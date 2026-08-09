Riža vs. krumpir: Što je bolje za vas? Nutricionisti objašnjavaju koje vrste jesti i na koji način

Bijeli krumpir: Iako često ima lošu reputaciju kada se govori o šećeru u krvi, no zapravo nudi izvrsne nutritivne prednosti kada se pravilno pripremi. Vrhunski je izvor kalija, koji je neophodan za regulaciju krvnog tlaka. Također je bogat vitaminom C, vitaminom B6 i magnezijem, dok kora sadrži nešto vlakana. Ako ga potpuno ohladite u hladnjaku prije nego što ga pojedete, škrob će se pretvoriti u otporni škrob, koji u potpunosti zaobilazi tanko crijevo. Umjesto da se razgradi u glukozu i povisi razinu šećera u krvi, putuje u debelo crijevo gdje djeluje poput dijetalnih vlakana, hraneći korisne crijevne bakterije i poboljšavajući dugoročnu osjetljivost na inzulin. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija