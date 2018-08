Problem modernih obitelji: 'U braku sam, a kao da sam sama'

U svakom pogledu, Nicola Siddal (43) je od ponedjeljka do petka samohrana majka dva dječaka Joea od 12 godina i Kaia koji ima devet. Svako jutro im priprema doručak i ručak za školu, vozi u školu i na aktivnosti te ide i sama na posao.

Svaku večer radi večeru za njih troje, priprema ih za krevet i bavi se kućanskim poslovima. Ipak, Nicola je u vezi već 17, a udana 7 godina. Ona i muž imaju kuću u Ponytonu u Velikoj Britaniji i izgradili su lijep život za svoju obitelj. Ali, provode 80 posto vremena odvojeno.

- Craig radi kao zrakoplovni inženjer u zračnoj bazi u Chesteru koja je udaljena 68 kilometara. Odlazi u ponedjeljak u 5.30 ujutro i vraća se kući u petak u 17 sati. Zanimljivo je da moj muž ima potpuno odvojeni život od svoje obitelji čak pet od sedam dana u tjednu - izjavila je Nicola.

- Čak i kad je kod kuće, ne provodimo puno vremena zajedno. U petak navečer se voli naći s prijateljima u pubu, ali nakon napornog tjedna odgovara mi malo se sama doma odmoriti - objašnjava Nicola.

- Subotom Craig voli ići u lov na fazane, a ja to vrijeme volim provoditi u teretani. Obično su nedjelje navečer bile rezervirane za nas dvoje, ali ja ima svoju tvrtku koja se bavi čišćenjem te znam raditi nedjelju navečer kako bih dodatno zaradila - dodaje Nicola koja živi život "oženjenog samca".

Taj pojam označava bračne parove koji većinu vremena žive odvojeno. S današnjim životnim stilom, kad ljudi imaju jako malo vremena za sebe jer se sve vrti oko posla i djece, a zbog nedostatka posla sve više ljudi radi na radnim mjestima koja su dosta udaljena od njihovih domova, sve više parova se odlučuje na ovaj stil života. Jedan od njih, obično majka od ponedjeljak do petka živi kao samostalni roditelj, a tijekom vikenda vode život bračnog para.

Foto: Dreamstime

Većina parova se odluči na ovaj stil života smo zato što ih financijska situacija na to prisiljava.

Drugi smatraju kako je jedini način da ostvare svoje ciljeve da žrtvuju dio svojeg vremena inače rezerviranog za obitelj.

Jedan od njih je i slavni kuhar Jamie Oliver koji je izjavio da je sretan što je vikend tata, boraveći sa svojom obitelji samo par noći u tjednu.

Postavlja se pitanje, može li brak biti sretan i uspješan kad se partneri tako rijetko vide i provode jako malo vremena zajedno? Ili su ovakvim životom muškarci - u velikoj mjeri to su muškarci koji žive dva potpuno odvojena života - poslovni i obiteljski, zapravo osvojili lutriju, radeći preko tjedna i usput imajući večeri na miru i u tišini, ili baveći se nečim što ih zanima, dok vikendom imaju mogućnost biti "super-tate"?

Arabella Russell, savjetnica za veze u poduzeću Relate, slaže se da je to neizvjestan način života, bez obzira na to koliko bračni par ima povjerenja jedno u drugo.

- Postoji prava opasnost da partner koji ostaje doma s djecom se s vremenom počne osjećati zanemareno i ljubomorno na svojeg partnera. Kad je vaše vrijeme okupirano suđem, prljavom odjećom i nizom kućanskim obveza, a vaš partner tu večer provodi s društvom na piću 300 kilometara udaljen od njih, tad ljudi počnu zamjerati svojim partnerima na njihovom životu - objašnjava Russell.

Foto: Dreamstime

- Ovakva veza jako ovisi o tome koliko je par jak i mogu li jasno izraziti svoje osjećaje ili ih radije skrivaju - napominje Russell.

