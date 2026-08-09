Veliki tjedni horoskop: Strijelac mijenja stavove, Lav žudi za boljom plaćom, Bik je rastresen

Ovan 21. 3 - 20. 4.

POSAO - Od 10. 8. uspjeh možete očekivati u medijski poslovima, vanjskoj trgovini i umjetničkim zanimanjima. Bavite li se nekim hobijem, svakako ga pretvorite u biznis. Financijski rezultati mogli bi biti iznenađujući.

LJUBAV - Patite li zbog nesretne ljubavi, izvući ćete zaključke, bolna sjećanja zatvoriti u ladicu prošlosti i koncentrirati se na stvarnost. Natjerajte se na izlaske, jer će vam druženje s prijateljima i poznanstva otvoriti vrata zaboravljenog svijeta zabave i romantike.

ZDRAVLJE- Pijte više tekućine i zdravije se hranite kako biste otklonili probavne tegobe. Biljni čajevi dobro će djelovati na vaš želudac. Čuvajte se ozljeda, ugriza insekata ili sunčanice. Što više boravite u hladu.

Najbolji dan: 12. kolovoza

Najlošiji dan: 10. kolovoza

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Bik 21. 4. - 21. 5.

POSAO - Poslovne obaveze zahtijevat će više opreza i pojačanu koncentraciju. Bit ćete rastreseni, zaboravni i brzopleti pa će vam trebati više vremena i truda za ispunjavanje svakodnevnih poslova i zadataka.

LJUBAV - Planetarna kretanja obećavaju miran, ali ne i dosadan tjedan. O vama ovisi hoćete li živjeti povučeno, posvećeni samo poslu i prijateljima ili ćete se „baciti“ u vrtlog dinamičnog društvenog života, uploviti u novu vezu ili barem igru zavođenja.

Foto: Dreamstime

ZDRAVLJE - Bit ćete puni energije, radoznali i željni društva i poznanstva. No psihički umor bit će čest pratilac svih vaših obaveza pa ćete se brzo umarati. Slaba koncentracija smetat će vas u poslovnim aktivnostima.

Najbolji dan: 14. kolovoza

Najlošiji dan: 13. kolovoza

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

POSAO - Merkur u Lavu od 10. 8. povećat će mogućnost iznenadnih poslovnih i materijalnih prilika. Moguća je suradnja koja donosi veću financijsku dobit ili mogućnost napredovanja na hijerarhijskoj ljestvici.

LJUBAV - Oni koji su uplovili u novu vezu bit će bliskiji s partnerom, a nota razumijevanja koja će se među vama razvijati učinit će vaš odnos čvrstim. Otkrit ćete da o mnogim stvarima imate isto mišljenje, što će vam pružiti osjećaj olakšanja i povezanost.

ZDRAVLJE - Vladavina znaka Lava opskrbit će vas energijom i dobrim raspoloženjem. Na putu ste ozdravljenja. Stariji pripadnici znaka osjećat će se bolje pa će vas manje gnjaviti vaše uobičajene boljke.

Najbolji dan: 9. kolovoza

Najlošiji dan: 15. kolovoza

Rak 22. 6. - 22. 7.

POSAO - Mogli biste posao postaviti na nove osnove, osuvremeniti tehnologiju ili sklopiti poznanstvo koje će promijeniti tijek vaše karijere. Sukladno trudu i zalaganju, očekuje vas i veća zarada.

Foto: 123RF

LJUBAV - Venera u znaku Vage stvarat će vam prolazne osjećajne teškoće. Vaše će reakcije biti burne, bez dlake na jeziku govorit ćete što mislite i nećete se ustručavati učiniti ono što osjećate u tom trenutku. Pazite se bračnih svađa koje ćete započinjati bez povoda.

ZDRAVLJE - Mars u vašem znaku od 12. 8. izložit će vas stresnim situacijama, pa ćete biti preosjetljivi i posvađati se za sitnicu. Rođeni u lipnju bit će izloženi raznim zdravstvenim tegobama – pazite na grlo, glasnice, pluća i štitnu žlijezdu!

