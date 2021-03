- Jednostavno želim sve iskusiti s Henryjem i Penny. Odvesti ih na različita mjesta, upoznati s različitim ljudima, neka osjete sve mirise koje mogu dobiti i neka uživaju ​​u svakoj minuti svog života. To je bolje nego da sjede doma zbog pandemije - rekla je Sarah za Insider.

POGLEDAJTE VIDEO:

Svoja videa s putovanja stavlja na TikTok i Instagram, a na njima možemo vidjeti dva preslatka francuska buldoga.

'Moji psi postaju sve stariji i želim da sve dožive. Zbog toga s kombijem putujem po državi s njima', stoji u opisu videozapisa na TikToku.

Video ima više od 60.000 pregleda i 19.000 lajkova, a čini se da su gledatelji dirnuti.

'Presretan sam radi njih. Stvarno su sretni što te imaju. Oni to zaslužuju', komentirao je jedan TikToker.

Prije tri i pol godine Ingali je dijagnosticiran rak dojke u 31. godini. Prošla je dvije operacije i osam mjeseci se liječila. Za to su vrijeme Henry i Penny bili sve za nju.

- Oni su me održavali na životu. Utješili bi me kad bih se osjećala tužno ili kada se ne bih osjećala dobro, i to nas je jako zbližilo - rekla je Sarah.

Na prvo putovanje su krenuli u kolovozu 2020. kada se Ingala izliječila i kada je kupila kamper. Svako putovanje traje oko dva mjeseca, a Henry i Penny su bili posvuda, od Kalifornije do Mainea, Vancouvera do Washingtona D.C.

Henry i Penny su od veljače 2021. godine na putu, a planiraju putovati do travnja 2021. godine prije nego što se vrate u svoj dom u Pittsburghu.

Dva francuska buldoga uživaju na putovanjima, kaže Ingala. Henryja opisuje kao lagodnog psića koji obožava ljude, a kaže kako najviše voli njušiti sve što vidi.

- Voli se kotrljati i uživati ​​u pješačenju i planinarenju, pogotovo kada je u mom ruksaku - govori vlasnica te nadodaje kako od tamo može sve razgledavati, ali može i u nekom trenutku fino odspavati.

S druge strane, Penny bi mogla pješačiti satima.

- Ona voli loviti životinje. Na putu smo vidjeli koze i konje - rekla je.

- Kad ih pogledam, a oni sjede vani na suncu, samo se sunčaju, to me jednostavno učini sretnom. Nikad ih neću napustiti - rekla je Sarah.