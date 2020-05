Roza za cure, plava za dečke? To je prije bilo upravo suprotno

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ronalda (43) je prihvatila život s rakom: 'Radim ono što volim'

Ružičasta je za djevojčice. Plava je za dječake. To je neko nepisano, općeprihvaćeno 'pravilo', iako je naravno sve za sve. Ima i iznimaka, pa kada biste se pojavili u domu s novorođenim dječakom, noseći ružičastu odjeću kao dar za njega vjerojatno bi vas doživjeli kao nekog tko je zaboravio spol djeteta.

No, situacija nije uvijek bila takva. Jo B. Paoletti, povjesničarka i autorica knjige Pink and Blue: Telling the Girls From the Boys, otkrila je da su ružičaste i plave oznake za spol zapravo stvar koja je uvedena tek nedavno.

Na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće djeca oba spola do šeste su godine nosile izbijeljene bijele haljine, što znači da je odjeća bila rodno neutralna. Posljednjih godina došlo je do velikih promjena u pogledu naše percepcije roda, pri čemu ljudi širom svijeta dovodile u pitanje i vjekovne koncepte rodnog identiteta i "normi".

- Novi pojmovi poput "rodno neutralni“ i "ne-binarni" ušli su u leksikon, ali u tom je području još uvijek potrebno postići velik napredak i još uvijek postoji puno naizgled rodno uvjetovanih koncepata, pa čak i boja.

Godinama smo svi živjeli i djelovali u svijetu u kojem se ružičasta tradicionalno smatra ženskom bojom, dok je plava rezervirana za dječake.

Nekoć je bilo obrnuto, a sva su djeca nosila haljine

Tu krutu podjelu može se vidjeti svugdje - od čestitki do odjeće. No, do toga nije došlo preko noći jer su se plava i roza, zajedno s drugim pastelnim bojama tek sredinom 19. stoljeća. No, te dvije boje nisu promovirane kao označitelji spola sve do Prvog svjetskog rata, do kad su neutralne boje bile norma za djecu.

Primjerice, članak iz lipnja 1918. iz trgovinske publikacije Earnshaw's Infants 'Department napisao je: "Opće prihvaćeno pravilo da je za dječake ružičasto, a za djevojčice plavo. Razlog je taj što je ružičasta, odlučnija i jača boja, prikladnija za dječaka, dok je plava, koja je nježnija i sjajnija, ljepša za djevojčicu, piše Smithsonian.

Drugi izvori kažu kako je plava idealan izbor za djecu plavih očiju, dok je ružičasta za smeđooke, nevezano za spol.

Časopis Time je 1927. godine ispisao grafikon koji prikazuje boje primjerene spolu za djevojčice i dječake prema vodećim američkim trgovinama. U Bostonu, trgovina Filene je roditeljima rekao da oblače dječake u ružičasto. Kao i Best & Co. u New Yorku, Halle u Clevelandu i Marshall Field u Chicagu.

Promjena nastupa 1940-ih

Tad su se proizvođači odlučili da je ružičasta bolji izbor za djevojčice, a plava za dječake. To je bilo opće prihvaćeno do 1970-ih, kad je uspjeh ženskog pokreta zapravo gurnuo trgovce nazad u rodnu neutralnost te je uniseks izgled postao hit.

No, u 80-ima, djevojčice koje su nekoć bile lišene čipke i roze boje postale su majke, i poželjele su odjećom laskati svojim bebama. Tako je podjela plave i ružičaste ponovno počela. Čak su se počele proizvoditi i plave i roze pelene.

Danas, kad dječje odjeće ima baš u svim bojama, podjele postaju besmislene, no i dalje nekako uporno postoje, ponajprije zahvaljujući pasivnosti ljudi i navikama trgovaca.

