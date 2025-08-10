Roditelji imaju novi način za praćenje djece - preko tenisica

Američki proizvođač obuće lansirao je novu kolekciju Find My Skechers, namijenjenu djeci od četiri do osam godina, s tajnim utorom ispod uloška, točno dimenzioniranim za diskretnu Bluetooth oznaku tvrtke Apple.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 [TOP 3 VIJESTI DANA] Osječka sutkinja svaki dan pomaže djeci u domu: 'Oni su mi druga obitelj, kuma sam im' | Video: 24sata/Video

Iako se tenisice službeno reklamiraju kao način da se pronađe izgubljena obuća, mnogi roditelji ih koriste kao povoljan način da prate svoju djecu, bez troška kupnje pametnog telefona ili pametnog sata. Cijena modela kreće se između 50 i 60 eura. Iako Apple službeno ne podržava ove tenisice, one se uklapaju u sve veće tržište dodataka za AirTag.

Foto: The Sun/Skechers

AirTag uređaji koriste Bluetooth za anonimno povezivanje s obližnjim Apple uređajima, a iako Apple upozorava da su namijenjeni praćenju predmeta, a ne ljudi ili kućnih ljubimaca, to nije spriječilo roditelje da ih stavljaju u školske torbe, na kutije za užinu, pa sada i u dječje tenisice.

Čini se da Skechers ovim modelima daje suptilnu podršku takvoj upotrebi, iako službeno ne promovira aspekt nadzora. Stručnjaci ipak upozoravaju na moguće nedostatke. Apple je uveo sigurnosne značajke kako bi spriječio zloupotrebu uređaja za uhođenje, uključujući i glasno upozorenje ako je AirTag predugo odvojen od registriranog iPhonea, što bi se moglo dogoditi dok je dijete u školi ili izvan dohvata roditelja. Unatoč tome, mnogi smatraju da prednosti nadmašuju rizike, posebno u gužvama ili na obiteljskim izletima.

- Apple je uzeo tehnologiju koja je već postojala i iskoristio svoju poziciju najpopularnijeg pametnog telefona na tržištima poput SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva. Ima izvrstan korisnički doživljaj i ljudi to vole - ističe Ben Wood, glavni analitičar tvrtke CCS Insight. Tehnologija se koristi na sve kreativnije načine.

- Vidjeli smo čak i umirovljenika koji je na svoje sunčane naočale zalijepio AirTag - dodao je Wood.

Foto: The Sun/Skechers

Nisu u pitanju samo djeca, Wood je otkrio da i njegova obitelj koristi AirTag za praćenje kućnog ljubimca, kornjače Ziggy, koja je jednom prilikom nestala na dvije godine. - Sada smo joj jedan pričvrstili na oklop i uvijek znamo gdje je - rekao je.

AirTag sustav nije savršen, oslanja se na obližnje Apple uređaje kako bi prenio lokaciju, što ga čini manje preciznim od GPS-a, no lagan je, fokusiran na privatnost i učinkovit, pa postaje sve privlačniji roditeljima koji žele biti sigurni da im je dijete na sigurnom.