'Sad bih nekome platio samo da mi opet vikne: Ćiro, pederu!'

Televizijska voditeljica Daniela Trbović (55) nasmijala se na spomen tračeva rekavši da je baš nedavno uživala u jednom kojeg je čula o sebi.

- Nedavno je moja kostimografkinja morala braniti moj lik i tijelo jer su pred njom rekli da sam anoreksična i botoksirana. Pred njom se redovito svlačim i ona zna gdje mi je potkožno masno tkivo. Pokušavala je uvjeriti ljude da ništa od navedenog nije istina. Mene je to sve dobro nasmijalo jer znači da dobro izgledam. Znate kako kažu: izbotoksirana, nikad dovoljno mršava - otkrila nam je Daniela.

Legendarni Duško Lokin (76) i danas se sjeća tračeva o sebi iz 2010. godine. - Novinari ili tračeri su me pretvorili u terorista. Naime, u Perthu u Australiji su me priveli jer sam zaboravio osobne dokumente u torbi na aerodromu. I onda su pisali da sam terorist. Pokušao sam to baciti na humorističnu stranu, ali nisam uspio jer su svi preko tih internetskih stranica i novina tjerali i samo ih je zanimalo da sam ja terorist. To je bio međunarodni trač jer su prenosile i australske novine, objasnio nam je.

Trener svih trenera, Ćiro Blažević (84) na spomen trača prisjetio se uzvika koje su mu znali dobacivati na stadionima.

- Ono "Ćiro, pederu. To je bio trač. Sad više ne viču i sad mi to fali. Sad bih nekome platio da vikne: Ćiro, pederu!. I bio je jedan jako ružan trač, to su čak i neke novine pisale, da smo Tuđman i ja prodali utakmicu Francuzima 1998. To je bilo budalama u glavi. A drugo nisam doživio ništa. U posljednje vrijeme sam diskretno po strani jer je moje vrijeme prošlo, nitko se sa mnom ne bavi pa nemam nekih tračeva. Ali mi smo inače nacija tračeva, to nam je specijalnost - odlučan je on.

I glumac Slavko Sobin (34) gnuša se svih tračeva, pa tako tvrdi da o sebi nije još čuo niti jedan. - Trač je najodvratnija stvar modernog društva, ne bavim se tračevima, zaključio je on odlučno.

Svestrani glumac, pjevač i voditelj Davor Dretar Drele (52) požalio se kako trač koji je čuo o sebi nije imao veze s istinom, a on je želio da nije tako. - Živim blizu Rebra, i netko je tu sagradio ogromnu kuću koja ima najmanje 35 soba. Kad sam čuo da pričaju kako je to moja kuća, istovremeno sam se oduševio i rastužio. Bio sam sretan pomišljajući da imam nešto takvo, a onda i posljedično tužan uviđajući da ta raskošna vila ipak nije moja, kazao je Drele.

- Trač je kanal za prenošenje socijalnih normi, običaja i onog što se nosi. To bude kritika onoga što nije dobro, a to isto ima svoju funkciju jer ljudi uče iz tračeva. Grdi trač je poučan, uvijek se tračaju negativna ponašanja. Osobno ne znam za pozitivan trač. Čak i onaj koji naizgled počinje pozitivno, u nastavku negativnu konotaciju. Primjerice: Sjećaš se one koja je sa nama išla u školu? Ima tako lijepu i pametnu kćer. Ali znaš da je stara frajla? - smije se psihologinja prof. Mirjana Krizmanić dodajući kako je sama srž trača nešto negativno, pa se stoga i ne može očekivati drugo nego da bude negativan.

- Možda je to i neki oblik samoobrane, pa se rugamo onome što i sami imamo. Tračeve treba dijeliti na zloćudne i dobroćudne. Dobroćudni prenose pouku, upućuju i upozoravaju na nešto, a zloćudni su oni koji izmišljaju i izruguju se tuđoj nevolji. Potonji su za mene strašni i neprihvatljivi. Iako će ljudi nevoljko priznati da tračaju, osobno ne poznajem nikoga tko ne trača - zaključila je prof. Krizmanić.

Sociolozi smatraju da je trač društvena poveznica koja omogućuje širenje informacija u grupama stvarajući zajedništvo i štiteći članove grupe od potencijalno loših situacija, navodi Daily Mail. Znanstvenici na Sveučilištu u Kaliforniji pratili su koliko ljudi tračaju i tko sudjeluje u prenošenju tih informacija.

Dizajn studije omogućio im je da prisluškuju razgovore sudionika u znanstvene svrhe. Otkrili su kako su gotovo sat vremena svakoga dana proveli u tračanju drugih sudionika, i nitko nije bio iznad toga. Od 467 dobrovoljnih sudionika bilo je 269 žena. Zabilježili su kako su apsolutno svi u 4003 prigode u razdoblju od dva do pet dana nemilosrdno tračali druge, pa je tako ispalo da 52 minute na dan provedu u takvim aktivnostima.

Bez iznimke u tračanju su sudjelovali svi. U većini su se tračevi odnosili na ljude koje sudionici poznaju, a u manjoj mjeri na celebrityje. Žene su se samo mrvicu više od muškaraca posvetile tračanju, ali tada su više govorile o informacijama i vijestima koje su istraživači ocijenili neutralnima.

To znači da nisu osuđivale ili davale negativne komentare. Neutralni trač je bio dominantan. Ružno se govorilo dvaput više nego što se hvalilo. Mlađi sudionici bili su skloniji davati negativne komentare, no reputacija bogatijih da nisu baš skloni tračevima pala je u vodu.

Zaključci studije pokazuju da da siromašniji ili manje obrazovani ljudi ne tračaju manje od bogatih ili obrazovanih. Prijašnja istraživanja pokazala su da način na koji vidimo lica i kako ih naš mozak doživljava ima veze s informacijama koga smatramo pouzdanim ili tko bi nam mogao predstavljati opasnost. Drugim riječima, biološki smo programirani da odgovaramo na tračeve i koristimo ih.