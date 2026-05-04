Vrata škripe i ne zatvaraju se dobro? Ovo su brzi trikovi koji rješavaju problem

Piše Anamarija Dukši,
Najčešći uzrok škripanja krije se u šarkama. S vremenom se one isuše, nakupe prašinu ili se jednostavno olabave, pa svaki pokret vrata počne proizvoditi neugodan zvuk

Škripanje vrata jedan je od onih sitnih problema koji se lako ignoriraju - dok ne počnu ozbiljno ići na živce. Dodajte tome vrata koja zapinju ili se ne zatvaraju kako treba i svakodnevna nervoza je zajamčena. Dobra vijest je da u većini slučajeva rješenje ne traži majstora, nego svega nekoliko minuta i malo snalažljivosti.

Najčešći uzrok škripanja krije se u šarkama. S vremenom se one isuše, nakupe prašinu ili se jednostavno olabave, pa svaki pokret vrata počne proizvoditi neugodan zvuk. Prvi korak zato je najjednostavniji - podmazivanje. Ako imate WD-40 ili slično sredstvo, nekoliko kapi na šarke često je dovoljno da škripanje nestane gotovo odmah. Ako ga nemate pri ruci, poslužit će i kućne alternative poput par kapi ulja ili čak vazelina.

No, ako vrata osim što škripe i zapinju, problem je vjerojatno u njihovom položaju. Vrlo često su krivci lagano olabavljeni vijci na šarkama zbog kojih vrata “sjednu” niže nego što bi trebala. U tom slučaju dovoljno je uzeti odvijač i dobro zategnuti vijke - razlika se zna vidjeti odmah.

Ponekad ni to nije dovoljno pa je potrebno malo “fino podešavanje”. Jedan od jednostavnih trikova je umetanje tankog komadića papira ili kartona u šarku kako bi se vrata blago podigla i vratila u pravilan položaj. Iako zvuči banalno, ovaj trik često rješava problem bez dodatnih troškova.

Ako vrata stružu po podu ili zapinju o okvir, moguće je da su se s vremenom lagano iskrivila ili da se promijenila razina poda. Tada pomaže lagano podešavanje šarki ili, u nekim slučajevima, minimalno brušenje ruba vrata.

Većinu ovih problema moguće je riješiti u svega nekoliko minuta, bez posebnog znanja i bez pozivanja majstora. Osim što ćete ukloniti neugodno škripanje, poboljšat ćete i funkcionalnost vrata, što se itekako osjeti u svakodnevnom životu.

Naravno, ako su šarke ozbiljno oštećene ili vrata vidno deformirana, bolje je potražiti stručnu pomoć. No u velikom broju slučajeva rješenje je jednostavnije nego što se čini - i nalazi se već u vašem kućnom alatu.

*Uz korištenje AI-ja

