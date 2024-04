Ružičasti Mjesec utjecat će na svaki znak Zodijaka - kod jednih na financije, drugih na ljubav...

Ove godine će se ružičasti Mjesec na nebu pojaviti u znaku Škorpiona pa će energija biti posebno intenzivna - i u srijedu, ali i nekoliko dana nakon toga. U tom periodu bilo bi dobro povući se malo na osamu i odmoriti, fizički i psihički, te posvetiti sebi i svojim mislima. Pun Mjesec bi mogao potaknuti mnoge ljude da napokon izgovore i naprave ono što im već dugo leži na duši.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

- Škorpion je vrlo emotivan i strastven znak povezan s intenzitetom i transformacijom. Taj znak je poznat kao žestok i strastven, ali, također, zna skrivati svoje strasti. Ono što na površini može izgledati mirno i u redu, ovaj puni Mjesec bi doista mogao uzburkati, a duboko zakopane emocije i podsvjesne želje mogle bi isplivati na površinu - kaže astrologinja Rose Smith.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

- Škorpionom vlada Pluton, planet koji upravlja i uništenjem i transformacijom, tako da ovaj Mjesec naglašava potrebu za suočavanjem s tim skrivenim problemima. Možemo očekivati da će se razgovarati o nekim dubokim duhovnim temama s prijateljima, obitelji i poznanicima. To čak mogu biti rasprave o zajedničkim resursima, smrti ili nasljedstvu - rekla je.

- Ali budite oprezni jer se talog na dnu uzburkava i vatreni Škorpion započinje raspravu. Ovi intenzivni i emotivni argumenti možda neće biti logični, ali mnogi od nas će se osjećati ponukanima nešto reći - pojasnila je i dodala da se puni Mjesec u Škorpionu događa kada je Mjesec nasuprot Suncu, koje je u znaku Bika.

- To je vrijeme kada je mjesečeva energija na vrhuncu što se vidi po tome kako obasjava nebo. Ovaj puni Mjesec daje priliku ljudima da se oslobode onoga što im više ne služi i prihvate transformaciju, to je ono što Škorpion želi. Škorpion je fiksni vodeni znak, pa će ostali znakovi Bik, Lav, Vodenjak, uz Raka i Ribe najviše osjetiti djelovanje ovog Mjeseca, ali svatko može iskusiti njegovu snagu - napomenula je.

Inače, naziv 'ružičasti' Mjesec je dobio, ne zato što će doista zasjati takvom bojom, već se ta pojava povezuje s cvjetanjem ružičaste mahovine u SAD-u i Kanadi, a što se obično podudara s dolaskom punog Mjeseca koji je u to doba godine nešto bliži Zemlji pa se čini većim i sjajnijim. Mjesec će zapravo imati zlatnu nijansu koja će blijediti do bjelkaste.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Evo kako će ova pojava utjecati na svaki znak Zodijaka:

Ovan

Možda želite biti bliski s nekim, a ipak postoji moguća tendencija da se zatvorite pa razmislite odakle je to došlo. Ovaj period može utjecati na vaše najbliže odnose. Mogli bi se javiti duboki i intenzivni osjećaji pa budite svjesni što se zapravo događa u vama i kada se pojave poteškoće, bit ćete više nego spremni.

U središtu pozornosti mogla bi biti i pitanja zajedničkih financija ili ulaganja. Nekretnine bi također mogle biti na vašem dnevnom redu. Možda treba obratiti pozornost na zakonitosti, uključujući oporuke ili nasljedstva. Izvrsno je vrijeme da dobijete profesionalni financijski savjet o ovakvim stvarima.

Ako imate nekog posebnog, odvojite vrijeme za intimnost i rješavanje nekih problema jer Venera, planet ljubavi, također može donijeti moguće sukobe, posebno oko novca.

Bik

Mogli biste se suočiti s nekoliko nadolazećih izazova, ali to nije ništa s čime se ne možete nositi na svoj stabilan i siguran način. S druge strane, smiješi vam se Pluton transformator, Venera ljubavnica i Sunce. Mogli biste proći neku transformaciju u važnim međuljudskim odnosima.

Pun Mjesec u Škorpionu donosi intenzivne i uvjerljive emocije, no to ne mora nužno značiti da je to negativna stvar. Situacija bi mogla završiti prilično pozitivno i na kraju još više zbližiti parove ili prijatelje. Čak i veze s onima s kojima se inače ne slažete bi mogle biti pogođene ovom energijom.

