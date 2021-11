Iako se već dulje vrijeme zna naći na visokom mjestu ljestvice po zagađenju zraka, koju redovito objavljuje švicarski portal IQAir, a slične zabrinjavajuće podatke daju i domaća mjerenja, te informacije najčešće i ne dolaze do građana Zagreba.

Naime, redovita mjerenja kvalitete zraka provodi Državni hidrometeorološki zavod, no podaci se nigdje sustavno ne objavljuju, osim što Nastavni zavod za javno zdravstvo 'dr. Andrija Štampar' povremeno izdaje upozorenja za pojedine gradove u kojima je izmjereno visoko zagađenje, što sporadično prenesu mediji. Uvijek uz jednu, tipiziranu i službenu uputu prema kojoj se, u slučaju vrlo visoke zagađenosti, građanima preporučuje da manje borave vani, odnosno da izbjegavaju fizički napor na otvorenom, kako bi smanjili udisanje zagađenog zraka.

Tako je u ovih dana. Mjerne postaje Državnog hidrometeorološkog zavoda u ponedjeljak u 9 sati izmjerile su iznimno lošu kvalitetu zraka u dijelovima Zagreba, kod postaje Zagreb-3, u Dugavama, dok je u Zagrebu 1, u blizini Miramarske ulice, izmjerena loša kvaliteta zraka. U oba slučaja problem je u razini mikročestica koje su izmjerene u zraku. Tako je na mjernoj postaju 3 u proteklih 24 sata izmjeren prosjek PM10 od 85,93 µg/m3, te PM2,5 oko 82,45 µg/m3, što u oba slučaja znači da je razina tih čestica bila značajno viša od dozvoljenih vrijednosti. Prihvatljivom mjerom za P10 smatra se između 20 i 40 µg/m3, a za PM 2,5 između 10 i 20 µg/m3.

Tako je za postaju Zagreb-3 bilo izdano 'ljubičasto' upozorenje (iznimno loše), dok je za mjernu postaju Zagreb 1 izdano 'crveno' upozorenje, kao oznaka vrlo loše kvalitete zraka. I preporuka NZJZ Andrija Štampar da manje izlazimo i manje se izlažemo fizičkom naporu. No, valja naglasiti kako je to trajalo otprilike do ranog poslije podneva, jer je već oko 13 sati udio čestica u zraku pao, pa je ostalo na snazi samo 'crveno' upozorenje.

- Na žalost, deponij smeća je preblizu zgrada i u vrijeme kad su nepovoljni klimatski uvjeti - vjetar i kiša - može se osjetiti miris i to da je zrak nekako 'teži', odnosno ima pacijenata koji kažu da imaju tegobe s disanjem. To posebno može stvoriti probleme s disanjem kod kroničnih bolesnika koji imaju problema s dišnim sustavom, poput astmatičara, ili oboljelih od KOPB-a, koji u te dane mogu imati više problema. Svakako se preporučuje smanjiti izlaske, odnosno samo lagana šetnja ako već morate izaći, bez fizičkih napora koji ubrzavaju disanje i produbljuju udahe - kaže obiteljski liječnik dr. Dragan Soldo, s ordinacijom obiteljske medicine upravo u – Dugavama.

Dodaje kako bi ograničeni boravak vani preporučio i trudnicama te majkama s malom djecom.

- Ponekad, naravno, morate izaći u šetnju, no kad je zagađenost zraka visoka, nemojte pustiti dijete da trči i skače, kako se ne bi zadihalo i pojačano udisalo zagađeni zrak – dodaje dr. Soldo. I on se slaže da kvaliteta zraka u dijelu Zagreba koji je blizu deponija Jakuševac zahtijeva ozbiljniju analizu, te ozbiljan plan unaprjeđenja stanja, jer ovako doista ispada da je dugoročno riječ o opasnom mjestu za život.

Savjeti za dane s povećanim zagađenjem zraka

1. Općenito smanjite izlaske tijekom razdoblja kad je zagađenost zraka viša. Ako imate neku od kroničnih bolesti dišnih puteva, poput astme, ili KOPB-a, posebno izbjegavajte fizički napor za vrijeme izlazaka u vrijeme kada je loša kvaliteta zraka.

2. Trudnice i majke s malom djecom također bi trebale izbjegavati pojačani fizički napor tijekom izlazaka. Dakle, možete prošetati s djetetom, ali ne puštajte ga da trči i skače, kako se ne bi zadihalo i pojačano udisalo zagađeni zrak.

3. Ne sušite rublje na prozorima, pogotovo ne posteljinu i ručnike, jer će se nakupiti čestica koje u visokoj koncentraciji možete udisati u svome domu.

4. Izbjegavajte provjetravanje stana tijekom povećane koncentracije zagađenja, posebno tijekom vjetrovitog i vlažnog vremena.