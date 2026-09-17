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Riješite novi kviz, zabavite se i osvojite besplatnu pretplatu!

Piše 24sata,
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Riješite novi kviz, zabavite se i osvojite besplatnu pretplatu!
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Sve sudionike ovog kviza na kraju čeka nagrada! Iskušajte svoje znanje o hrvatskim autohtonim pasminama domaćih životinja! One su naše blago, a uzgoj nekih smatra se i našom nematerijalnom kulturnom baštinom!

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Donosimo vam edukativan kviz o našim autohtonim pasminama domaćih životinja. One bi trebale biti naš ponos, a uzgoj nekih od njih je zaštićen i kao nematerijalna kulturna baština.

Nakon što završite kviz, čeka vas nagrada koja će vam dodatno uljepšati dan. Krenite što prije!

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