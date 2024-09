Jesen u Gorskom kotaru: Spoj urbanog i netaknute prirode

Ljeti svježinom i bujnim krošnjama koje štite od sunca, a zimi hladnim danima koji pozivaju snježne pahulje da stvore poseban ugođaj. Divan je Gorski kotar cijele godine, a posebno kad stigne jesen. Upravo tada se osjeti bilo ove destinacije u potpunosti.

Fužine kao sinonim

Fužine se nalaze na čak 730 metara nadmorske visine, uz prekrasno jezero Bajer oko kojeg je šetnica. Fužine su popularne i zanimljive turistima iz cijelog svijeta. Ali i svima onima koji vole u blizini Zagreba ili Karlovca spustiti kofere i na kratko predahnuti. Upravo to ćete napraviti u hotelu Bitoraj, u vlasništvu obitelji Kauzlarić. Kad krenete istraživati povijest ove zgrade vidjet ćete da je ona udarila temelje turizma u Fužinama. Građena je od 1903 do 1905 godine, za obitelji Kauzlarić, da bi 1933. godine na tom mjestu otvoren pansion Neda. Nazvan je po kćeri vlasnika koja je kao Neda Andrić kasnije bila prva i do sada jedina gradonačelnica Rijeke.

Danas hotel ima 25 luksuzno uređenih soba. Kad ste u na ovoj adresi svakako kušajte lagani rižoto s jabukama i pršutom, fuže s gljivama ali i pohane žablje krake, punjene gljive, gulaše... Na ovom se mjestu događa i tradicionalni doček Nove godine u podne koji je od male manifestacije uz par litara kuhanog vina i nekoliko pečenih kobasica 1999. godine postala svjetski poznata manifestacija koju svake godine posjećuje sve veći broj turista.

Tajna špilje Vrelo

Od Fužina, put vas jednostavno vodi u istraživanje ove destinacije pa ne preostaje ništa drugo nego jednostavno se prepustiti ljepotama koje nudi ovaj kraj. Jedna od atrakcija svakako su špilje. Najveća je Lokvarka (sa svojih uređenih 75 metara dubine što je čini najdubljom špiljom otvorena za posjet u Hrvatskoj), a po mnogima najljepša špilja Vrelo. Otkrivena je slučajno pedesetih godina prošlog stoljeća prilikom izgradnje akumulacijskog jezera Bajer. Dugačka je 300 metara, sa stalnom temperaturom od 8° C i prekrasnim špiljskim ukrasima zbog kojih je često nazivaju Postojnom u malom. Špilja je 1998.godine uređena za posjete.

Koja je tajna špilje Vrelo? U špilju se uvijek ulazi u društvu vodiča koji će vam tijekom razgleda otkriti dvije tajne ove špilje. Prva je, kako nam je rekao stručni vodič Darijo Babić, tajna nestanka krampa prilikom otkrivanja špilje. Naime, priča kaže kako je jedan radnik udarajući krampom po stijeni stavio svoj alat i otišao na pauzu. Kad se vratio, kramp je nestao u podnožju 'tunela' koji je zapravo špilja.

Drugu tajnu otkriva na samom kraju razgleda. U najdubljem dijelu špilje nalazi se ogroman totem, ostavština filmskog seta tijekom snimanja remake filma Winnetou 2015 godine.

Prekrasna jezera

Lokvarsko jezero je jedno od poznatijih kupališta Gorskog kotara. Plaža je kao iz filma, na njoj se nalazi beach bar pa ne čudi kako mnogi morske dubine mijenjaju ovim smaragdnim biserom. S prvim danima jeseni plaža je pusta, ali životu uz ovo jezero na staje. Posjećuju ga sportaši, rekreativci i ribiči. Na ovom je mjestu održano prvo prvenstvo u podvodnoj orijentaciji, međunarodne veslačke regate itd.

Lokvarsko jezero je 'raj' za ribiče koji na ovom mjestu love šarane, klen, karase i pastrve. Kad smo kod pastrva zanimljiv je podatak kako je baš u Lokvarskom jezeru 1973. ulovljena najveća riječna pastrva u svijetu, teška nevjerojatnih 25,40 kilograma.

