Roditelji otkrili kako uspijevaju pripremiti večeru baš svaki dan

Naravno, postoje brojni savjeti kako zaposlene obitelji mogu tijekom tjedna večerati zajedno, kao i ideje na koji način razgovarati s djecom za stolom. No zajednica roditelja okupljena na Facebook stranici HuffPosta podijelila je svoje iskrene savjete kako uspiju organizirati obiteljsku večeru, piše HuffPost.

Iako mnogi čitatelji ističu važnost pripreme hrane, ima i drugih vrijednih promišljanja.

- Nama je jednostavno. Unaprijed se dogovorimo oko toga što ćemo jesti tijekom tjedna. Smatramo da je rasprava i odlučivanje oko izbora jela zapravo gubljenje vremena, i umjesto toga radije razgovaramo. Jedemo zajedno najmanje pet do šest puta u tjednu. Sjednemo za stol, bez mobitela. U našoj je kući zabavno jesti u dnevnom boravku jer ga nikad nismo dovršili, pa se smijemo zbog toga - napisala je Kryssy Elyse.

- Ja mijenjam jelovnik svakih 10 tjedana. Za vikend izvučem recepte za sljedeći tjedan, provjerim što imam od namirnica i kupim u trgovini. Obično kupujem za cijeli tjedan. Čini mi se da ću prije skuhati domaću hranu ako znam što pripremiti i imam sve sastojke te ne moram odlaziti u trgovinu. Dodatno, kako tjedan prolazi, jedva čekaš vidjeti što ćeš pripremiti sljedeće - ispričala je Karen Miller.

- Planiram obroke za cijeli tjedan. U petak odem u veliku kupnju i nabavim sve, a eventualno skoknem u utorak po svježe namirnice. Ako imam veliku gužvu, pripremim što mi je najbrže, a ostatak tjedna kuham kako sam planirala. Moja djeca rado sudjeluju i nadam se kako će kad odrastu voljeti kuhanje. Zatim sjednemo oko stola, nema elektronike, a slušamo jazz. Mislimo da nam to pomaže da više uživamo u zajedničkom objedu te da se umirimo - kaže Adriana Leigh.

- Tijekom vikenda kupujemo hranu i planiramo naše večere. Tko god je kod kuće oko pet i ima najmanje posla, preuzima obvezu kuhanja. Ako neko od djece ima školske ili sportske aktivnosti u to vrijeme, mi ostali sjednemo na zajednički objed bez njega. U kući je zabranjen WiFi od 18 do 19 sati. Dok sam studirala i bila samohrana majka rijetko smo zajedno objedovali kod kuće, no i tada sam ustajala rano i pripremila doručak i to je bio naš zajednički objed - piše LaTisha Osborne Spice.

- Kao i većina, planiramo unaprijed. Ranije tijekom dana pripremimo što možemo, postavimo stol, napravimo salatu, a zatim pripremimo hranu prije pečenja i stavimo je u hladnjak do večere - objasnila je Kathy Stamey.

- Nas ima petero i kako bi svi sudjelovali, svatko bira jedan jelovnik. One druge dvije večeri jedemo kod djeda i bake ili su na meniju ostaci - kaže Kelly Holt Nelms.

- Tijekom vikenda kuham više hrane. Napravim dvostruko više chillija, juha i umaka koje potom zamrzavam i koristim tijekom tjedna za večeru - iskrena je Jaime Ross.

- Kuham što mi se nađe pod rukom, a zatim nekad pripremim i piknik večeru kako bismo svi zajedno stigli jesti prije drugih obveza - napisala je Lauren Bechtein Printke.

