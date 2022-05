S pjenušcima treba slaviti baš svaki dan, bez obzira na priliku

Feričanci su mala općina u Slavoniji koja vinoljupcima nudi bogat izbor kvalitetnih, a cjenovno pristupačnih vina.

Ona dolaze iz vinarije Enosophia koja je je spoj tradicionalnog i suvremenog u.jednom. Njena posebnost je u ručnom branju grožđa i modernoj preradi sa suvremenim strojevima koji izvlače maksimum iz grožđa i tako iz njih izlazi kvalitetan proizvod.

Today Rose, Today Blanc, Ruby Fusion i Nice to see you samo su neka od vina koja se ističu svojim šarmantnim izgledom i punim okusom.

Today Rose i Today Blanc pjenušci novost su u ponudi ove vinarije. Naime Rose je izvrstan za žensku publiku jer ima voćni miris i lijepu ružičastu boju, a ide super uz jela s plodovima mora. Blanc je pak laganiji pjenušac koji je izvrstan lagani aperitiv.

Poruka koja stoji iz ovih pjenušaca je da svaki dan trebamo slaviti, bez obzira na priliku. Tu je i Ruby, crno vino koje paše uz deserte, ali i hladna predjela te sireve.

Osim kvalitetnih vina, Feričanci nude prekrasnu prirodu, veliko imanje u sklopu kojeg je i konjušnica pa se nudi i vožnja kočijom. Osim toga, u planu su i veliki projekti poput izgradnje restorana i hotela koji će ovu malu općinu u budućnosti pretvoriti u turističko vinsko središte.

