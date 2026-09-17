Sve sudionike ovog kviza na kraju čeka nagrada! Iskušajte svoje znanje o hrvatskim autohtonim pasminama domaćih životinja! One su naše blago, a uzgoj nekih smatra se i našom nematerijalnom kulturnom baštinom!
10 PITANJA
Riješite novi kviz, zabavite se i osvojite besplatnu pretplatu!
Čitanje članka: < 1 min
Donosimo vam edukativan kviz o našim autohtonim pasminama domaćih životinja. One bi trebale biti naš ponos, a uzgoj nekih od njih je zaštićen i kao nematerijalna kulturna baština.
Nakon što završite kviz, čeka vas nagrada koja će vam dodatno uljepšati dan. Krenite što prije!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku