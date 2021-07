Od ukupnog broja tjednih letova 17 je novih, u europska odredišta. Neka od odredišta na koja će letjeti Ryanairovi zrakoplovi iz Zadra su Rim, Pariz, Milano, Dublin, Edinburg, Budimpešta i druga.

POGLEDAJTE VIDEO:



Putnici od danas mogu rezervirati karte, te ih u slučaju odgode putovanja zamijeniti za bilo koji drugi let i to dva puta bez dodatne naplate sve do kraja godine, kaže se u priopćenju.

U povodu ponovnog otvaranja baze u Zadru Ryanair je objavio i rasprodaju avio karata dostupnih već od 151 kunu za putovanja do kraja listopada, koje se moraju rezervirati do subote, 3. srpnja u ponoć.