S istim mužem ima troje djece različite boje: 'Zlostavljaju ih'

Moju djecu na internetu zlostavljaju na rasnoj osnovi, govore im da su posvojena, a kćer koja je crne boje kože u školi su tukli, govoreći joj da je robinja, žali se bivša manekenka, Carla Bellucci (37), iz Hertfordshira, majka troje djece različite boje kože. Zbog toga je pokrenula kampanju i web stranicu 'Speak up' (Progovori!), putem koje želi potaknuti roditelje i djecu da progovaraju o zlostavljanju koje im se događa.

Njen najstariji sin Jermaine (16), koji ima maslinastu boju kože, izgleda kao da je porijeklom Mediteranac, kći Tanisha (14) je crne boje kože i ima afro frizuru, a sin Jayden (12) ima zelenoplave oči, bijelu kožu i plavu kosu. Ljudi to često neugodno komentiraju, unatoč činjenici da sve troje imaju istog oca. To je njen bivši suprug Cornel Nurse (41), inače porijeklom s Barbadosa i crne boje kože. Carla kaže kako se i ona suočava s komentarima da je kurva koja je ‘spavala okolo sa svima’.

- Znala sam što će ljudi misliti. To je počelo vrlo rano, dok su još bili mali. Ljudi su se znali čuditi tome da su različiti i pitali bi me čak i jesu li svi moji, odnosno nije li neko dijete posvojeno - prisjetila se.

- Svi postavljaju pitanje imaju li istog oca, a kad im kažem da je bivši suprug porijeklom s Kariba, to je samo dodatni šok - priča majka.

Dodaje kako se zlostavljanje nastavilo i kad su djeca krenula u školu, pa su Tanishi često govorili da je posvojena.

Kaže da je zlostavljanje njene djece postalo toliko ozbiljno da je bila zabrinuta za njihovu sigurnost i nije imala druge mogućnosti nego da ih povuče iz škole u travnju ove godine. Učinila je to nakon što su vršnjaci bijele boje kože zatvorili njenu kćer u učionicu i tukli je, govoreći joj da je robinja, što su i snimili.

- Bilo je to jako neugodno za nju. Sada je na terapiji zbog toga. ’Bičevali’ su je kablom za punjenje mobitela, što je za mene čisti rasizam. No nikom se ništa nije dogodilo, oni nisu otišli iz te škole - zgrožena je majka. Kaže kako Tanisha najteže proživljava sve to što joj se događa, iako i druga djeca imaju problema.

- Moga sina Jaydena olovkom su uboli u nogu u učionici. Puka je sreća da nije bio u pitanju nož - priča majka. Dodaje kako joj nije preostalo drugo nego da se radi dobrobiti svoje djece makne iz te sredine. Odlaze za otprilike dva tjedna, na oko 25 minuta vožnje od mjesta u kojem su do sada živjeli.

- Znam da će, bez obzira na to gdje odemo, i dalje biti komentara, ali jednostavno se moramo maknuti odavde zbog napada. U velikom sam strahu za njihovu sigurnost i mislim da je to u najboljem interesu za cijelu obitelj - kaže.

S godinama je, dodaje, bilo sve gore, jer je Tanishina koža postajala tamnija, a Jayden je ostao bijel. Djeca bi često dolazila iz škole kući uplakana, govoreći kako su im druga djeca rekla da tako različiti ne mogu biti brat i sestra.

- Tanisha i ja svako malo primamo i prijeteće telefonske pozive. Ne znam ni kako je procurio njen broj. Jedan je poziv trajao sat vremena, čak sam ušla s telefonom u kadu, da bi se bolje čuo zvuk. Prijetili su da će nas ‘napucati’ i da ćemo biti izbodene - kaže Carla te dodaje kako se suočava s rasizmom za koji nije ni znala da može postojati u tolikoj mjeri u današnje vrijeme.

- Postoje dani u kojima imam slabe trenutke i reagiram burno, ali to samo vodi tome da se oni ne zaustavljaju. Zato je moja mantra: ‘ne reagiraj na ludosti’ - priča Carla. No, nije uvijek lako.

Dva brata i sestru nedavno su zlostavljali i na zajedničkom YouTube kanalu. Naime, zajedno su rezbarili bundeve i to snimili i objavili, a kad su zajedno, razlike su vrlo uočljive.

- Kad su vani, ljudi Tanishi često kažu da je ružna, pitaju je jesmo li je kupili u Africi. Srećom, sada je puno jača. Tužno, ali naučila sam je da mora biti jaka, kako je ne bi slomili - priča Carla i dodaje kako se svaki dan pita koliko daleko to zlostavljanje može ići.

Carla je, inače, svojedobno punila naslovnice britanskih medija, nakon što je priznala da je lažirala depresiju, kako bi preko Zavoda za javno zdravstvo ostvarila pravo na plaćenu operaciju korekcije nosa, vrijednu 7000 funti (oko 60.000 kuna).

U jutarnjoj emisiji na britanskoj televiziji svojedobno je priznala čak da je koketirala s liječnikom kako bi došla do toga da dobije besplatnu operaciju, zbog čega je u javnosti bila vrlo omražena.

- Očigledno je da su moja djeca podvrgnuta pozornosti javnosti zato što sam bila naivna i nisam imala iskustva s tolikom pažnjom javnosti da bih mogla procijeniti koliko će to reakcija izazvati. No ne žalim zbog toga što sam se pojavila u emisiji. Što bih imala od toga, ne mogu vratiti vrijeme – kaže Carla.

Inače, Britansko društvo za humanu genetiku priopćilo je kako je krajnje neobično da se troje djece s različitim bojama kože rodi istim roditeljima. Glasnogovornik dr. Jess Buxton kaže kako nikad prije nije čuo za to, prenosi Daily Mail.

- Djeca od istih roditelja dijele samo oko 50 posto gena. Ako jedan roditelj ima nekoliko varijanti gena i svijetle je kože, a drugi nekoliko varijanti i tamne je kože, njihova djeca mogu imati boju kože koja je ‘između’ te dvije varijante, ovisno o kombinaciji gena. To je proces koji se događa slučajno, nije ga moguće predvidjeti, ali moguće je da se dogodi da isti roditelji imaju djecu s različitom bojom kože - kaže te dodaje kako znanost još uvijek ne zna puno toga o tome kako pojedini geni upravljaju karakteristikama čovjeka.

