pavlomir. Nadamo se da će turisti i posjetitelji duž dionice i u mjestima zadržavanja uživati u prezentacija povijesne baštine na kotačima - kaže predsjednik riječkog oldtimer kluba Marin Radan.

Mnogobrojni metalni ljubimci u subotnje jutro okupili su se na startu, tj. glavnoj žili kucavici grada - Korzu, gdje su se mogli vidjeti i neki, vrlo rijetki primjerci proizvedeni prije i neposredno po okončanju Drugog svjetskog rata.

Poput najstarijeg Hupmobila iz 1921. u vlasništvu Roliha Simona iz Slovenije. Riječ je o kabrioletu engleske proizvodnje, osebujnom po originalnim drvenim kotačima kakvi su se nekad koristili. Staro vozilo u odličnom je izvornom stanju, ima preko 3000 kubika i preteča je stvari koje su se kasnije događale u automobilizmu.

- Tijekom godina na njemu je bilo nekih lakših popravaka što se tiče kočnica i guma, no ništa zahtjevno. Auto je jako dobro održavan, postiže brzinu do preko 100km/h, iako se, naravno, koristi samo za kratke vožnje i vikend izlete - doznajemo od organizatora.

Robert Čulina vlasnik je Fiat balile, kamioneta iz 1932. godine, porijeklom iz Slovenije.

- Ovaj primjerak služio je kao cestarsko vozilo koje je posluživalo radnike na relaciji Ilirska Bistrica Matulji - Opatija, tako da ima jednu lijepu povijest. Baš zato sam, na nagovor prijatelja, zadržao izvorni izgled, nismo to išli uređivat, htjeli smo da izgleda što originalnije, što ljude poistovjećuje s očevima i nonićima i vraća ih u to neko povijesno vrijeme automobila i rada. Što s pake tiče mehanike tu je sve uređeno kompletno na novo te se bez problema može koristiti. No treba ga znati voziti, to vam je old school vožnja, morate znati dati međugas da prešaltate brzinu, predvidjeti ranije kočenje jer ti auti nisu imali prevelike diskove kod kočnica. To je jedna lagana vožnja gdje se morate priklonit vozilu, tipa Kremenko - šali se zaljubljenik u stara vozila koji ih posjeduje još 10-tak, a ljubav prema njima gaji još iz mladosti kada se kod dječak s nonom i ocem vječito muvao po garažama šarafeći i popravljajući bicikle i motoriće.

Najmlađi članovi kluba Vito Glažar (20) i Mateo Jurišević (24) ljubav prema oldtimerima također gaje još iz djetinjstva.

- Moji ljubimci su Fićeki, a prvi auto kojeg sam krenuo sređivati bio je Zastava 101 iz 1972. godine. Bio je u garaži mog nonića. Imao sam tada 10 godina i uz pomoć majstora, koji me je pet godina učio sve o autima, ja sam postao fan oldtimera. Danas sam vlasnik Fiće iz '69. i ne bi ga nikad prodao. Mnogi mi kažu to je Zastava, to ništa ne valja, ali svjedok sam da nije tako. Ako se održava, nema nikakvih problema, a i dobro je što su i dalje svi dijelovi lako dostupni. S njim sam samo u zadnja 3 mjeseca prošao 5000 km bez ijednog kvara - ponosan je mladi Vito.

Njegov prijatelj Mateo, jedan od aktivnijih članova kluba, sve popravke radi sam i kaže, živi svoj san. Svoj crveni Fiat 850 specijal iz '71. naslijedio je od oca.

- Od '67. do '71. napravljeno ih je 250 000 komada, a koštali su oko 2 milijuna lira. Kod mojeg je sve original, osim što sam stavio auspuh s dvije cijevi, da se malo bolje čuje te malo šire felge od 850 sport kupea, zbog ljepšeg izgleda. Ima motor od 47 konja i vozi bez problema - kaže Mateo

Osim promotivne vožnje susret ima i natjecateljski karakter.

Prvo zadržavanje vožnje je u Driveniku uz posjet frankopanskom kaštelu, a potom na obalnom pojasu u Novom Vinodolskom. Sportaši će svoj zadatak posebnih vožnji odraditi upravo u Novom, da bi se svi na kraju okupili u Pavlomiru uz završni ručak i podjelu nagrada najzaslužnijima.

- Ponosni smo na prošlogodišnje rezultate naših članova i jedinstveni smo klub do sada koji je osvojio naslov prvaka Hrvatskog oldtimer saveza u obje kategorije automobila i motocikala. Uz prolaznu kontrolu u Driveniku, na otvorenju nove sezone Prvenstva HROS-a, dva su posebna ispita vožnje, točnost i spretnost, a vozila sudionika razvrstana su u devet različitih klasa, ovisno o godinama proizvodnje, ne mlađih od 30 godina - zaključuju iz organizacije.