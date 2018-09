S 13 su joj rekli da je ušla u menopauzu, a danas ima dijete

Prije dvadeset godina Amandi Lewis (31) su doktori rekli da je ušla u ranu menopauzu, sa samo 13 godina.

- Nisam dobila mjesečnicu od jedanaeste godine. Tad sam se počela debljati te sam patila od čestih promjena raspoloženja. Bila sam nesretna i depresivna. S trinaest godina su mi dijagnosticirali preuranjenu menopauzu. Sjećam se doktora kako mi je rekao da ako poželim obitelj da ju nikad neću moći imati - prisjeća se Amanda.

Amanda je rodila prije tri tjedna nakon što je zatrudnjela putem umjetne oplodnje koristeći spermu svojeg zaručnika Toma i donorsko jaje.

Plesačica i instruktorica fitnessa, koja je prošla hormonsku terapiju da bi uspjela zatrudnjeti, nada se da će u budućnosti imati više djece koristeći embrije koje su ona i Tom zamrznuli.

- Sjećam se kako sam se onda osjećala. Bila sam depresivna, konstantno lošeg raspoloženja. Smatrala sam da moja budućnost nije previše svijetla. Osjećala sam se kao da sam stalno u nekom mračnom oblaku - prisjeća se Amanda.

- Činjenica da sam uspjela zatrudnjeti i da danas imam sina Oryna je pravo čudo. Obožavam biti mama i jako se veselim budućnosti s Orynom - izjavila je za Daily Mail.

U vrijeme kad su Amandi postavili dijagnozu preuranjena menopauza nije bila toliko istražena kao danas. Tek u njezinim dvadesetima se otkrilo da Amanda ne može proizvesti jajašca.

- Savjetovali su mi da ako želim u budućnosti imati djecu da idem na zamjensku hormonsku terapiju kako bi pojačala proizvodnju estrogena i održala zdravlje maternice - prisjeća se Amanda.

Kad je upoznala Toma, zaljubila se te su nakon nekog vremena odlučili pokušati imati djecu. Prošle godine podigli su kredite na više kreditnih kartica kako bi skupili 82.452,00 kuna.

- Dogovorili smo posjet s koordinatoricom doniranih jajašca koja nas je pitala kakve karakteristike bi voljeli da ima naše dijete. Spomenula je da imaju jajašca donirana od žene miješane rase. Imala je istu boju kose i očiju, te je bila iste visine kao i ja. Napisala je pismo o sebi koje me uvjerilo da smo i slične osobnosti - ispričala je Amanda.

- Peti dan nakon što sam počela piti hormone, oplođenu jajnu stanicu su mi stavili u maternicu te sam šest dana kasnije napravila test na trudnoću i saznala da sam trudna. Bila sam uvjerena da nosim dječaka što su mi doktori potvrdili na pregledu s 15 tjedana. Prvi put sam osjetila Oryna da me udara u šestom mjesecu trudnoće. To me ohrabrilo i napokon sam se opustila i počela iskreno uživati u trudnoći. Osjećala sam se kao da sam dobila na lutriji - opisuje Amanda zadnje tromjesečje trudnoće.

U 38. tjednu trudnoće doktori su potaknuli trudove te je carskim rezom rodila zdravog dječaka Oryna.

- Nisam mogla dočekati da prvi put vidim svoju bebu, ali u tom trenu sam bila toliko smetena lijekovima da nisam znala što se događa. Kasnije sam saznala da Orynova glava nije bila na pravoj poziciji tako da je prirodni porod bio nemoguć.

Sljedeći dan, kad su popustili lijekovi, Amanda je poslala Toma kući da se odmori i posvetila se svojoj bebi.

- Ostali smo samo ja i Oryn. Fiksirao me pogledom. Prošli smo toliko toga kako bi ga doveli na ovaj svijet i dok sam ga držala osjetila sam povezanost među nama koja je bila prirodna i jaka - objašnjava Amanda.

Amanda ne doji pa će se tijekom sljedećih par mjeseci razina hormona u njezinom tijelu smanjiti i drugi put u životu će morati prolaziti menopauzu.

- Prestala sam uzimati hormonsku terapiju prije nego što sam ostala trudna, ali znam da će mi moje tijelo početi slati signale prije početka promjene te ću onda ponovo početi uzimati terapiju. Kod mene nije bilo valunga, ali sam dobila na težini i bila sam jako depresivna - zaključuje Amanda.

Prerana menopauza

Što je preuranjena menopauza i zašto se događa?

- Žene u menopauzu ulaze obično oko 50. godine života. Ako se to događa prije 40. godine, onda govorimo o preuranjenoj menopauzi. Razlozi su različiti: mutacije određenih gena, kromosomski poremećaji, kemoterapija ili autoimune bolesti - objasnio je prof. dr. Miroslav Dumić.

Koliko često se ona događa tako rano u životu, kao u Amandinom slučaju?

- Rjeđe se to vidi u tako mladoj životnoj dobi kao što je slučaj kod Amande, no iz priče nije jasno što je razlog da je prestala tako rano menstruirati, odnosno, ne navodi se dijagnoza - doktor je prokomentirao slučaj i z Velike Britanije.

Koliko žena u prosjeku preuranjeno uđu u menopauzu?

- Oko 1% žena u općoj populaciji ulazi u preuranjenu menopauzu, a gubitak menstruacije u ranoj životnoj dobi najčešće je vezan za neke kromosomske poremećaje i s tim se pedijatrijski endokrinolozi susreću u svakodnevnoj praksi - izjavio je.

Mogu li te žene kasnije u životu imati djecu? Koju proceduru moraju proći?

- Princip liječenja je hormonska nadomjesna terapija do vremena kada djevojke/žene žele zatrudnjeti. U situaciji vrlo ranog gubitka menstruacije, kao što bio slučaj kod opisane djevojke, to je u principu moguće doniranjem jajne stanice, a takve postupke provode ginekolozi u specijaliziranim centrima za liječenje ženske neplodnosti - dodaje dr. Dumić.