- Craig radi u zračnoj bazi već sedam i pol godina. Složili smo se da nam je praktičnije da Craig iznajmi sobu tijekom tjedna u Chesteru, nego da troši malo bogatstvo na benzin - dodala je Nicola.

Kad je dobio posao, nisam se htjela seliti, točnije nisam htjela mijenjati okolinu zbog djece. Tu im je škola, prijatelji, sve što poznaju... - pojasnila je svoje razloge za odvojen život od muža.

Problem kod Nicole i Craiga je da nedovoljno komuniciraju i da on nije svjestan što za nju znači odvojen život.

- Ponekad se Craig šali da ću zakasniti na svoj vlastiti sprovod jer sam stalno u trku da negdje nešto stignem. Ne želim posramiti svojeg muža, ali mislim da je on u mojoj situaciji i da mora uskladiti toliko obveza da bi i on kasnio - pojašnjava.

Foto: Fotolia

Ali, u ovakvim situacijama, kad bračni par većinu vremena živi odvojeno, najbitnije je povjerenje. Nicola je sigurna u Craiga i on u nju, a uvjerenje da vam bračni partner neće "zastraniti" vam daje puno samopouzdanja i poleta.

- Ljudi razmišljaju o povjerenju samo kada su u situaciji da se ono može poljuljati. Svi ponekad trebaju ohrabrenje, a malo ljubomore zapravo i nije loše. To je samo još jedan način priznanja malih nesigurnosti i pokazivanje ljubavi prema svojem partneru - dodaje Nicola.

Međutim, za neke parove, njihov razdvojeni život zapravo jača brak. Gail Riley (36) učinkovito živi život jednog samostalnog roditelja od ponedjeljka do petka, dok muž Scott, 39, putuje Velikom Britanijom kao voditelj edukacije i treninga zaposlenika u tvrtki.

Ona i njihova djeca, Jack i Joshua, u dobi od šest i dvije godine, ostaju kod kuće u Lingdaleu, East Clevelandu, gdje Gail radi kao voditeljica ureda za istu tvrtku.

Gail ima pune ruke posla, ustaje se svakog dana u 5 ujutro, kako bi rano započela s kućanskim poslovima - ali nema zamjerki na svoj život. Zapravo je sasvim obrnuto.

- Ne brinem se zbog toga što mu je daleko od kuće. Zajedno smo već 18 godina, u braku devet, i ja imam apsolutno povjerenje u njega.

- Mislim da je tajna našeg uspješnog odnosa da unatoč obvezama imamo vrijeme samo za nas. Budući da nismo stalno zajedno, nikad nam nije dosadno.

- Tjedan brzo proleti i kad se Scott u petak navečer vrati, zajedno provodimo lijepo obiteljsko vrijeme - izjavila je Gail i nadodala da je osoba koja se osjeća usamljenom zapravo Scott. Kaže da mu je više dosta što je pet dana u tjednu odvojen od svoje obitelji.

Foto: Dreamstime

Još jedna stvar koja konstantno vrši pritisak na ovu obitelj je ideja da vrijeme koje mogu provesti zajedno, moraju provoditi zajedno i iskoristiti ga najbolje što mogu.

- Ako ste previše fiksirani na ta dva dana vikenda i stalno imate potrebu da sve bude savršeno, često će doći od razočaranja i na kraju to vrijeme koje i imate zajedno provedete u svađi oko sitnica - objašnjava Russell.

- Ovakav životni stil može biti jako nestabilan - izjavila je životna i poslovna trenerica Neena Madhok, koja i sama živi u braku u kojem je njezin muž, konzultant, često na putovanjima.

- Ili provedete zajedno predivan vikend i onda oni odu, a vi se osjećate mrzovoljno i usamljeno, ili ste razočarani jer su očekivanja od vikenda bila prevelika ili planovi propali - objašnjava Madhok.

- Jako je bitno da partner koji ostaje kod kuće s djecom ima prijatelje i svoje zanimacije ili hobije, bilo kakav život van obiteljskog, koji će ga dodatno ispunjavati. Na taj način njegova sreća neće ovisiti samo o jednoj osobi - dodaje Madhok.

