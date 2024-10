RokOtok nastavlja od Pule do Savudrije - Ribafish preplivao nevjerojatnih 97.408 metara

Domagoj Jakopović poznatiji kao Ribafish tijekom prve sezone plivanja odradio je nevjerojatnih 97.408 metara u borbi kroz more u raznim vremenskim uvjetima kao dio projekta RokPoluotok. Na tom putu pratili su ga RokOtočani koji su uz njega bili u vodi, na kopnu ili se vozili brodom. Ovaj projekt okupio je mnoštvo znatiželjnika, prijatelja, roditelja, učitelja i mališana s ciljem kvalitetnije provedenog slobodnog vremena daleko od ekrana i brige oko okoliša. Tijekom prve sezone plivali su oko Istarskog poluotoka, a Ribafish je najavio iduću fazu, koja slijedi 2025., i to od Pule do Savudrije:

- Važno je naglasiti da su u pitanju velike dionice, isključivo za profesionalne plivače uz pratnju broda, tako da će plivanje s djecom biti organizirano samo na plažama - tamo gdje počinju zaštitne bove. Plan je da se u ljeto 2025. kroz 20 dionica (uz slobodan dan svakih pet dana plivanja) dopliva na najljepše plaže zapadnog dijela Istre te održi deset zanimljivih radionica s naglaskom na ekologiju, zaštitu prirode i očuvanje našeg jedinog planeta, organizira potraga za skrivenim blagom, postave geocachevi te napravi akcija čišćenja plaža i okoliša. Svako dijete koje dođe na radionicu dobit će zanimljive i edukativne darove - naglasio je Ribafish.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Tijekom prve sezone RokOtočani su plivali 17 puta, očistili 10 plaža, sakupili više od 120 kilograma otpada, 11 puta se družili s ukupno 700 mališana, 600 roditelja, teta, učitelja i baka. Uspjeli su po vrtićima, školama i domovima podijeliti više od tisuću poklona i skinuti čak četiri kilograma!

Točan početak RokPoluotoka 2025. znat će se početkom sljedeće godine, a planirane su plaže u Puli, Fažani, Barbarigi, Rovinju, Vrsaru, Poreču, Novigradu, Karigadoru, Umagu, Zambratiji i kao završna - ona u Savudriji. Naravno, program je kao i uvijek podložan sitnim promjenama. Udruga RokOtok u zimskom dijelu godine posvetit će se čišćenju kontinentalnog dijela Hrvatske s bratskom udrugom Čisteći medvjedići.

Foto: RokOtok

- Čuvajte prirodu, bacajte otpad na pravo mjesto, razgovarajte sa svojim roditeljima i veselite se svakoj sitnici uz puno igre, avanture i istraživanja. I, naravno, dođite na RokPoluotok! - zaključio je Jakopović.

Foto: RokOtok