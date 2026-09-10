S 14 godina je ostao bez oca i zato danas dijeli očinske savjete na internetu, prate ga milijuni

U moru internetskog sadržaja povremeno se pojavi priča koja svojom jednostavnošću i toplinom dirne ljude diljem svijeta. Jedna od takvih je i ona o Robu Kenneyju, čovjeku koji je vlastito teško djetinjstvo pretvorio u globalnu misiju pomaganja.

Njegov YouTube kanal simboličnog naziva "Dad, how do I?" (Tata, kako se to radi?) postao je virtualno utočište i izvor praktičnih savjeta za milijune ljudi kojima je u životu nedostajala očinska figura. Kenney danas na kanalu ima gotovo četiri milijuna pretplatnika, a njegova popularnost pokazuje koliko ljudima znači kada im netko jednostavno kaže: 'Pokazat ću ti kako'.

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Na njegovu kanalu mogu se pronaći upute za čitav niz svakodnevnih stvari koje ljudi često nauče od roditelja – od mijenjanja gume, brijanja i korištenja akumulatorske bušilice do popravka vodokotlića, vezivanja kravate i brojnih drugih praktičnih zadataka.

- Dat ću sve od sebe da pružim koristan, praktičan sadržaj o mnogim osnovnim zadacima koje bi svi trebali znati raditi - stoji u opisu njegova kanala.

No videozapisi nisu ograničeni samo na popravljanje stvari. Kenney u njima priča o vlastitim iskustvima, odgovara na pitanja gledatelja, dijeli životne savjete i, naravno, ubacuje poneku "tatinsku" šalu.

Od bolnog djetinjstva do 'internetskog tate'

Iza cijele priče krije se teško djetinjstvo. Kenneyjevi roditelji razveli su se kada je bio tinejdžer, a njegova majka, koja se borila s anksioznošću i depresijom, okrenula se alkoholu. Zakonski je proglašena nesposobnom za odgoj djece pa je skrbništvo dobio njihov otac.

Foto: Screenshot/YouTube.

No ni kod njega situacija nije dugo bila dobra. Otac je ubrzo pronašao djevojku i sve manje brinuo o Kenneyju i njegovoj braći i sestrama. Djeci bi ostavio namirnice u kuhinji i odlazio na nekoliko dana.

Više od godinu dana kasnije rekao im je da se više neće vratiti.

- Završio sam s odgojem djece - rekao im je.

Kenney, sedmi od osmero braće i sestara, tada je imao samo 14 godina. Nakon što je otac otišao, preselio se kod starijeg brata koji se nedavno oženio. Živjeli su u prikolici od svega 26 četvornih metara u Bellevueu u Washingtonu.

Njegove tinejdžerske godine bile su ispunjene bijesom i zbunjenošću. No upravo ga je to iskustvo kasnije potaknulo da odluči kako njegova djeca nikada neće morati prolaziti kroz ono što je on prošao.

S vremenom je shvatio i da nije jedini. Mnogo je djece odrastalo bez očinske figure koja bi ih naučila osnovnim životnim vještinama, a neka nisu imala ni roditelja koji bi se za njih brinuo.

Kanal koji je pokrenuo za svoju djecu

Kenney se kasnije oženio Annelli i dobio dvoje djece – kćer Kristine Ponten i sina Kylea. Kada su mu djeca odrasla, počeo je osjećati svojevrsnu prazninu.

Tada je s obitelji razgovarao o ideji pokretanja YouTube kanala. Svi su je podržali, no kanal je pokrenut tek 2020. godine, tijekom pandemije.

Njegov prvi edukativni video bio je upravo ono što bi mnogi očekivali od 'internetskog tate' - pokazao je gledateljima kako pravilno vezati kravatu.

Ljudi su ga vrlo brzo počeli pratiti jer im je besplatno davao savjete o osnovnim životnim vještinama, ali i ono što je možda još važnije - ohrabrenje.

Pandemija je dodatno pridonijela njegovoj popularnosti. U vrijeme kada su se mnogi osjećali izolirano i usamljeno, Kenneyjev smiren glas i topao način obraćanja ljudima pružali su osjećaj bliskosti.

Njegova kći Kristine smatra da je upravo pandemija imala ključnu ulogu u tome da kanal postane viralan.

- Mislim da ne bi postao tako popularan u drugim okolnostima - rekla je.

Nije želio biti influencer

Iako je kanal eksplodirao, Kenney nikada nije djelovao kao tipični influencer. Ne inzistira na tome da gledatelji lajkaju njegove videozapise ili se pretplate na kanal, a sadržaj snima i uređuje prilično jednostavno. Dok on radi videozapise, njegova kći pomaže mu oko društvenih mreža.

Kada je jedan od njegovih prvih videa postao masovno gledan, Kenney je zamalo doživio napad panike. Kao prirodni introvert teško se nosio s ogromnom količinom komentara i poruka ljudi koji su mu se počeli obraćati kao ocu.

Ubrzo je dobio nadimak 'tata s interneta'.

Njegova kći tada je rekla kako vjeruje da je njezin otac jednostavno stvoren za tu ulogu.

- Iskreno mislim da je stavljen na Zemlju da bude tata - rekla je Kristine.

Više od savjeta za popravke

Kenney je od početka znao da njegov kanal nije samo mjesto na kojem će ljudima pokazivati kako promijeniti gumu ili popraviti nešto u kući. Njegova je misija puno šira - pružiti podršku ljudima koji je možda nikada nisu dobili od vlastitih roditelja.

- Biti mama i tata je puno više od pukog odgoja i učenja djece novim stvarima. Morate podijeliti svoje srce sa svojom djecom - rekao je Kenney.

Njegova je misija s vremenom prerasla YouTube. Objavio je i knjigu 'Dad, How Do I?: Practical 'Dadvice' for Everyday Tasks and Successful Living', u kojoj kombinira osobne priče s praktičnim uputama za svakodnevni život.

Koliko je njegov sadržaj ljudima značio, najbolje pokazuju komentari gledatelja.

- Roditelji su mi se razveli kad sam imao 15 godina. Sam sam učio kako vezati kravatu, a mama me naučila kako se brijati. Da, plačem gledajući ovo. Hvala ti što si tata tolikoj djeci. Danas imam 53 godine i samo sam ti htio reći hvala - napisao je jedan gledatelj.

Foto: Screenshot/YouTube.

Drugi je podijelio svoju priču: 'Hvala vam, gospodine. Izgubio sam tatu s osam godina, ubijen je na dužnosti. Sada imam 16 godina. Ne postaje lakše, ali zahvalan sam što imam nekoga poput vas u blizini'.

Takve poruke pokazuju da Kenneyjevi videozapisi nikada nisu bili samo lekcije o popravljanju stvari. Za mnoge gledatelje oni su postali nešto puno osobnije - prilika da dobiju savjet, ohrabrenje ili jednostavno osjećaj da nisu sami.

I upravo je u tome najveća snaga njegova kanala. Rob Kenney ljudima ne pokazuje samo kako promijeniti gumu, vezati kravatu ili koristiti bušilicu. Pokazuje im kako izgleda kada netko ima vremena stati, objasniti i reći: 'Nema veze ako ne znaš. Pokazat ću ti'.







*Uz korištenje AI-ja