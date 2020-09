Zašto Japanci dugo žive

<p>Istraživanja pokazuju da su Japanci nacija koja najdulje živi u odnosu na ljude u drugim zemljama svijeta, s tim da se mogu usporediti jedino sa stanovnicima države Monako. Prosječni životni vijek u Japanu je oko 85,3 godine. Usporedbe radi, Amerikanci u prosjeku žive 80 godina, odnosno gotovo pet godina kraće. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Devet stvari o Japanu koje će vas iznenaditi </p><p>Zato je zanimljivo vidjeti koje su navike po kojima se Japanci razlikuju, a koje bi mogle biti korisne za dug i zdravi život: </p><h2>Tradicionalna japanska prehrana zdrava je i uravnotežena</h2><p>Tipična japanska dijeta bogata je žitaricama i povrćem, ne jede se puno crvenog mesa, kao u SAD-u ili u zapadnoj Europi. Crveno meso ima puno više kolesterola od ribe, što povećava rizik za oboljenja srca te srčani i moždani udar. Također, Japanci ne jedu puno mliječnih proizvoda, koji su izvor zasićenih masnoća koje također povećavaju rizik od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i Alzheimerove bolesti.</p><p>Još jedna stvar, Japanci jedu iz manjih tanjura, pa pojedu manje i umjesto kave piju puno zelenog čaja, koji je bogat antioksidansima.</p><p>I ne manje važno, Japanci provode više vremena s obitelji. Briga o starijim članovima obitelji i pomoć oko kuće još uvijek su dio tradicije. U Japanu i danas postoje višegeneracijske obitelji, što može biti dobar poticaj za starije članove obitelji da očuvaju psihološko zdravlje, jer mogu uživati u vremenu sa svojom obitelji. </p><h2>Ikigai: Imati razlog za buđenje baš svaki dan</h2><p>Ikigai doslovno podrazumijeva 'razlog postojanja', što bismo jednostavno mogli prevesti kao smisao. Koncept usmjeravanja ili svrhe u životu rođen je upravo u Japanu i pomalo stječe popularnost u cijelom svijetu. Japanski psiholog Michiko Kumano opisuje ikigai kao posvećivanje stvarima u kojima uživamo i daju nam osjećaj postignuća i ispunjenosti.</p><p>Istraživači sa sveučilišta Tohoku otkrili su da ljudi koji poznaju i bave se ikigaijem mogu imati manji rizik od srčanih bolesti i živjeti duže, prenosi portal <a href="https://brightside.me/wonder-people/6-secrets-to-longevity-we-all-can-adopt-from-japanese-people-798902/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside">Bright Side.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Mali Japanci čiste svoju učionicu kako bi naučili važnost održavanja čistoće. </p><h2>Japan nas može naučiti čistoći</h2><p>Videozapisi u kojima japanski učenici čiste svoju školu pokazuju koliko Japanci drže do čistoće. Ubrajaju se zasigurno među 'najčišće' nacije na svijetu, što se odražava i na broj infekcija i sličnih pošasti u Japanu u usporedbi s mnogim europskim zemljama. Ne treba ni naglašavati da čistoća vodi do dobrog zdravlja.</p><p>U ostatku svijeta nije baš uvijek prihvaćena niti norma o čestom pranju ruku i svakodnevnom tuširanju, no nema sumnje da održavanje čistoće pomaže u izbjegavanju niza bolesti. </p><h2>Japanci koriste metodu 'hara hachi bu' kako bi izbjegli prejedanje</h2><p>Hara Hachi bu podrazumijeva 'jesti dok ne ispunite 8 od 10 dijelova potrebe'. To je dio Konfucijeve filozofije koja uči da treba prestati jesti kad ste zadovoljili otprilike 80 posto potreba. Autori te teorije sugeriraju da se ograničavanjem kalorija koje unosimo u organizam može produžiti životni vijek. </p><h2>Japanci su aktivni šetači</h2><p>Ne samo da mnogi Japanci jedu zdravo, već puno stoje i hodaju. Mnogi od njih, a posebno stariji ljudi, često pješače, voze bicikl i voze se vlakom na posao, umjesto automobilom. Automobili uopće nisu toliko popularni u Japanu i vlakom se brzo i efikasno možete odvesti gdje god želite. </p>