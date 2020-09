Rizik od bolesti srca može se 'iščitati' iz mikrobioma stolice

Stručnjaci vjeruju da će ova pretraga ubuduće biti važna za utvrđivanje rizika od kardiovaskularnih bolesti i ranog otkrivanja problema sa srcem. Stvar je u skupinama bakterija koje se nalaze u crijevima

<p>Kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok smrtnosti u svijetu, a rano prepoznavanje rizika najbolji je način za sprečavanje prerane smrti. Srećom, postoji novi, pomalo neočekivani način testiranja na ove rizike. Naime, pokazalo se da se rizik od srčanih bolesti može iščitati iz - stolice. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Naši kirurzi obavili presađivanje srca tijekom pandemije korone</p><p>Prema studiji objavljenoj u časopisu American Heart Association, koja se bavila hipertenzijom, bakterije prisutne u stolici mogu pomoći u predviđanju kardiovaskularnih bolesti. Koristeći podatke iz projekta American Gut, u okviru kojega su istraživači analizirali mikrobni sastav gotovo 1000 uzoraka stolice, pokazalo se da je otprilike polovica sudionika istraživanja imala barem jednu kardiovaskularnu bolest. </p><p>Usporedbom uzoraka njihovih stolica s ljudima koji nisu imali te bolesti, istraživači su uspjeli identificirati nakupine bakterija koje kod njih postoje u većoj količini. Sada se nadaju da to otkriće može pomoći u ranom otkrivanju bolesti srca, odnosno predviđanju rizika. </p><p>Kod ljudi koji imaju barem jednu kardiovaskularnu bolest, u velikom broju su zastupljeni: </p><p>- Bakteroidi<br/> - Subdoligranulum<br/> - Clostridium<br/> - Megasfera<br/> - Eubacterium<br/> - Veillonella<br/> - Acidaminokok<br/> - Listeria</p><p>Istodobno, kod ljudi koji nisu imali tih bolesti prevladavaju: </p><p>- Faecalibacterium<br/> - Ruminokok<br/> - Proteje<br/> - Lachnospira<br/> - Brevundimonas<br/> - Aristides<br/> - Neisseria</p><h2>Kako stolica igra ulogu u zdravlju srca?</h2><p> Nedavne studije pokazale su da promjene u mikrobiomu crijeva mogu dovesti do rizika od kardiovaskularnih bolesti , poput ateroskleroze, hipertenzije i zatajenja srca. </p><p>- Mikrobiom crijeva duboko utječe na kardiovaskularnu funkciju, što bi mogla biti potencijalno nova strategija za procjenu kardiovaskularnog zdravlja - kaže voditelj studije, dr. Bina Joe. Dodaje kako se mikrobiom crijeva sastoji od milijuna mikroorganizama, koji se razlikuju od osobe do osobe. Unatoč činjenici da se crijevni mikrobiom razlikuje kod ljudi, iznenađuje obećavajuća razina točnosti dobivena preliminarnim rezultatima, dodaje. </p><p>U konačnici, istraživanje navodi na pomisao da će kliničari jednog dana moći predvidjeti kardiovaskularne bolesti koristeći samo uzorak stolice. U međuvremenu, vježbanje, zdrava prehrana, upravljanje stresom i spavanje i dalje su osnova očuvanja zdravlja, donosi portal <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/bacteria-in-poop-may-predict-heart-disease">MindBodyGreen</a>. </p>