Budite oprezni u komunikaciji jer je Merkur u modu prevaranata do 25. Pogrešno izgovorene riječi su poput šumskog požara - nemoguće ih je obuzdati nakon što vam izlete iz usta.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Blizanci

Pluton transformator i Sunce u kombinaciji s punim Mjesecom mogu donijeti poteškoće u vašoj dnevnoj rutini, blagostanju ili poslu. Velike promjene dolaze u ovim područjima i možda ćete morati biti brzi kako biste se nosili s tim promjenama. Ne zaboravite odvojiti malo vremena za sebe, jer se stres zna lako nakupiti ako ne vodite brigu o sebi.

Dnevne rutine, navike i posao sada bi mogli biti prilično užurbani ili možda neće ići glatko kako biste željeli. Idite polako i pažljivo, i budite posebno oprezni u komunikaciji jer je vaš vladar Merkur retrogradan sve do 25.

Čak i nekoliko dana nakon toga mogući su nesporazumi i sukobi. Nije najbolje vrijeme ni za putovanje, stoga vozite polako i ostavite si dovoljno vremena u slučaju mogućeg kašnjenja.

Rak

Romantične sklonosti sada će biti vrlo jake i intenzivne pa biste mogli biti skloni izaći i potražiti nekog posebnog, ako ste slobodni. Nemojte žuriti jer Pluton može dati intenzivnu želju, ali također donijeti i bolne oluje.

Vaše unutarnje dijete želi se igrati - možda želite biti slobodni u nekom pogledu, no to trenutno vjerojatno nije praktično rješenje. Isto vrijedi i za bliska prijateljstva koja bi mogla biti nestabilnija nego inače pa dajte prostora jedni drugima.

Vaša će znatiželja vjerojatno biti prilično jaka, no pazite da ne zagrizete više nego što možete progutati. Čak i ako vam se osjećaji čine snažnima, pokušajte usporiti stvari i nemojte žuriti s njima sada. Ima dosta vremena za to. Vaša kreativnost i želja za zabavom mogle bi biti u punom jeku.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav

Iskre i požari mogu započeti kod kuće ili u vezi s vašom obitelji, pa pripazite na svađe i nesporazume, pogotovo jer je vaš vladar Sunce stoji nasuprot ovom intenzivnom punom Mjesecu. Vaša karijera ili autoritativne osobe bi mogle biti u središtu nesporazuma pa i u tom polju budite opušteniji.

Mogli biste se osjećati dosta energično, ali drugi ljudi možda neće moći držati korak s vama, stoga usporite i duboko udahnite. Stari osjećaji iz prošlosti će se vratiti i podsjetiti vas na prethodne veze. Iako ne možete promijeniti ono što se tada dogodilo, sada imate priliku donijeti nove odluke o tome kako ćete reagirati. Uvijek možete krenuti dalje ako želite.

Dobro je vrijeme da ostanete u blizini kuće i bavite se kućanskim poslovima, a možda ćete se zaželjeti i zabave kod kuće.

Djevica

Vaš vladar Merkur može vas dovesti do nezgodnih problema u komunikaciji, posebno u vezi sa zajedničkom imovinom, financijama i intimnošću pa budite oprezni do kraja travnja da vam ništa previše kontroverzno ne izleti iz usta.

U isto vrijeme možda želite proširiti svoje horizonte, ali čini se da vam nešto smeta. Pokušajte završiti stare projekte koje ste započeli prije travnja, a bilo bi dobro i čuti se sa starim prijateljima ili ljudima koje ste poznavali ranije.

Vjerojatno ćete donositi odluke na temelju toga kako se osjećate, a ne na temelju logike, ali to zapravo nije loše.

Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

Vaga

Sad je intenzivno vrijeme vezano za novac pa nemojte biti uvučeni u neke planove za brzo bogaćenje ili prekomjerno trošenje. Vaši kreativni, slobodni i zabavni porivi se mijenjaju. Međutim, vaša osobna sredstva mogu biti kratka za način na koji želite manifestirati ove promjene.

Budite jaki i preuzmite kontrolu nad svojim novcem, imovinom i samopoštovanjem. Možda biste mogli napraviti kompromise u ovim područjima života, jer ako itko to može, možete vi. Zajednički resursi kao što su nekretnine, investicije i nasljedstva ili oporuke također bi mogli privući vašu pozornost.

Zapitajte se imate li dovoljno kvalitetne intimnosti, jer to je sad važnije nego što mislite. Stvari vezane za bliske prijatelje i partnere, s kojima možete podijeliti svoju istinsku autentičnost, ključne su i mogle bi izazvati intenzivne osjećaje no vi se možete nositi s tim.

