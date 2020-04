Roman pun misterija: Malo po malo razotkrivaju se sve laži

Iz ljetnoga kampa Nightingale nestale su tri djevojčice - Vivian, Natalie i Allison - koje nikad nisu pronašli. One su Emmu novu djevojčicu u kampu za imućniju srednju klasu, uvukle u svoju najdražu igru - dvije istine i laž, kojoj je cilj bio uvjeriti druge da povjeruju u laž koju bi jedna od njih izrekla. Bezazlena dječja igra završila je jedne noći dok je najmlađa iz ekipe, 13-godišnja Emma, pospano gledala druge djevojke kako su se išuljale iz sobe u tamu. Zadnje što je vidjela bilo je kako Vivan zatvara vrata pokazujući Emmi s prstom na usnama da bude tiho. Priča je izazvala golem publicitet, a kamp je zatvoren. Nakon 15 godina četvrta iz ekipe - Emma - vraća se u isti, nanovo otvoreni kamp, ovaj put kako bi djevojčice podučavala slikanju, ali i s osobnim motivom - da pokuša riješiti misterij nestanka svojih cimerica.

Time bi okrenula novu stranicu u životu i ublažila traume koje ju prate punih 15 godina, a možda i rasvijetlila vlastitu ulogu u njihovu nestanku... Kad se mozaik počne slagati, za Emmu više nema natrag, sloj po sloj razotkrivaju se sve laži, pa i one njezine, kao i njezina uloga u nestanku triju djevojaka. Autor, čiji je roman “Preživjeli” Stephen King 2017. ocijenio kao jedan od velikih punokrvnih trilera te godine, napisao je napet roman s nizom preokreta. “Znalački napisana knjiga koja će zadržati vašu pozornost do samoga kraja. A kraj će vas zapanjiti”, smatra Wall Street Journal. To postiže odmjerenim “skakanjem” iz sadašnjosti u prošlost i obrnuto. Tako čitatelja tjera da okreće stranicu za stranicom i skida sloj po sloj dok ne dozna rješenje misterija. Riley Sager pseudonim je bivšeg novinara, urednika i grafičkog dizajnera koji je prije toga, pod pravim imenom, pisao romane pune misterija. U Hrvatskoj mu je prije ove objavljena knjiga “Preživjele”, koja je postigla međunarodni uspjeh. Čim je 2018. godine izdao knjigu “Zadnje što sam vam lagala”, postala je bestseler New York Timesa, a prodana su i prava na njezinu filmsku adaptaciju.

Tema: Bestbook