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VJEČNA DILEMA

Riža vs. krumpir: Što je bolje za vas? Nutricionisti objašnjavaju koje vrste jesti i na koji način

Najčešći izbor za prilog uz protein obično su riža i krumpir. A vječno pitanje je koji je izbor zdraviji i pogodniji za mršavljenje. Dijetetičari su analizirali najhranjivije vrste riže i krumpira i pojasnili koja je bolja opcija za uključivanje u vašu uravnoteženu, zdravu prehranu.
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Riža vs. krumpir: Što je bolje za vas? Nutricionisti objašnjavaju koje vrste jesti i na koji način
Što je na kraju bolje? S nutritivnog stajališta, krumpir ima prednost. Puno je bogatiji hranjivim tvarima, nudeći znatno veće količine kalija, vitamina C i vitamina B6. Također je iznimno zasitan, što znači da će vam pomoći da se osjećate sito s manjom količinom hrane. Dok se moguće zdravstvene prednosti riže oslanjaju samo na odabir prave sorte, kuhanje krumpira na pravi način daje vam priliku da pojačate njegove dobrobiti.
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Što je na kraju bolje? S nutritivnog stajališta, krumpir ima prednost. Puno je bogatiji hranjivim tvarima, nudeći znatno veće količine kalija, vitamina C i vitamina B6. Također je iznimno zasitan, što znači da će vam pomoći da se osjećate sito s manjom količinom hrane. Dok se moguće zdravstvene prednosti riže oslanjaju samo na odabir prave sorte, kuhanje krumpira na pravi način daje vam priliku da pojačate njegove dobrobiti. | Foto:
Komentari 13

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