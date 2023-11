S Adventa u Vodicama krenite na otok Prvić: To je dom Fausta Vrančića, izumitelja padobrana

Ljetni festivali i fešte ono su što nam prvo padne na pamet kad pomislimo na Vodice, a njihove zabave nastavljaju se i u zimskom periodu. Vodičani se upravo spremaju za Advent koji počinje 15. prosinca. Parkove će pretvoriti u bajke, zabavljat će ih Psihomodo Pop, Mladen Grdović, Neno Belan i brojni drugi izvođači, a u ponudi je fešta od bakalara na Badnjak i roštiljada na Staru godinu.

Foto: Nikola Zoko

Otok Prvić

Oni kojima žele uživati u šetnji bez gužve te samo da u pozadini čuju muziku, za njih je otok Prvić, koji možete primijetiti kad sa rive pogledate prema moru. Prvić kroz godinu čuva svega 300-jak duša, a jedna od njih je Ivana Skočić ravnateljica Memorijalnog centra Faust Vrančić. Književnik, biskup, izumitelj Vrančić je djetinjstvo proveo na Prviću, a tamo je i njegovo posljednje počivalište. Jedno od njegovih najpoznatijih djela, "Machinae Novae" (Novi strojevi) prikazuje 56 tehnička rješenja različitih uređaja među kojima su padobran, viseći most, preša za grožđe, vjetroturbine...

Foto: Nikola Zoko

Vrančić je izumio padobran

- Svoju konstrukciju padobrana nazvao je Leteći čovjek (Homo volans) i ona predstavlja prvi tiskani nacrt padobrana. Za svoju konstrukciju kaže: 'Služi čovjeku d skoči s visokog mjesta, a da se pritom ne ozlijedi' - govori nam ravnateljica.

Foto: Nikola Zoko

Skočio sa zvonika

Iako je Leonardo da Vinci skicirao crtež padobrana, razlika je u tome što je Vrančićev imao četvrtasti oblik , a ruke padobranca su bile slobodne, nisu se pridržavale za štap kao u skici da Vincija. Tako da Hrvati, a i strani turisti koji posjete centar, vrlo brzo Fausta nazivaju ocem modernog padobrana. Tadašnji znanstvenici tvrdili su da je Vrančić odradio skok s padobranom, navodno sa zvonika Crkve sv. Marka u Veneciji, dok drugi pak navode da je to bilo sa zvonika katedrale svetoga Martina u Bratislavi.

Foto: Nikola Zoko

- On je svojim idejama i inovacijama htio unaprijediti starije radove. Često bi rekao da je ovo vidio već negdje, ali da on ima ideju kako da to učini boljim - kaže nam ravnateljica.

Napisao rječnik pet europskih jezika

Faust se bavio i jezikom. Napisao je i objavio prvi tiskani rječnik hrvatskog jezika (tad dalmatinskog jezika) 'Rječnik pet najuglednijih europskih jezika'. Tako je uz latinski, talijanski, njemački, mađarski, uvrstio i hrvatski među pet najuglednijih europskih jezika. Objavljen je 1595. godine u Veneciji i smatra se temeljem hrvatske leksikografije.

Ovaj memorijalni centar godišnje posjete brojni domaći i strani turisti, a idealno vrijeme za posjetiti otok Prvić je od svibnja do sredine srpnja, kažu nam iz Turističke zajednice.

Foto: Nikola Zoko

Vinarija Birin

Povratkom u Vodice obavezno svratite u vinariju Birin. Nalazi se na ulazu u Vodice, a osim podruma ima i modernu kušaonu. U vlasništvu je mladog vinara Nikole Birina. Njezina povijest stara je 15 godina kad je klasičan način proizvodnje oplemenjen novim tehnologijama, te se uz gradnju vinarije zapravo osmislila i lijepa priča o tradiciji i vinskim sortama ovog podneblja (Debit i Maraština od bijelih, Plavina, Lasin i Babić od crnih sorti).

Foto: Nikola Zoko

Obitelj je zasadila nove vinograde, 'nikla' je i nova vinarija, a s potpisom ove vinarije dolazi 6 etiketa. Ukupno proizvode 20 tisuća litara godišnje iz kojih izlazi oko 25.000 butelji.

Foto: Nikola Zoko

Degustacijski meniji dostupni su svima - vinoljupcima ali i onima koji samo žele okusiti tradiciju u čaši. Poželit- tu su za vas, i rado će vas ugostiti cijele godine.