Rješavanje strahova i slušanje tijela put je prema intuiciji...

Kao moćni unutarnji vodič intuicija se javlja kroz predosjećaj, specifičan fizički simptom, spontanu asocijaciju, sjećanje na minuli događaj ili osobu te kroz nadahnuće.

Intuicija ljudima može pomoći da se u pravo vrijeme nađu na pravom mjestu ili da izbjegnu neugodne ili čak pogibeljne susrete i mjesta, a da toga nisu niti svjesni. Kako bi imali vodstvo intuicije, neophodno je bez predrasuda priznati njeno postojanje.

Vjera u intuiciju preduvjet je za njeno praktično funkcioniranje. Ne može vas voditi kroz život nešto u što ne vjerujete. Povezivanje s intuicijom, jedan je od načina da se povežete s beskrajnim izvorom kozmičke energije. Obično se intuitivne poruke tumače kao prognoze budućih događaja, no one su mnogo više. One su vodstvo ka usklađivanju sa životom koji je prožet duhom.

Intuicija je urođena sposobnost, ali i sveti dar. Mnogi je poistovjećuju s govorom duše i putem ka unutarnjoj mudrosti. Različiti su načini na koje se intuicija može izraziti i doživjeti.

Jezik kojim se intuicija obraća je specifičan i na dubljoj razini razumljiv zapravo samo pojedincu. No zasigurno svatko već poznaje mnoge načine na koje mu se njegova intuicija obraća. To može biti poseban osjećaj u tijelu, kao što su trnci i osjećaj nelagode ili naprosto slutnja koja se dogodi u trenu i koja najčešće ispadne točna.

Odvojite se i 'meditirajte'

Razvoj tehnologije omogućio je modernom čovjeku pristup nebrojenom broju informacija. Sve dok vam je racionalni um preopterećen i prezauzet oko analize mnogih informacija, vi teže čujete ono što vam poručuje intuicija. Stoga je potrebno odvojiti vrijeme za osamu ili neki oblik meditacije kako biste njegovali svoje intuitivne sposobnosti.

Savjet koji glasi: 'Ako mozak ne zna, pitaj srce jer ono ne griješi' odličan je pod uvjetom da možete čuti i razumjeti poruke koje dolaze iz neracionalnog dijela vašeg bića.

Na intuitivne antene negativno utječe ‘informacijsko smeće’, odnosno lažne poruke kojima je cilj manipulacija. Takve poruke mogu dolaziti iz samog čovjeka ili iz okoline. Elektromagnetski smog kojeg proizvode tehnički uređaji ozbiljna su prijetnja intuitivnim prijemnicima.

Foto: Andrejs Pidjass

Strah blokira intuiciju

Svakog trenutka kada se primaju intuitivne poruke, ljudi najčešće toga nisu niti svjesni. Kad koriste racionalno razmišljanje, trebalo bi slijediti opće prihvaćenu liniju logike. Intuitivni bljesak spoznaje sadrži bogatstvo vaše osobne veze sa širom logikom poimanja.

Ako slušamo svoje tijelo i svjesni smo vlastitih osjećaja te nama ne vlada strah, mnogo su manje šanse da pogriješimo sljedeći instinkt i intuiciju, tvrde psiholozi. Kada se ljudi trebaju odlučiti za racionalan pristup ili jednostavno slušati svoj instinkt, dilema je u ljubavnim, poslovnim i mnogim drugim odlukama, a odluka postaje puno jednostavnija ako nauče prepoznati i vjerovati svom instinktu.

- Treba naučiti prepoznati razlike između instinkta i straha - kaže psihoterapeutkinja Adrianna Irvine. Objašnjava kako je intuicija usmjerena na nešto određeno, a ne ustrašeni odmak od nečeg. Intuicija ne govori da bježimo od nečeg, već nam govori što napraviti, a samo strah nas tjera da bježimo iz situacije.

Svjetski bestseler “Moć razmišljanja bez razmišljanja” autora Malcolma Gladwella, objasnio je kako odlučivanje na temelju intuicije češće dovode do boljeg ishoda nego oslanjanje na neke racionalne alate, poput zapisivanja mana i prednosti kod neke odluke.

