Roman ‘Brod za Issu' slovi kao brutalna kritika patrijarhata

U novom romanu Roberta Perišića putujemo od Sirakuze do Visa, odnosno davne Isse, pratimo priču o dječaku, starcu, mački, magarcu i jednom kamenorescu. Po mnogočemu je ovo djelo različito od svega što je dosad ovaj pisac rođen 1969. objavljivao. On je svoje prethodne prozne knjige "Možeš pljunuti onoga tko bude pitao za nas" (1999.), "Užas i veliki troškovi" (2002.), "Naš čovjek na terenu" (2007.), "Uvod u smiješni ples" (2011.) i "Područje bez signala" (2015.), ali i pjesničke zbirke "Dvorac Amerika" (1995.), "Jednom kasnije" (2012.) i "Siromašni čovjek kojeg boli glava" (2020.) vrlo jasno oblikovao kao suvremene, stvarnosne, izrazito urbane, no njegov je novi roman lociran u Magnu Greciju, u doba kad su Grci kolonizirali Vis.

Foto: Jurica Galoić/PIXSELL

“Pripovijest je situirana u antičke davnine, a opet zamišljena kao univerzalno kodirana, kao izmještena iz vremena. Takvom je čini transtemporalno kazivanje svevidećeg, pa i svevremenog pripovjedača koji 'poput vjetra, poput duha' zuji kroz stoljeća, kroz tisućljeća, a njegovi solilokviji izmjenjuju se u osobnim, ponegdje začudnim, drugdje duhovitim opservacijama povijesnih zbivanja i društvenih fenomena", piše Vanja Kulaš za portal Moderna vremena. Dodaje kako se može ova proza čitati i kao esejiziranje o povijesti i jeziku, o putovanjima i osvajanjima, o pobjednicima i nelagodi koju osjećamo pred držanjem onih koji vjeruju da će na vrhu ostati za sva vremena, o Sirakužanima i Kartažanima, o Platonu i Protagori. Nadalje, o radu i novcu, o slobodi pa i kapitalizmu o čemu narator primjećuje sljedeće: "Kako sam imao vremena promatrati, vidio sam da su neki silom zarobljeni da rade ono što ne vole i da su to robovi. A onda opet, bilo je i drugih za koje nisam mogao vidjeti da su zarobljeni, ali nisu voljeli to što rade pa mi nije bilo jasno jesu li i oni robovi. Gledao sam na koji način su zarobljeni i nisam vidio ništa".

Foto: PROMO

Neki su knjigu čitali i kao brutalnu kritiku patrijarhata i koncepta toksične muškosti, opisivan je i kao moderni ekološki roman, što je na neki način potvrdio i sam Perišić u jednom intervjuu:

“Prijateljstvo između vrsta u romanu je, recimo tako, i slika jedne bolje vrste odnosa prema prirodi, drukčije od gospodarenja. Ta opreka između prijateljstva i gospodarenja i pokreće cijelu priču. U jednom domaćinstvu u Sirakuzi nabavili su mačku, među prvima, i umjesto da bude s gospodarom i vlasnikom, ona je odabrala roba. On joj je bio draži jer nije imala pojma tko joj je vlasnik niti ju je zanimalo. Taj rob je glavni ljudski junak u romanu, on ne zna što uraditi. Zato je mačka u priči bitna, jer je ona životinja u kojoj je očuvana priroda, a ipak je s čovjekom bliska. To je, ajmo reći, model suradnje. Ona priroda s kojom se možeš sprijateljiti, a ne možeš nad njom gospodariti. Mi smo kao civilizacija sve svjesniji da drukčije neće ići ni globalno i da trebamo mijenjati stare paradigme. Naravno, ne svi".

Nagradu Fric su utemeljila 24sata i tjednik Express, a dodijelit će se sedmi put pod pokroviteljstvom Barcaffea. Za nagradu su konkurirale knjige fikcijske proze napisane na hrvatskom, bosanskom, srpskom ili crnogorskom jeziku, ali premijerno objavljene u Hrvatskoj u razdoblju od 1. srpnja 2022. do 30. lipnja 2023. godine. Jedan autor/ica osvojit će nagradu koja donosi mobilnu skulpturu i 10.000 €.

Zadnjeg dana književne manifestacije Sa(n)jam knjige u Puli javnosti će biti predočeni rezultati glasanja za uži izbor, a potom će se odabrati pobjednica ili pobjednik. Do sada su dobitnici nagrade Fric bili: za sezonu 2016./2017. Damir Karakaš za roman "Sjećanje šume", 2017./2018. Jurica Pavičić za roman "Crvena voda", 2018./2019. Darko Cvijetić za roman "Schindlerov lift", 2019./2020. Marko Gregur za roman "Vošicki", 2020./2021. Damir Uzunović za roman "Ja sam" i 2021./2022. Miljenko Jergović za zbirku priča "Trojica za Kartal".

