Sa šest muškaraca ima šestero djece, a prvi put je zatrudnjela s 15 godina: 'Vjerujem u ljubav'

Mama koja je prvi put zatrudnjela s 15 godina uskoro će dobiti šesto dijete sa šestim muškarcem. Tanetta, koja sada ima 43 godine, ponovno je trudna nakon što je odgojila petero djece koja imaju različite očeve.

POGLEDAJTE VIDEO:

Video: 24sata/pixsell

No sada je otac njezinog nerođenog djeteta njezin suprug s kojim je u braku 11 godina.

Tanetta, koja je nedavno čak postala baka, nije odustala od ljubavi i kaže da nije žena kakva je bila prije vjenčanja. Naime, majka petero djece objavila je priču o svojim trudnoćama, tijekom svih tih godina.

- Prvi puta zatrudnjela sam s 15 godina, do 24 sam imala još četvero, s različitim očevima. Do 27. sam imala petero djece, no i dalje nisam bila u braku - izjavila je.

- Ali Bog je izbavitelj i obnovitelj... Nisam žena kakva sam bila u grijehu. Beba broj šest je na putu, opet drugi tata, ali on je moj muž s kojime sam u braku 11 godina - dodala je.

TikTok video, koji je prije dva dana objavljen pod korisničkim imenom @tanetta28, brzo je postao viralan.

Korisnici društvenih mreža opisali su Tanettu kao 'borca' i bili su zahvalni što je odlučila podijeliti svoju priču.

- Obožavam ovo. Molim se da ima nade za mene - navela je jedna.

- Bravo za tebe - komentirala je jedna korisnica.

- Prekrasna obitelj. Seko, hvala što si podijelila svoju priču - zaključila je jedna od korisnica, piše The Sun.