No potrebno se prvo riješiti straha. Predodžbe i osjećaji koji nastaju iz straha su negativni i teški. Strah ometa i iskrivljuje intuitivne uvide. U takvim stanjima je teško razlučiti radi li se o jeziku preko kojeg duša šalje upozorenje ili se radi o jeziku straha. On je povezan i s nesvjesnim osjećajem krivnje i predodžbom o kazni. Stoga je za njegovanje intuitivnih sposobnosti važno oprostiti.

Otvaranje 'trećeg oka'

Oprost je imperativ svih duhovnih i filozofskih sustava. Temeljni oprost mora doći od samog pojedinca. Ako se krivi zbog nečega ili nije zadovoljan sa sobom, to može ozbiljno ometati njegov uvid u intuitivne poruke. Nakon što je sebi oprostio i prihvatio sebe takvim kakav je, spontano će oprostiti i drugima te ih prihvatiti takvima kakvi jesu.

Ako čovjeka preplave negativne predodžbe, preporuka je, nakon što se umirio i postao svjestan svega što mu se događa, postaviti si pitanje: 'Što o ovome želi reći ljubav?'

Foto: 123rf

Zatim treba promatrati reakciju na postavljeno pitanje. I biti svjestan toga da su svi odgovori u njemu. Dobra funkcija šeste čeone čakre ili čakre trećeg oka smatra se važnim preduvjetom za intuitivne sposobnosti. Opisuje se kao čakra svjetlosti preko koje čovjek dolazi do uvida. Loša funkcija te čakre povezuje se s iluzijom te osjećajem odvojenosti.

Do intuitivnog odgovora u pet koraka

Uvodni korak

Intuicija vam se obraća putem simbola, stoga se i vi njoj obratite na isti način. Udobno se smjestite i upalite svijeću koja je simbol svjetlosti na putu kojim se krećete prema svom cilju. Opušteno promatrajte svjetlost svijeće sve do trenutka u kojemu će vam se oči spontano sklopiti.

Nakon što su se vaši kapci zatvorili, postanite svjesni prostora ispred čela, zamislite taj prostor kao ekran, na njemu će se pojaviti plamen svijeće. Kad plamen svijeće nestane s ‘ekrana’, otvorite oči i ponovno opušteno promatrajte plamen sve do trenutka u kojem će se vaše oči ponovno spontano sklopiti.

Promatranje plamena ‘unutarnjim vidom’ odlična je uvodna vježba za bilo koji oblik rada s intuicijom. Ponovite vježbu onoliko puta koliko je vama potrebno za osjećaj mira i unutarnje povezanosti.

Prvi korak

Svako pitanje na koje želite dobiti odgovor putem intuicije najbolje je zapisati. Pri zapisivanju pitanja pozornost posvetite načinu na koji se osjećate. Zapišite sve dojmove, misli i osjećaje koje ste imali.

Drugi korak

Pustite neka vaše misli otplove, mislite o onome što vam prvo padne na pamet, ne ulažite napor, tijek vaših misli ne mora biti smislen ili ‘realan’. Pratite način na koji vaše tijelo ‘osjeća’ vaše misli. Zapišite dojmove, misli, zapažanja i osjećaje.

Foto: 123RF

Treći korak

Posvetite se aktivnostima koje će vas mentalno, tjelesno i emotivno opustiti. Udaljite se od pitanja koja ste postavili svojoj intuiciji. Nastojte ne razmišljati ni o čemu, odnosno ispraznite svoj um.

Završni korak

Analizirajte sve što ste zapisali, mislili i osjetili. Budite svjesni načina na koji vaše tijelo reagira na odgovor do kojeg ste došli. Ako je reakcija tijela negativna, još jednom preispitajte moguća rješenja.

Vježba s kutijom

Da biste shvatili kako funkcionira vaša intuicija, možete raditi vježbu s kutijom. Za ovu vježbu potrebne su barem dvije osobe. Jedna osoba u kutiju stavi predmet po svojem nahođenju i kutiju s predmetom stavi na stol. Kutija može biti papirnata, važno je da je što jednostavnija i neutralnija.

Druga osoba opisuje dojmove koje ima nakon što je zamolila intuiciju da joj da informacije o predmetu u kutiji. Cilj ove vježbe nije pogoditi predmet u kutiji, stoga nemojte krenuti s pogađanjem tipa: u kutiji je gumica za kosu.

Cilj je uočiti utiske, sjećanja ili predodžbe u vezi s predmetom u kutiji. Ti utisci, sjećanja ili predodžbe su načini na koji vam je intuicija dala informacije o predmetu u kutiji.