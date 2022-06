Stari Dodge bio je zvijezda na paradi old timera u Slavonskom Brodu: 'Tek mu je 98 godina'

Old timer klub Brod na Savi u subotu je bio domaćin prelijepoj paradi starih automobila. Stigli su iz raznih krajeva Hrvatske, ali i iz okruženja, bilo je ih je iz BiH, Srbije, Slovenije, Mađarske pa i iz Francuske.

- Šestu godinu za redom predstavljamo naš klub ovakvim izložbama. Jako smo zadovoljni s odazivom i brojem vozila koja su došla na izložbu što je bilo i za očekivati, jer ljudi su dvije godine zbog pandemije bili uskraćeni za ovakva druženja. Svi vlasnici old timer vozila, osim što su veliki zaljubljenici u svoje vremešne automobile su i dobri prijatelji koji koriste svaku priliku za druženje. Osim toga, uvijek jedni drugima stoje na raspolaganju i spremi su pomoći kod nabavke potrebnih dijelova za restauraciju – rekao je Luka Matišić, predsjednik kluba.

Bez da bi se neko vozilo preferiralo, jer su sva na svoj način lijepa, pitate li njihove vlasnike oni će reći da je njihov automobil najljepši, ipak zvijezde su bili jedan stari Dodge iz 1924. godine i dva Fiata iz pedesetih godina prošlog stoljeća.

Dodge Roadster iz 1924. godine dovezao je bračni par Renata i Drago Kuković iz slovenskog grada Nova Gorica, za tu prigodu odjenuli su se po modi od prije stotinu godina.

- Dodgea smo uvezli iz Australije, zbog toga je volan na desnoj strani, ima 98 godina. Prvih stotinu je najgore, a kasnije je lako, kažem za njega, dok za sebe ne mogu jamčiti - našalio se Drago.

Suad Ćerimagić iz Sarajeva dovezao je Fiata 1100E iz 1950. godine. Sve je na njemu original, čak i unutrašnjost koja nije nanovo tapecirano, stara je 72 godine, s ponosom je pokazao Suad.

Boban Dženadić i Josip Jovanović Joco dovezli su se iz Beograda s VW bubom 1200J iz 1976. godine.

- Mi smo put od Beograda do Slavonskog Broda prošli za manje od tri sata, vozili smo od 90 do 100 km na sati, jedna lijepa i ugodna vožnja, a kako i ne kada je motor sredio doktor za bube Josip Jovanović Joco - rekao je Boban ne krijući zadovoljstvo što je došao na susret old timera u Slavonskom Brodu.

Osim ovih vozila posjetitelji su mogli vidjeti još mnoga koja su obilježila prošlo stoljeće, poput onda popularnih fićeka, Mercedesa, Opela, Renaulta, Citroena, Austina i drugih. Nakon Slavonskog Broda old timeri su organiziranoj koloni otišli u Oriovac, općinu koja je ove godine domaćin Susretu old timera.

