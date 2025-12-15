Rijetke tjelesne karakteristike koje nema velika većina ljudi

DODATNO REBRO Neki ljudi rađaju se s dodatnim cervikalnim rebrom koje se nalazi iznad prvog rebra. Često je nepotpuno formirano pa se može sastojati samo od vlaknastog tkiva koje nije vidljivo na rendgenu. Većina ljudi ne primijeti da ga ima jer uglavnom ne stvara nikakve probleme. Tek kada pritišće živce ili krvne žile može uzrokovati nelagodu ili bol. U tom slučaju riječ je o torakalnom outlet sindromu koji je moguće liječiti. | Foto: 123RF