Najbolji dan: 11. kolovoza

Najlošiji dan: 9. kolovoza

Lav 23. 7.- 22. 8.

POSAO - Žudite li za promjenom ili novim, bolje plaćenim mjestom, raspitajte se o mogućnostima – neke su opcije sada ostvarljivije. Boravak Merkura u vašem znaku od 10. 8. pozitivno će djelovati na one koji žele napredovati.

LJUBAV - U ljubavi će vam od naglo krenuti. Oplemenit ćete svoj erotski život i lakše pronalaziti put do srca voljene osobe. Slobodni, nije isključeno da se u ovom tjednu zaljubite na prvi pogled, obnovite odnos iz prošlosti ili se prepustite intrigantnom flertu.

ZDRAVLJE - Sunce u vašem znaku bit će zaslužno za vaše odlično raspoloženje. Uživat ćete u aktivnom društvenom životu. No povremeno su mogući napetost i tjeskoba, što bi moglo potencirati nesanicu.

Najbolji dan: 12. kolovoza

Najlošiji dan: 10. kolovoza

Djevica 23. 8. - 22. 9.

POSAO - Problemi, zastoji u pregovorima, previranja i zategnuti odnosi u radnom okruženju kvarit će vam raspoloženje. Suzdržite se od suvišnih izjava, komentara i kritika, ne prepričavajte drugima uredske tračeve.

LJUBAV - Ljubav će kod nekih biti povezana sa suradnjom. Dijelite li zajedničke interese i dugoročne planove, osobito one na financijskom planu, uživat ćete partnerovu potporu. Nećete pogriješiti krenete li zajedničkim snagama u ostvarivanje poslovnih ciljeva.

ZDRAVLJE - Sa zdravljem nećete imati većih tegoba. Osjećat ćete se punima energije pa ćete uživati u putovanjima, a ako ste na moru u plivanju i ronjenju. Ako ste od nećeg podulje bolovali, u razdoblju ste kad je moguć brz oporavak.

Foto: canva ilustracija

Najbolji dan: 14. kolovoza

Najlošiji dan: 12. kolovoza

Vaga 23. 9. - 22. 10.

POSAO - U odličnom ste razdoblju, a osobito će rođeni u rujnu ostvarivati sjajne rezultate. Isticat ćete se idejnim rješenjima koja će oduševljavati vaše šefove. Neki će svoju sreću potražiti radeći u inozemstvu.

LJUBAV - Događanja će biti neočekivana, ali zato pozitivna. Ne pokušavajte donositi zaključke ili usmjeravati tijek ljubavnih priča. Razvoj nekih situacija odvijat će se na način da na njih nećete moći izravno utjecati. Prepustite se zbivanjima i uživajte jer je Venera u vašem znaku!

ZDRAVLJE - Dobar Venerin utjecaj bit će zaslužan za vaš optimizam i život pun zabave. Zanimat će vas alternativna medicina, zdrava prehrana i meditacije. Imate li još slobodnih dana godišnjeg, makar preko vikenda otputujte na more.

Najbolji dan: 9. kolovoza

Najlošiji dan: 11. kolovoza

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

POSAO - Privatni poduzetnici morat će uložiti mnogo truda i umješnosti, kako bi naplatili usluge ili se pokrenuli s mrtve točke. Umjetnici će stagnirati u stvaralačkom radu i patiti od pomanjkanja inspiracije.

LJUBAV - Razmišljat ćete o pogreškama i propustima, prisjećati se prošlosti i strahovati od budućnosti. Ako ste u dugoj vezi ili braku osjetit ćete zasićenost i rutinu, a slučajan susret bi vas lako mogao uplesti u mrežu preljuba i strasti. Budite na oprezu!

ZDRAVLJE - Izlazite iz kriznog razdoblja pa se vraćaju vaša snaga i elan. Najosjetljivija točka vašeg zdravlja bit će živci – lako ćete se uznemiriti, biti nemirni i teže spavati pa je moguća i nesanica. Godit će vam med i čajevi.

