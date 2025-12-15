Rijetke tjelesne karakteristike koje nema velika većina ljudi

Ljudi su iznimno raznoliki, a svaki pojedinac ima jedinstvene osobine. Ipak, kod malog broja ljudi pojavljuju se osobito rijetke biološke značajke. Od dodatnih dijelova tijela do pojačanih osjetila, te ih osobine čine još posebnijima
| Foto: Alex Presa/Unsplash
Foto: Alex Presa/Unsplash
DODATNO REBRO Neki ljudi rađaju se s dodatnim cervikalnim rebrom koje se nalazi iznad prvog rebra. Često je nepotpuno formirano pa se može sastojati samo od vlaknastog tkiva koje nije vidljivo na rendgenu. Većina ljudi ne primijeti da ga ima jer uglavnom ne stvara nikakve probleme. Tek kada pritišće živce ili krvne žile može uzrokovati nelagodu ili bol. U tom slučaju riječ je o torakalnom outlet sindromu koji je moguće liječiti.
| Foto: 123RF
HETEROKROMIJA Heterokromija je stanje u kojem osoba ima različite boje očiju ili različite boje unutar istog irisa. Može biti potpuna, središnja ili djelomična ovisno o rasporedu boje. Najčešće je genetska, ali može nastati i nakon ozljede ili bolesti. Vrlo je rijetka i pogađa mali broj ljudi u populaciji. Iako izgleda neobično, obično ne utječe na vid.
| Foto: Dreamstime
CRVENA KOSA Prirodna crvena kosa izuzetno je rijetka i javlja se kod oko 2 % ljudi u svijetu. Nastaje zbog recesivnog gena, pa ga dijete mora naslijediti od oba roditelja. U medijima je često previše zastupljena pa se stvara lažni dojam da je češća. Mnogi farbaju kosu u crveno pa se teško razlikuju prirodne nijanse od umjetnih. Unatoč percepciji, crvena kosa ostaje jedna od najrjeđih tjelesnih karakteristika.
| Foto: Vadym Drobot
SIVE OČI Sive oči ima manje od 1 % svjetske populacije. Boja proizlazi iz vrlo niske razine melanina u prednjem sloju šarenice. Najčešće se pojavljuju u sjevernoj i istočnoj Europi. Oči mogu izgledati drugačije ovisno o svjetlosti, što im daje jedinstven izgled. Još rjeđe od sivih su samo crvene ili ljubičaste oči povezane s albinizmom.
| Foto: Jean-Pierre CHRETIEN
ZLATNA KRV (RH-NULL) Rh-null krvna grupa jedna je od najrjeđih na svijetu i ima je tek oko 40 ljudi. Ova krv potpuno nema Rh antigene, što je čini iznimno vrijednom za medicinu. Može se koristiti za transfuzije kod drugih rijetkih krvnih skupina iz Rh sustava. Broj donora je izuzetno malen, što povećava važnost svake donacije. Zbog svoje rijetkosti i univerzalnosti naziva se “zlatnom krvlju”.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
PRIRODNO NIZAK KOLESTEROL (PCSK9 MUTACIJA) Mutacija gena PCSK9 uzrokuje izrazito niske razine lošeg kolesterola u krvi. Osobe s ovom mutacijom gotovo nikada ne razvijaju povišen kolesterol. Mutacija mijenja protein koji regulira razinu kolesterola u organizmu. Vrlo je rijetka, a dvostruka mutacija osobito je neobična. Istražuje se kako bi se razvili novi lijekovi za snižavanje kolesterola.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
PREAURIKULARNA JAMICA Mala rupica ispred uha, zvana preaurikularna jamica, prisutna je kod 0,1 do 0,9 % ljudi. Nastaje tijekom embrionalnog razvoja, obično bez ikakvih posljedica. Većinom ne stvara probleme i nije povezana s oštećenjem sluha. Ponekad se može upaliti ili stvoriti cista, što zahtijeva uklanjanje. Inače ostaje samo neobična anatomska posebnost.
| Foto: lev dolgachov
TETRAHROMATIJA (SUPER VID U BOJI) Tetrahromati su osobe koje imaju četiri vrste čunjića u oku i mogu vidjeti ogromno bogatstvo nijansi. U stanju su razlikovati oko 100 milijuna boja, mnogo više od prosjeka. Dosad su potvrđeni slučajevi uglavnom kod žena. Unatoč nevjerojatnoj sposobnosti, može biti naporno jer previše boja stvara vizualno opterećenje. Ipak, riječ je o fascinantnom i vrlo rijetkom fenomenu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
OČNI ALBINIZAM Očni albinizam prvenstveno pogađa oči, dok koža i kosa mogu izgledati gotovo normalno. Uzrokuje smanjenu pigmentaciju šarenice i različite probleme s vidom. Izrazito je rijedak i javlja se kod 1 na 20.000 do 1 na 50.000 ljudi. Osobe s ovim stanjem imaju povećanu osjetljivost na svjetlo. Također se mogu javiti poteškoće s fokusiranjem i drugim vidnim funkcijama.
| Foto: 123RF
DISTIHIAZA (DODATNI RED TREPAVICA) Riječ je o stanju u kojem osoba ima dodatni red trepavica zbog genetske mutacije. Iako može izgledati estetski privlačno, dodatne trepavice često iritiraju oko. Mogu uzrokovati suzenje, nelagodu ili oštećenje rožnice. Dlaka raste na mjestu gdje bi trebala biti žlijezda, što uzrokuje probleme. U težim slučajevima potrebna je medicinska intervencija.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
SUPER-TASTERI (IZOŠTREN OSJET OKUSA) Super-tasteri imaju više okusnih pupoljaka i osjetljiviji su na okuse. Oko četvrtine populacije spada u ovu skupinu. Ne vole izrazito začinjenu ili gorku hranu jer im je okus preintenzivan. Rjeđe konzumiraju alkohol i manje su skloni pušenju. Iako jedu manje povrća, često imaju bolji kardiovaskularni profil i niži BMI.
| Foto: Dreamstime
OUTIE PUPAK Samo oko 4 % ljudi ima ispupčen pupak. Oblik pupka ovisi o anatomskim faktorima koji se formiraju nakon rođenja. Iako je to sasvim normalna varijacija, neki se odlučuju za estetske korekcije. Popularnost određenih modnih trendova povećala je broj takvih zahvata. Najčešća promjena je pretvaranje outie pupka u innie.
| Foto: Reddit
NELOMLJIVE KOSTI (LRP5 MUTACIJA) Mutacija gena LRP5 uzrokuje iznimno gustu i otpornu kost. Osobe s ovim genom gotovo nikad ne lome kosti i ne razvijaju osteoporozu. Jedina neobična nuspojava je teškoća održavanja plutanja u vodi. Prvi slučajevi otkriveni su u jednoj obitelji, ali su kasnije otkriveni i drugi. Znanstvenici proučavaju mutaciju kako bi razvili terapije za jačanje kostiju.
| Foto: 123RF
NEDOSTATAK UMNJAKA Oko 35 % ljudi nema razvijene umnjake. To znači da nikada neće doživjeti bolne rastove ili potrebu za vađenjem. Nedostatak umnjaka smatra se evolucijskim trendom jer suvremena prehrana zahtijeva manje žvakanja. Dok milijuni ljudi godišnje vade umnjake, oni bez njih taj postupak u potpunosti izbjegavaju. Ova odsutnost zuba jedna je od najpraktičnijih rijetkih genetskih osobina.
| Foto: 123RF