Pavličićev 'Općinski pjesnik' posebno je vezan za rodni grad

S godinama čovjek postaje ležerniji (ili mu popusti pamet), pa sam tako i ja u novije vrijeme napisao roman koji se zove 'Općinski pjesnik', a u njemu ima i dosta stihova koje sam stvorio za vlastitu zabavu. Ipak, pripisao sam ih izmišljenom liku.

Ovim je riječima pisac Pavao Pavličić prošle godine u intervju za portal Kritika h,d,p odao malu tajnu svog najnovijeg romana. Izmišljeni lik se zove Oktavijan Pavek, on je vukovarski pjesnik, a pjesme mu imaju pomalo fantastičnu sudbinu. "Svima se, dok ih čitaju u Vukovaru, čine jako dobre, ali kad ih čitaju u drugim gradovima, čine se loše. Pripovjedač romana, Oktavijanov prijatelj i profesor književnosti, pišući o njegovoj poeziji pokušava objasniti ovaj neobični fenomen i dubinsku vezu koja postoji između prostora i književnosti. Uz to, i sam je Oktavijan Pavek iznimna osoba, jer čim napusti Vukovar, odmah se razboli, a neobjašnjivo ozdravi čim se vrati u rodni grad. Čini se da je općinski pjesnik posebna biljka koja može živjeti samo na tlu na kojemu je izrasla, kao što njegove pjesme u punini mogu doživjeti samo oni koji se nalaze u istim vukovarskim krajolicima iz kojih izranjanju njegove pjesničke slike. 'Općinski pjesnik'" roman je o poeziji i o čitanju, o Vukovaru, o životu lokalnoga pjesnika koji je uz svoj rodni grad zauvijek povezan neobjašnjivom i tajnovitom vezom, i o pripovjedaču koji proučava književnost i pokušava odgonetnuti tajnu uspjeha i neuspjeha poezije Oktavijana Paveka", piše u kratkom prikazu ove knjige.

Pavao Pavličić, najproduktivniji hrvatski prozaik, s više od stotinu objavljenih romana, knjiga priča, autobiografskih zapisa, feljtona i romana za djecu, no sam će jednom reći da uopće ne posjeduje preciznu evidenciju o svojim djelima i o podatku da piše 2,28 knjiga godišnje.

- Možda će zvučati umišljeno, čak i bezobrazno, ali ja tu evidenciju nemam. Jedno zato što ne vidim kakva bi bila korist od nje, a drugo zato što me je, kad vidim sve te brojke, pomalo i sram, pa osjećam potrebu da se ispričavam što sam toliko pisao. No, s druge strane, kad vidim taj prosjek od 2,28, to mi se i ne čini pretjerano mnogo, pogotovo kad se uzme u obzir da su neke od tih knjiga i sasvim tanke, a neke su opet nastale tako što bih negdje pisao kolumnu, pa to poslije skupio u knjigu. Moja je računica otprilike ova: ako je pisac amater, pa napiše tri kartice u subotu i tri u nedjelju, imat će godišnje knjigu od 300 stranica. To je doskočica, znam, ali ja boljega objašnjenja nemam - rekao je Pavličić.

Nagradu Fric su utemeljila 24sata i tjednik Express, a dodijelit će se sedmi put pod pokroviteljstvom Barcaffea. Za nagradu su konkurirale knjige fikcijske proze napisane na hrvatskom, bosanskom, srpskom ili crnogorskom jeziku, ali premijerno objavljene u Hrvatskoj u razdoblju od 1. srpnja 2022. do 30. lipnja 2023. godine. Jedan autor/ica osvojit će nagradu koja donosi mobilnu skulpturu i 10.000 €. Zadnjeg dana književne manifestacije Sa(n)jam knjige u Puli javnosti će biti predočeni rezultati glasanja za uži izbor, a potom će se odabrati pobjednica ili pobjednik. Do sada su dobitnici nagrade Fric bili, redom: za sezonu 2016./2017. Damir Karakaš za roman "Sjećanje šume", 2017./2018. Jurica Pavičić za roman "Crvena voda", 2018./2019. Darko Cvijetić za roman "Schindlerov lift", 2019./2020. Marko Gregur za roman "Vošicki", 2020./2021. Damir Uzunović za roman "Ja sam" i 2021./2022. Miljenko Jergović za zbirku priča "Trojica za Kartal".

