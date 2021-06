Glumac Rob Lowe i dizajnerica nakita Sheryl Berkoff ove godine slave 30 godina braka. Imaju dva sina, Matthewa (28) koji je odvjetnik te Johna (26), glumca i književnika.

Upoznali su se 1983. godine spojem na slijepo. Izašli su nekoliko puta i zaključili da ne žele započinjati ozbiljnu vezu. Svatko je krenuo svojim putem. Prošlo je čak šest godina prije nego su se ponovno sreli. Bilo je to 1989. na snimanju filma Loš utjecaj (Bad Influence).

Tad su im proradili leptirići u trbuhu, zaljubili su se i vjenčali dvije godine kasnije, 22. srpnja 1991..

Rob je jednom prilikom priznao kako mu je Sheryl promijenila život, okrenula ga je naglavce i potaknula ga da razmisli o tome kako je do tad živio.

- Kad sam prvi put upoznao svoju sadašnju suprugu Sheryl, bio je to moj prvi pokušaj monogamije, što u to vrijeme zapravo nije bilo u mojoj prirodi, i nisam bio sposoban za to. No to me natjeralo da preispitam kako živim svoj život. Dovelo me do otrježnjenja i promijenio sam se - ispričao je.

Priznao je kako je prije cijela obitelj odlazila na terapije kako bi svi članovi međusobno ojačali veze.

- Pojam terapije je u našoj obitelji kao neka vrsta treninga, praksa koje se nitko ne srami. Odlazak na terapiju ili razgovor s terapeutom ne razlikuje se puno od odlaska kiropraktičaru - pojasnio je.

Priznao je da je komunikacija između njega i Sheryl ponekad borba, ali naglasio je kako mu je supruga najbolja prijateljica.

Njegov recept za sretan brak je sljedeći:

- Stvarno, sve je u tome koga ćete odabrati. Uvijek kažem ljudima: 'Postoji li bilo kakva mogućnost da se vjenčate sa svojim najboljim prijateljem, učinite to'. Jer sve ostalo dolazi i prolazi, a ja sam zbilja imao veliku sreću da upoznam nju - rekao je.

Osvrnuo se i na godišnjicu braka pa se našalio.

- Moja lijepa supruga Sheryl i ja slavimo 30-godišnjicu braka. Svi me pitaju što planiram prirediti, i dobio sam nekoliko ideja. Palo mi je na pamet da odemo igrati golf. S jedne strane, moja supruga mrzi golf, ali s druge strane, ja ga volim, a brak je kompromis - ispričao je Rob.

- Zatim, taj dan bi trebao uključivati i nešto što moja supruga voli pa razmišljam o spa tretmanu, lijepom ručku, o šetnji plažom. I dok ona sve to radi, ja ću igrati golf - dodao je i zadržao za sebe kakvo iznenađenje će supruzi prirediti, prenosi Country Living.