Foto: Jupiterimages

- Uostalom, pravi brakovi nisu samo koncentracija uspona i padova, oni su solidno partnerstvo izgrađeno na malim dnevnim pobjedama i trivijalnim problemima, poput začepljenog odvoda, odlaska kod doktora, dogovora oko kupnje namirnica - objašnjava Russell.

- Ljudi u braku koji puno vremena provode odvojeno trebaju se više potruditi da održe plamen i povezanost u njihovoj vezi. Problem nastaje kad ljudi počnu gubiti osjećaj povezanosti, onda se počinju osjećati kao gosti u svojem domu. Kad se tako nešto počne događati, najbolje je razgovarati s partnerom i još jednom promisliti o stilu života koji vodite, te je li on stvarno za vas - napominje Russell.

Jennifer Judge i njezin muž Gary kažu da se ponekad osjećaju poput brodova koji se mimoilaze u noći.

Nabavljačica proizvoda u velikoj modnoj tvrtki, Jennifer je partner u vezi kojeg većinu vremena nema. iako i Gary često mora otići na poslovna putovanja, većina obveza oko obitelji i kuće padaju na njega. Samo prošle godine Jennifer je bila na 55 putovanja na Bliski istok, po Europi i u SAD-u.

- Možda zvuči pretjerano, ali to je takav posao. U pravilu najduže me nema po 12 dana, a Gary je pristao da neće ići na poslovne puteve duže od tjedan dana - objašnjava Jennifer.

Iako puno putuju i rade, njihova četverogodišnjakinja ide na rođendane, dolaze joj prijatelji igrati se kod njih, te ide u kino i kazalište s roditeljima. Pet dana u tjednu ide u jaslice, a odrasla je s obitelji gdje su roditelji "dostupni" na smjenu, ali unatoč tome ništa joj ne nedostaje.

Foto: Dreamstime

- Puno nam pomažu njegovi roditelji i često nam ulete kad Gary ili ja kasnimo ili ne možemo zbog posla pokupiti kćer iz jaslica. naravno, oni još rade, pa se sve mora dogovarati unaprijed. Uz to, imamo i psa, pa svaki put kad idem na put unaprijed moram provjeriti stignu li ga prošetati ili se moram drugačije organizirati - objašnjava Jennifer.

- Ali kad smo kuće, subota navečer je vrijeme samo za nas i toga se čvrsto držimo. Pobrinem se da zajedno pripremimo romantičnu večeru, kupimo fino vino i ostatak večeri provedemo u krevetu - dodaje Jennifer.

- Ali, što se tiče samog života, to nismo dogovorili, ovakvi rasporedi su nam se dogodili. Svjesni smo da puno radimo kako bi nam u budućnosti bilo bolje. Dosad smo uspjeli kupiti kuću u lijepom predgrađu u kojem ima dobrih škola i puno parkova. I to su stvari na koje se često podsjećam kad sam udaljena od svoje obitelji i doma. To je ono što me drži kad se sjetim da neću vidjeti svoju kćer tjedan dana - izjavila je Jennifer dodajući da se ipak ponekad preispituje. Najgore joj je preko tjedna kad navečer stavi kćer na spavanje i sama legne u krevet.

Foto: Thinkstock

- Osjećam se usamljeno i tad mi svakakve misli padaju na pamet - zaključuje.

- Problem kod ljudi je da svi imaju neku viziju kako bi brak trebao izgledati, ali ne postoji jedinstveni uzorak za dobar brak. Ljudi su drugačiji i imaju drugačija očekivanja, stoga će životni stil kod svakog para biti jedinstven. Ako se ljudi mogu nositi s ovakvim životnim stilom gdje su partneri često razdvojeni, ali su emotivno čvrsto povezani, te uz to imaju dobar društven i seksualni život, onda tko smo mi da im kažemo da to nije dobro - zaključuje Russell.