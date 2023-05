Rođene su plave traperice, a film 'Otac na službenom putu' dobio je Zlatnu palmu

Postoji nekoliko izuma i patenata koji su drastično promijenili svijet u vrijeme kad su se pojavili, a jedan od njih zasigurno je patent poduzetnika Levija Straussa i krojača Jacoba W. Davisa, za stvaranje radnih hlača ojačanih metalnim zakovicama. Upisan je u knjigu patenata na današnji dan 1873. godine, čime su 'rođene' plave traperice, vjerojatno jedan od najpoznatijih odjevnih predmeta koji vjerojatno baš svaki stanovnik Planete ima u ormaru, mnogi i više pari.

Strauss je u gradiću Reno, u američkoj državi Nevada, uz samu granicu sa Kalifornijom, imao veleprodajnu tvrtku i radio je kao uvoznik tkanina i druge suhe robe koja se prodavala u malim trgovinama diljem Kalifornije i drugih saveznih država na zapadu SAD-a koje su opskrbljivale zajednice rudara kojima su se s vremenom pridruživali i drugi naseljenici, stvarajući nove gradove. S rastom prihoda, 1866. godine preselio je trgovinu u San Francisko te postao cijenjeni poduzetnik i zagovornik židovske zajednice tom gradu. Jacob Davis bio je jedan od njegovih redovnih kupaca.

Početkom 1871. godine supruga lokalnog radnika zamolila ga je da mu sašije par radnih hlača koje se neće lako raspasti, posebno na uglovima džepova. Kako je inače izrađivao i remenje za sedla za konje i koristio je zakovice kojima ih je pričvršćivao na pokrivače konja, pomislio je da bi njima mogao ojačati traper na točkama na kojima se tkanina brže troši. Zaključio je da bi patent trebalo prijaviti.. Kako nije imao novca za prijavu i testiranje izuma, te ulaganje ulaganje u proizvodnju, odmah se sjetio Straussa i pismom mu predložio partnerstvo. Zajedno su prijavili patent i - mogli bismo reći - sve ostalo je povijest.

Proizvodnju su započeli suradnjom s krojačima koji su radili od kuće, iz trapera, koji se inače tradicionalno koristio za izradu muške radne odjeće, hlača od trapera. Prema nekim podacima, dobro su odmjerili i cijenu s kojom će ih izbaciti na tržište. Prodavale su se za 3 tadašnja dolara, što odgovara iznosu od otprilike 55 današnjih dolara, kažu procjene. Postigle su veliki uspjeh i Strauss je ubrzo otvorio vlastitu tvornicu. Do 1920.-ih to je postalo najprodavaniji komad muške radne odjeće, s tim da su ih u to vrijeme nazivali 'waist overalls' ili 'overalls'.

Do 1960.-ih godina bila je to uglavnom muška radna odjeća, koju su neki povremeno nosili i u slobodno vrijeme, zbog udobnosti materijala i činjenice da se lako pere, da bi ih 1960-ih godina u potpunosti prigrlila generacija baby boomera, koja je usvojila i naziv 'jeans'. U to vrijeme traperice su već postale omiljena odjeća i za posao i za slobodno vrijeme, a potražnja za trapericama doslovno je nadmašivala sposobnosti proizvodnje.

Davis i Strauss ostali su partneri do kraja, sve do Davisove smrti, 1908. godine, s tim da je godinu prije toga svoj udio u patentu prodao Levi Strauss & CO, poduzeću koje su zajedno osnovali.

