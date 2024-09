Rujan nije uzrujan: U Čakovcu kušajte zimnicu, saznajte kako trčite na 'vinski pogon'...

Svjetski dan turizma obilježava se od 1980. godine na današnji dan, a svrha je naglasiti važnost turizma za razvoj. Slavi se u cijelom svijetu, a pogotovo je važan za Hrvatsku. Zbog toga se, na prigodan način, putem raznih manifestacija obilježava diljem Hrvatske.

U Istri, primjerice, ove subote i nedjelje turističke atrakcije i mnogobrojni subjekti središnje Istre bit će dostupni uz popust do 50 posto ili besplatno. U atrakcije su uključene vožnje quadovima, tečaji slikanja, izložbe, vinske ture i mnogi drugi sadržaji.

U Zagrebu će danas obaviti smjenu straže Počasne satnije Kravat-pukovnije, bit će organizirana Glazbena kontrola ZET-a, centrom grada prošetat će povijesni likovi, a bit će organizirani i besplatni razgledi, ali za njih je potrebna prethodna najava.

Ostanimo u Zagrebu još malo jer zabava ne prestaje danas. Počinje Festival pasa svih rasa na Trgu dr. Franje Tuđmana, a bogat program namijenjen je za male i velike - predavanja i natjecanja za spretne i nespretne pse, a bit će tu i mnogi izlagači, foodcourt i druga iznenađenja. Možete čak i udomiti četveronožnog prijatelja. Festival traje do nedjelje.

Počeo je i Zagreb Design Week u Jadran filmu. Ondje vas očekuju paneli, radionice, izložbe, filmske projekcije, a danas možete otići i na koncert Pocket Palme, uz kasniju disko zabavu. Od radionica tu su meditativno crtanje, izrada rokovnika, ljigavaca i druge zanimljivosti.

Let 3 - kompilacija iz osamdesetih

Trinaesto izdanje festivala fotografije Organ vida počelo je jučer, a izložbe možete pogledati do 3. studenog u Muzeju suvremene umjetnosti. Još danas i sutra traju radionice koje možete proučiti na internetskoj stranici. Grupna izložba "Ties That Bind" u MSU Zagreb dio je završnog događanja EU projekta FUTURES, koji je osmislio i kurirao kustoski tim Organa vida u suradnji s kustosima iz organizacija i institucija Fotograf festivala iz Češke i Ci.CLO iz Portugala.

Od koncerata tu su Let 3, koji danas nastupaju u zagrebačkom Boogaloou. Promoviraju reizdanje kultne riječke kompilacije "Rijeka - Paris - Texas", najvažnije kompilacije iz sredine osamdesetih, koju je nedavno reizdao na vinilu Dallas Records i čija je također promocija iste večeri uz koncerte riječkih grupa Grad i Grč. Rambo Amadeus, kultni crnogorski pjevač i tekstopisac, nakon rasprodanoga koncerta 2022. godine, sa svojim kvartetom danas stiže u Tvornicu kulture. Grupa Elemental danas nastupa na Pešča ChillOUTu, na tržnici Volovčica, a Remi i ekipa sigurno će napraviti odličnu atmosferu svojim energičnim nastupom.

U subotu je još jedan koncert u Tvornici, ali ovaj put su to mladi hrvatski trap izvođači. Lil Drito ugostit će imena poput Bakse, Dantea, Miach, Pekija i mnoge druge mlade nade trap scene.

Najluđi vikend u Baranji

Ovog vikenda Velika Gorica postaje centar izvrsne hrane i zabave. Od 27. do 29. rujna, u Parku plemenite općine Turopoljske, ugostit će jedinstveno festivalsko iskustvo koje spaja lokalnu i globalnu kulinarsku scenu uz svakodnevne glazbene poslastice. Ovaj festival zamišljen je kao melting-pot kultura, stvorivši savršeno okruženje za ljubitelje hrane, pića, glazbe i zajedničkog druženja. The Flying Dish Festival predstavit će specijalitete poput sushija iz Jellyfish in Space. Dašak Meksika će, na poseban način, predstaviti Cugeraj, a za ljubitelje mesa dolaze Dubrava Food Makers.

