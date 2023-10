Rumenilo u 3 ključne nijanse: Jagoda, marelica, bronca - sve imaju svoja posebna 'pravila'

Pod-ton lica bitan je kad biramo rumenilo, koje bi zapravo trebalo naglasiti prirodno crvenilo lica. Kad nam je neugodno ili smo na hladnom zraku, taj ton obraza nam je idealan, po tome biramo pigment rumenila. Kozmetičke kuće bazično nude nekoliko ključnih kolorističkih područja - ružičasto nalik na blijedu jagodu, marelicu koja lagano vuče na narančastu te broncu, inspiriranu preplanulim tenom.

Foto: Dreamstime_

I smještaj rumenila je bitan, ako je previsoko ili prenisko, lice može djelovati teatralno. Ono, naime, ide tamo gdje se nasmijemo, odnosno na sam vrh obraza. To je najlakši način kako detektirati koji dio lica zarumeniti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Kozmetičarka Maja Vidošević govori o popularnosti trajnog makeupa | Video: Davor Puklavec/PIXSELL/PROMO

Foto: Thinkstock

Najpopularnija su ona suha rumenila, koja je lako nadograditi tijekom dana te ih nanosimo kistom. Veći, okrugli, idealni su oni od prirodne dlake, no i sintetičke verzije su dobre jer kako tehnologije idu naprijed, tako i svijet kozmetike okreće novu stranicu.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Među hit bojama je bronca, predivna je jer nas podsjeća na ljeto i preplanulu put. Pošto smo imali dugo toplo ljeto, sada je vrijeme da malo glumimo boju jer lice ipak blijedi. Ove su nijanse idealne u varijanti sa šljokicama, odnosno lagani glitter licu će dati sjaj, taman da privučemo svjetlost na kožu. Matirane bronzer formule znaju biti komplicirane za aplikaciju, ponajprije radi dojma mrlje, ako nema dobre vještine nanošenja rumenila. Zato je ipak lakše imati nešto od sjaja u formuli.

Foto: Reuters/Pixsell

Ružičasta nam daje super zdravi izgled, predivna je kao dodatak raznim šminkerskim stilovima, od jutra do mraka. Vole ga i dame na crvenom tepihu jer je dovoljno moćno da lice učini odmornim. Uz jači, ali i make-up blagih tonova, ružičasto je rumenilo dobar odabir. Ide i solo, bez maskare ili ruža, dovoljno je tek malo sjajila na usne i to je to.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Mnoge biraju marelicu, radi se o hit nijansi koja daje blago rumeno lice te paše svim tonovima. Brojni vizažisti koriste ovo rumenilo kad kreiraju prirodan look, onaj nenametljivi. Marelica je super u mat, ali i sjajnoj varijanti, ima raznih, ovisno o stilu i make-up potrebama. Ton licu daje notu elegancije, jer blijedo lice zna djelovati umorno - rumenilo mu daje dojam odmornosti i svježine.