U Poreču svi žele ovakvu masku

Ne trebate tražiti ih bespučima interneta, dovoljno je doći u Poreč i naručiti izradu, a mogućnosti su neograničene - na njih možete staviti željene boje, motive, obiteljski grb, cvijeće, neku zafrkanciju...

<p>Trebate li masku za lice? No, ne onu običnu, kakvih se na tone uvozi pretežno iz Kine, već kakvu nitko na kugli zemaljskoj nema. Koja na primjer ima ono što ste vi zacrtali, poput obiteljska grba, da ima posebne boje, ima neko ispisano ime, poruku...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: KAKO PRAVILNO STAVITI MASKU</strong></p><p>Ne trebate tražiti ih bespućima interneta, dovoljno je doći u Poreč i naručiti izradu jedne takve. No tko ih radi i zašto?</p><p><br/> <br/> - Što da vam kažem, sve se dogodilo sasvim slučajno zbog Korona krize i obveze nošenja maski. Do tada smo se bavili šivanjem isključivo raznoraznih originalnih lutaka, suvenira i sveg ostalog po narudžbi. A onda je došla ta nesretna bolest koja je svima na zemaljskoj kugli život preokrenula naopačke. Neki su poznanici tada me zamolili da im napravim pamučnu masku i tako je naprosto krenulo - kaže nam vrijedna poduzetnica Kumrije Musliju, koja neposredno pored Eufrazijeve bazilike u Poreču ima svoj mali atelje nazvan "By Kumi".</p><p><br/> <br/> Nije dugo trebalo i njene dvoslojne maske različitih materijala, naravno perive u perilici rublja, postale su hit. Iako za njih treba izdvojiti 50 kuna, jer sve je rukom rađeno i unikatno, ljudi ih svakim danom zbog sve više naručuju.</p><p>A kako i ne bi kad se mogu upotrijebiti više puta, a još ste s njom i originalni.</p><p><br/> <br/> I nas je iznenadila brzina kojom Kumrije, ili Kumi, kako je mnogi Porečani od milja zovu, može izraditi masku. Zvali smo je ujutro i dogovorili reportažu za sat vremena. Naša maska bila je tada gotova.</p><p>I porečki gradonačelnik Loris Peršurić nosi njihovu masku.</p>