Škorpion

Ovaj pun Mjesec se smiješi pripadnicima ovog znaka jer ih vode prema dubljoj razini autentičnosti, ali možda ne tako nježno kako bi oni to željeli. Možda imate želju pokazati svijetu tko ste zapravo mijenjajući svoj izgled.

Ljudi oko vas vide vašu dubinu i intenzitet više nego inače, stoga budite oprezni s riječima jer imaju veću snagu nego što mislite. Sada svoju poruku možete prenijeti u svijet na magnetski privlačan način! Također je odlično vrijeme za slušanje drugih čak i ako se osjećate prilično intenzivno oko vlastitih poruka.

Partneri i oni koji su vam bliski mogli bi imati problema s prilagodbom na vašu novopronađenu energiju, no jako je važno da ostanete vjerni sebi. Moguće su nesuglasice i nemiri vezani za vaš dom i obitelj, a sve zato što ćete postati otvoreniji.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Strijelac

Vjerojatno ćete željeti zagrebati dublje, a ne držati se površnih stvari, što uključuje i istraživanje vlastite podsvijesti. Moguće je da ćete istraživati svoje snove, primjećivati sinkronicitete i općenito imati dublji i potpuniji pogled na svijet.

Pun Mjesec će donijeti duboke i uvjerljivo intenzivne podsvjesne sadržaje koji će vas usmjeriti u novom smjeru. Možda se i prošlost pojavi s nedovršenim poslovima na koje treba obratiti pozornost kako biste mogli ponovno krenuti naprijed.

Također, možda će vam trebati malo vremena da se pomirite sa svime što se pojavljuje pa izađite u prirodu i otiđite sami negdje gdje vas svakodnevni život i ljudi neće ometati. Sada imate priliku dobiti poruke s neba, ali mogle bi vam do kraja ovog mjeseca biti teško razumljive ili ćete ih krivo protumačiti, no sve će doći na svoje.

Jarac

Sada bi se mogle pojaviti intenzivne situacije s prijateljima i suradnicima. Budite oprezni u komunikaciji - to vam ne bi trebalo biti preteško. Ponekad se moramo osloboditi prošlih asocijacija kako bismo napravili mjesta za nove, a vaše nade i snovi će bi biti pogođeni na sličan način.

Nemojte biti toliko vezani za stare ideje o svom životu kako biste dopustili boljim prilikama da vam se otvore Također, mogli biste čuti neke tajne ili stvari koje bi bilo bolje ostaviti na miru i ne pričati o njima.

Pluton donosi izazove u vašu zonu novca. Uskoro će krenuti retrogradno, a tad bi se stvari mogle smiriti. Vaše financije, imetak ili stavovi prema njima se mijenjaju i možda će doći do nekih novih spoznaja.

Možda shvatite da novac nije toliko važan koliko ljubav u životu. Možda i vi odlučite privući više prijatelja u svoj svijet. Vaš život se mijenja i to je u redu.

Foto: 123RF/ilustracija

Vodenjak

Iako u pozadini mogu biti stresne situacije, vi imate sposobnost nositi se s tim situacijama na miran i praktičan način. Možda se pojave problemi oko vaše karijere ili obiteljskog života koji bi mogli biti nepredvidivi ili nestabilni.

Međutim, sada ste majstor upravljanja i pronađite način da uravnotežite naizgled suprotne energije između doma, obitelji i karijere. Vaš će život vjerojatno biti javniji nego inače, stoga budite oprezni s društvenim medijima jer je važno zadržati svoj ugled netaknutim - lijepim i sjajnim.

Vjerojatno sada dobro surađujete s javnošću i drugi vas primjećuju. Možda ćete podržati druge u karijeri ili će roditelj trebati vašu pomoć.

Ribe

Mogli biste čuti intenzivne vijesti ili tajne i možda poželite pružiti pomoć kao što to Ribe uvijek rade. Vrijeme je da razmislite o tome kako možete poboljšati svoj život i proširiti horizonte.

Možda vam je sada na umu putovanje i pravo je vrijeme da isplanirate kamo biste mogli ići i što biste mogli raditi. Međutim, uskočiti u avion ovog trenutka vjerojatno nije najbolja ideja, pričekajte barem nekoliko tjedana.

Vaš život se sigurno mijenja i u planu vam je uspostavljanje više kontakata sa svijetom oko sebe. Opcije koje su također dobre su obrazovanje i duhovnost. Provjerite kako možete rasti kao osoba i primite se toga, prenosi Daily Mail.