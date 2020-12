Roditelji su otkrili što su sve u karanteni naučili o svojoj djeci

Prilagođavajući se 'novoj normalnosti', mnogi su roditelji preuzeli ulogu stalnog skrbnika i odgajatelja. Kao rezultat toga, mnogi su se stilovi roditeljstva, stavovi i odnosi promijenili tijekom karantene

<p>U istraživanju više od 1000 roditelja u SAD-u koje je proveo Young Living, 60 posto roditelja je reklo da su se zbližili sa svojom djecom u to vrijeme, zbog dodatnog vremena koje su provodili zajedno. Uz to, 92 posto očeva i 81 posto anketiranih majki reklo je da je vrijeme u karanteni promijenilo njihove obiteljske odnose. </p><p>Neki su roditelji stres riješili tako što su prilagodili svoj pristup roditeljstvu. U pokušaju da uravnoteže svoj posao s online nastavom djece, 25 posto roditelja je reklo da su bili popustljivi prema svojoj djeci. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO (najčešći propusti u odgoju):<br/> </p><p>Evo što su sve u karanteni naučili roditelji:</p><h2>'Moja djeca definitivno teže rutini'</h2><p>Iako je Amelia Zamora opuštenija u pogledu rutina i rasporeda, otkriva da nije uvijek dobro biti opušten.</p><p>- Moja mala djeca definitivno teže rutini. Kada je došlo do promjene to je izazvalo više bijesa jer nismo imali strukturiran raspored - rekla je Zamora koja je u karanteni shvatila da je kvaliteta bolja od količine. Ona sada cijeni ono što radi s djecom, a ne samo koliko vremena provodi s njima.</p><h2>Biti previše strog prema djeci nije nikako dobro</h2><p>Alicia Hough nekada je bila velika zagovarateljica u nametanju discipline kod djece. No ova mama dvoje djece malo je popustila od pandemije.</p><p>- Ono što sam naučila je da vam takva praksa zapravo ne daje sigurnost da ste odgojili disciplinirane pojedince. Strah ne bi trebao biti temeljni čimbenik zašto vas djeca poštuju, štoviše ne bi trebao biti razlog zbog kojeg slijede vaše naredbe - rekla je Alicia koja vjeruje da pretjerana strogost može smanjiti samopouzdanje kod djece.</p><h2>'Želim joj dopustiti više vremena nasamo'</h2><p>Iako imaju dobre odnose, Kendra Bruning od karantene je počela shvaćati da njena kćer Brianna (12) više nije djevojčica.</p><p>- Ona mijenja pelenu našem psu s posebnim potrebama, priprema večeru kad smo zatrpani poslom i posprema iza nas dok mi mahnito pokušavamo održavati svoj poslovni i osobni život odvojenim i organiziranim - rekla je Kendra koja je prije imala potrebu upravljati svime što njena kći radi.</p><h2>'Karantena mi je pokazala koliko mog vremena trebaju moja djeca'</h2><p>Iako je mama tinejdžerici, dr. Stacy Hayne, iznenadila se koliko je njena kćer zapravo još uvijek treba. </p><p>- Moja djeca i ja smo jako bliski, ali karantena mi je pokazala koliko moja djeca, posebno moja kćei, i dalje trebaju moje vrijeme -rekla je Haynes.</p><h2>Djeci ne trebaju veličanstvene aktivnosti i događaji</h2><p>- Karantena mi je dosta pomogla da shvatim da djeci ne trebaju posebne aktivnosti i događaji. Savršeno su sretni igrajući se u dječjem bazenu vani, radeći slagalicu na podu ili mazeći se dok gledamo film koji smo već gledali 17 puta - rekla je Nikki Cagle, a prenosi <a href="https://www.womansday.com/life/g33662375/quarantine-parenting-style/?slide=9">woman's day</a>.</p>