S livada i šuma na svjetski poznate likere

Vozite li se Lujzijanom, kultnom cestom starom preko 200 godina koja povezuje Rijeku i Karlovac i koja je uvelike pomogla u oblikovanju bila Gorskog kotara primijetit ćete zanimljivu kuću na kojoj piše veliki natpis Kuća prirode. Vrata će vam otvoriti Vid Arbanas, a upravo je on prije gotovo trideset godina prepoznao ljepotu prirode u kojoj živi te s pašnjaka i iz šuma Gorskog kotara počeo skupljati biljke i korijene. Potapao ih je u rakije i vina kupljena uz obalu ove županije, a onda zajedno a suprugom Mirom stvorio, danas svjetski priznat brend, likere.

Na ovom se mjestu događa proizvodnja autohtonih likera, koji se odmah mogu i kušati u ugodnoj kušaonici. Dok kušate Goranski jeger, liker od ruže ili kultnu Papru (svjetski nagrađen liker) odmah i učite o kulturi konzumiranja aperitiva, digestiva, rakija. Jedinstven doživljaj, za koji se uvijek traži mjesto više. (svakako najavite posjetu)

Gastronomija vrijedna divljenja

U Gorskom kotaru se sve češće jede tradicionalno spremljeno na moderan način. Na tanjurima se tako događa spoj tradicije koju su mlade generacije usvojile korigirajući popularne recepte svojih roditelja. Fuziju takvih okusa doživjet ćete u restoranu Bitoraj u Fužinama, ali i u restoranu Eva u blizini Lokvarskog jezera. Tamo je glavni chef Mario Šubat.

Zašto se u restoranu Eva traži stolica više? Tu se jede divljač na bezbroj načina (svakako kušajte steak od jelena s domaćim restanim krumpirom), posebno gulaš od medvjeda, pljeskavicu od tri vrste mesa divljači, ali i delicije od gljiva, borovnica. Mario menu kreira četiri puta godišnje stavljajući u fokus lokalne namirnice. Restoran je otvoren od srijede do nedjelje.

Na ulazu u jedinstveni kanjon Kamačnik, nalazi se kultni bistro Kamačnik s prekrasnim pogledom na gdje se poslužuje fini roštilj, sezonski obroci ali i nevjerojatna pastrva. Ako padne kiša na obilasku kanjona, u bistrou Kamačnik posudit će vam kišobran, ako nemate svoj pri ruci i potaknuti vas na šetnju.

Obilazak kanjona je jedinstven, potrebno je slijediti interpretacijsku stazu na kojoj vas oduševljavaju različiti interaktivni sadržaji koji drže pažnju malih i velikih posjetitelja.

Još jedno zanimljivo mjesto je Brod na Kupi. Mjesto se nalazi pokraj same granice sa Slovenijom, jedinstveno po mnogo čemu, između ostalog ulijevanjem Kupice u Kupu što možete doživjeti i vidjeti u Vilinskom gaju. Zeleni proplanak ime je dobio po legendi kako su se na spoju ove dvije rijeke okupljale vile.

Tamo svakako obiđite Pekarnice Kupa u vlasništvu obitelji Abramović. Pekara Abramovića postoji u ovom gradu od 1958. a dvije Marije, vlasnica i njezina prijateljica imenjakinja, i danas ovdje mijese i prodaju kruh.

U Kaštel Zrinski kroz velika vrata, a iz Kaštela kroz mala

U Brodu na Kupi još je jedno prekrasno mjesto koje morate vidjeti. Riječ je o kaštelu Zrinski, kojeg je sredinom 17.stoljeća izgradio Petar Zrinski kao mjesto za odmor. Riječ je o jednostavnoj masivnoj trokatnici kvadratnog tlocrta čije je prizemlje povezano podzemnim hodnikom s rijekom Kupicom te obližnjom pećinom, dok mu se na vrhu krova nalazi buzdovan.

Danas je u velebnoj zgradi na samoj granici sa Slovenijom zavičajni muzej koji pripada Riječkom prirodoslovnom muzeju. Stalni postav objedinjuje postav 'Putevima Frankopana' projekt Primorsko-goranske županije kroz koji je obnovljeno 17 frankopanskih kaštela i tri sakralna objekta na području zeleno-plave županije.

