S njima je smijeh zagarantiran: Astro-društvo uz koje nema boli

Postoji li nešto što smijeh ne može ublažiti? Čak i ako je sve pošlo po zlu i nema nade na vidiku, uz smijeh se sve lakše riješava. Ako niste dobro raspoloženi, potražite pravo astro-društvo

<p>Postoje znanstveni dokazi da smijeh može preokrenuti raspoloženje. Smijeh aktivira serotonin, koji je, kao što vjerojatno već znate, hormon koji inducira dobre osjećaje. Druženje s jednim od ova četiri horoskopska znaka može vam popraviti raspoloženje.</p><h2>Blizanci: Bez napora pričaju dobre viceve</h2><p>Postoji li netko zabavniji u blizini od Blizanaca? Čak se i oni najteži i najkonzervativniji ljudi ne mogu ne smijati u njihovom društvu. Blizanci su toliko smiješni da se čak ni ne moraju truditi biti smiješni, oni to jednostavno jesu.</p><h2>Lav: Znaju kako nasmijati sve u prostoriji</h2><p>Znate zašto Lavovi privlače pozornost kamo god krenuli? To je zato što ih je tako fascinantno gledati i nemaju problema s tim da budu na pozornici, a pozornica je najbolje mjesto za nekoga s velikim smislom za humor. Lav može nasmijati cijelu prostoriju dok ih trbuh ne zaboli, pa zašto ih onda ne staviti na scenu? </p><h2>Djevica: Oni smišljaju najpametnije i najduhovitije stvari</h2><p>Znate onu osobu koja uvijek ispriča najoštriju i najinteligentniju šalu da vas uvijek natjera da im zavidite na tome? Postoji velika šansa da je ta osoba Djevica. Iako možda nemaju najočitiji smisao za humor koji automatski privlači pažnju, oni su tip ljudi koji u pravom trenutku imaju pravu šalu. I od nje ćete se toliko smijati da će vas trbuh zaboljeti! </p><h2>Strijelac: Imaju brutalno iskren smisao za humor</h2><p>Znate onaj neugodni trenutak u kojem svi nešto misle, ali nitko nije dovoljno hrabar da izađe i kaže to? Pa, ako je u prostoriji, Strijelac, on hoće. Strijelci se nikad neće zaustaviti pitajući se vodi i li njihova šala predaleko ili bi humor trebali sačuvati za kasnije, prenosi <a href="https://www.elitedaily.com/p/these-4-zodiac-signs-have-the-best-sense-of-humor-theyll-always-make-you-laugh-15955024?utm_source=facebook&utm_medium=owned&utm_campaign" target="_blank">Elite Daily</a></p>