Najluđi vikend u Baranji je stigao. Vinski bor maraton u Zmajevcu očekuje vas 27. i 28. rujna. U petak će biti tradicionalni Premium vinski maraton s najboljim vinima Baranje i regije, a u subotu maratonski obilazak vinskih podruma i štandova. Tako će po 19. put Zmajevačkim surducima proći tisuće "maratonaca".

U Đakovu se također mogu dobro zabaviti ljubitelji vina jer počinje Zlatni Wineend u Trnavi. Zamišljen je kao idealan spoj vina, domaće hrane, uživanja u prirodnim ljepotama i glazbi. Događaj počinje 28. rujna u 16 sati Zlatnom vinskom šetnjom, koja posjetiteljima omogućava otkrivanje najboljih vina lokalnih vinara kroz niz zanimljivih lokacija. Pri dolasku u Vinariju Agro Zlatarevac, smještenu na slikovitome Majarskom brdu, očekuju vas glazbeni program i predstavljanja vina.

Jesenski ceker u Čakovcu

U Parku prirode Žumberak, Samoborsko gorje, možete posjetiti manifestaciju Tisućljeća kulinarstva, koja će se održati u Budinjaku 28. rujna. Zanimljiv sadržaj za djecu i odrasle traje od jutra, a uključuje igrokaze i radionice za djecu i odrasle.

U okviru manifestacije Čakovec weekend - Jesen, na više lokacija u gradu bit će izložene zimnice i tradicionalna jela "Jesenskog cekera", koja su se pripremala u ovo doba godine, posjetitelji će se prisjetiti mnogih starih običaja, ali i uživati u bogatom i atraktivnom programu. Bit će ondje izložba starih traktora i strojeva, predstava i radionica za najmlađe, a finale je u nedjelju, kad nastupa Gibonni.

Split u neonskim bojama

Jedinstvena svjetleća utrka pod nazivom Konzum Glow Run bit će na splitskoj Rivi 28. rujna, a trkačima nudi priliku za nezaboravno iskustvo i zajedničko osvjetljavanje Splita neonskim bojama. Prijave su i dalje moguće, a možete birati rute između 5 i 10 kilometara. Kotizacija trkačima osigurava digitalno mjerenje vremena, okrepu tijekom i nakon utrke, medicinsku pomoć ako je potrebna, bogat startni paket koji uključuje svjetleće narukvice za još bolji doživljaj, službenu majicu te nagrade i pehare za najbrže.

Danas u Splitu, u okviru završne večeri manifestacije Spli'ski litnji koluri 2024, obilježava se Svjetski dan turizma. Večer je posvećena slavljenju bogatstva naše kulturne baštine, etnologije i tradicije, uz mnoge nastupe i glazbeni program.

Nakon uspješnih festivala u Rijeci i Zagrebu, Split postaje prvi grad u Dalmaciji u kojem će se održati novi i uzbudljivi Wine & Walk festival Split Underground. Tako se podrumi Dioklecijanove palače 27. i 28. rujna pretvaraju u najveću promenadnu gradsku konobu, u kojoj se sljubljuje glazba i zabava s degustacijama vina i delicija.

Danas nastupa Zorica Andrijašević Donna, upravo nagrađena na nedavnom festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku, a u subotu stiže Ružica Čović, vrhunski glas s HRT-ova natjecanja "The Voice".

Ove subote u Zagrebu možete otići i na mjesto koje je modni raj za mnoge žene, a riječ je o buvljaku Dronjak, koji se ovog puta održava u okviru Festivala susjedstva. Lokacija je Trg Francuske Republike - plato Keglić.

Od 10 sati tamo ćete pronaći pravu riznicu vintage i second hand odjeće, nakita, torbica, a svaki komad je jedinstven. Na buvljaku Dronjak uvijek je prisutna dobra glazba, idealna za druženje, ali i obnovu garderobe.