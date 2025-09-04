Obavijesti

Rugby majica: Sportski klasik s prugama koja postaje hit jeseni

Piše Dubravka Prpić Znaor,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Joules / Zara

Sportskog štiha, ukrašena karakterističnim prugama i naglašenim ovratnikom, ova je majica jedan od stilskih favorita za kraj godine. Dobar je hibrid između finog i casual stila

Nekada je bila simbol sportaša, a danas je cool kreacija za svaki dan. Naime, rugby majica, i sama po sebi simbol sportskog buntovništva i upornosti, danas je ušla u mainstream kao dio finog dnevnog stila. Komad koji je nekad služio za preživljavanje blatnjavih terena i brutalnih sudara u Engleskoj 19. stoljeća sada je postao ključni element urbanog stila.

Njene široke pruge, čvrsti pamučni materijal i kontrastni ovratnik nose u sebi savršenu kombinaciju, odnosno sportsku funkcionalnost i preppy estetiku. Upravo ta mješavina ozbiljnosti i ležernosti čini rugby majicu suvremenom. Naravno, svatko ima svoje boje, jer pruge dolaze u niz kolorističkih varijanti.

Jedna od top ideja oko te majice je i simbol pripadnosti, od školskih timova i nacionalnih reprezentacija do studenata i navijača koji su je s ponosom nosili i izvan terena.

Tek su osamdesete i devedesete donijele njezin pravi modni zaokret: Ralph Lauren i Tommy Hilfiger pretvorili su je u preppy ikonu, dok je hip-hop scena devedesetih prugama dala potpuno novu energiju. Dres je postao stil, a sportski teren preselio se u svakodnevicu, od sveučilišnih kampusa do urbanih kvartova.

A što se tiče pripadnosti, odijevanje ionako ima i tu ulogu, stoga je sportski element velika prednost. Podsjeća nas na pokret, aktivnost, postizanje nekog cilja. Današnji trendovi ponovno vraćaju sportske elemente u modu, ali u novom, finijem stilu.

Suvremeni život traži odjeću koja je praktična i udobna, ali i dovoljno upečatljiva da nosi osobni pečat. Rugby majica idealno spaja ta dva svijeta: dovoljno čvrsta i sportska da izgleda funkcionalno, a dovoljno stilski prepoznatljiva da ostane cool.

Ne zahtijeva ni neko posebno stiliziranje, nosimo je s trapericama i tenisicama za ležeran izgled, s hlačama širokog kroja za street vibe ili ispod elegantnog kaputa za kontrast koji privlači pažnju. 

Rugby majica tako postaje više od sportskog klasika, ona je jesenski must-have koji se uvlači u garderobu, od jutra do mraka. 