Najbolji dan: 10. kolovoza

Najlošiji dan: 13. kolovoza

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

POSAO - Merkur u znaku Lava upućuje na intenzivniju suradnju s inozemstvom i strancima, osobito kada je posrijedi profesionalno usavršavanje, sklapanje novih ugovora ili neki trgovački poslovi.

LJUBAV - Kontakti s prijateljima, sadržajniji društveni život ili putovanja pomoći će vam da promijenite neke stavove, priđete novoj simpatiji ili razriješite emotivne dvojbe. Nemojte se opterećivati propustima iz prošlosti, nego gledajte vedrije na budućnost.

ZDRAVLJE - Vladavina Lava vaše je odlično astrološko razdoblje u kojem osjećate da imate mnogo energije, pa ste u danima kada će vas zdravstvene tegobe zaobilaziti u širokom luku. Najbolje će vas opuštati turistička putovanja.

Najbolji dan: 13. kolovoza

Najlošiji dan: 15. kolovoza

Jarac 22. 12. - 20. 1.

POSAO - Kako biste bili uspješniji, obuzdajte tvrdoglavost i ponekad priznajte da niste u pravu. Diplomacijom i taktiziranjem lakše ćete se probijati kroz labirint poslovnih zbivanja i napetih situacija.

LJUBAV - Bit ćete odlučni donijeti značajne ljubavne odluke, bilo da je riječ o stabiliziranju već postojećeg odnosa, ulasku u novu vezu ili sklapanju braka. Ipak, pripazite na nešto nepovoljnije razdoblje od 12. 8. kada biste mogli donijeti pogrešne emotivne odluke.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

ZDRAVLJE - Niste baš u sjajnom razdoblju pa možete osjetiti da se brže umarate i gubite energiju. Pripazite na prehranu, osobito ako imate višak kilograma. Dijeta sa što manje ugljikohidrata brzo bi dala dobre rezultate.

Najbolji dan: 14. kolovoza

Najlošiji dan: 12. kolovoza

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

POSAO - Postat ćete borbeniji i ambiciozniji. Vrijedno ćete raditi, biti snalažljivi, a ima i indikacija da ćete bolje zarađivati. No pripazite se brzopletosti i naglih odluka koje bi vas mogle odvesti u krivom smjeru.

LJUBAV - Blistat ćete šarmom koji neće biti nametljiv, ali će ga svatko moći prepoznati. Susret početkom tjedna donosi mogućnost da se probude osjećaji. Nije isključena veza s osobom iz drugog grada ili susret sa znancem koji će biti više nego uzbuđujući.

ZDRAVLJE - Čuvajte se fizičkog naprezanja. Ne nosite teške predmete, a ako ste sportaš pazite se ozljeda. Povremeno ćete osjećati unutarnju napetost koju ćete ispoljavati i prema van. Možda ste u posljednje vrijeme previše pod stresom.

Najbolji dan: 9. kolovoza

Najlošiji dan: 13. kolovoza

Ribe 19. 2. - 20. 3.

POSAO - U središtu pozornosti bit će kadrovska preraspodjela poslova, putovanja i odnosi s kolegama i nadređenima. Neki od vas bit će češće na terenu, preseliti se u druge radne prostorije ili dobiti nove kolege.

LJUBAV - Ako već nemate volje za razgovor s partnerom, nadoknadite manjak komunikacije tjelesnim dodirima kako bi voljeni bio siguran u vaše osjećaje prema njemu. Samci, nemojte biti samozatajni ako vam se netko sviđa. Radije nastupite hrabro i izazovno.

ZDRAVLJE - Imate li i inače problema sa želucem ili bolujete od gastritisa, mogli biste osjetiti jačanje ili povratak neugodnih simptoma. No od 12. 8. na vašoj će strani biti Mars pa vam se vraćaju energija i optimizam.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Najbolji dan: 11. kolovoza

Najlošiji dan: 15. kolovoza