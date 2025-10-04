Robert Sever: Mlađem sebi bih rekao - 'Pakiraj se i idi van'

Kako izgleda kad više od 20 godina živite modu, a i dalje stvarate s istim žarom, strašću i radošću kao prvog dana? Odgovor zna Robert Sever – dizajner čije je ime utkano u srž hrvatske modne scene. Njegov rad prepoznat je kroz kolekcije koje su obilježile protekla desetljeća, revije koje se pamte i mnogobrojne nagrade koje potvrđuju njegov status jednog od najvažnijih domaćih dizajnera. Kreacije mu nose snažnu poruku: moda je slavlje života, a estetika brenda utjelovljena je u tri riječi – ženstveno, bezvremenski i chic. Uspjeh gradi moćnom formulom – ostati autsajder, vjeran vlastitom rukopisu, i uvijek se vraćati fokusu na rad. Danas, nakon više od 20 godina stvaranja, iza sebe ima impresivan opus, vjernu publiku i priznanja struke, a ispred sebe još isti onaj nemir i znatiželju koji su ga vodili kad je 2001. prvi put zakoračio u svijet mode.

