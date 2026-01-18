Sajam antikviteta u Zagrebu: Pogledajte što se sve prodaje

U srcu grada, na poznatoj lokaciji Britanac, ponovno je održan Sajam antikviteta koji svake godine okuplja zaljubljenike u starine, kolekcionare i sve one koji u starim predmetima traže priče i povijest
Sajam, smješten uz prometnu, ali šarmantnu zonu, postao je nezaobilazna adresa za one koji žele zaviriti u prošlost kroz namještaj, knjige, keramiku, nakit, stare gramofonske ploče i razne sitnice koje pričaju o prošlim vremenima.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Na štandovima se moglo pronaći gotovo sve — od starinskih satova i bakrenih posuda, preko unikatnih dekoracija, do vintage odjeće i raritetnih knjiga. Posjetitelji su se zadržavali u razgovoru s izlagačima, razmjenjivali priče o predmetima i često se vraćali na mjesta gdje su pronašli nešto što ih je podsjetilo na djetinjstvo ili prošle generacije. Za mnoge, sajam nije samo mjesto kupovine, već i društveno iskustvo, gdje se uživa u mirisu starih knjiga, metalnog sjaja i nostalgije.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Mnogi izlagači znaju detaljno objasniti porijeklo i vrijednost predmeta, način njihove izrade i povijesni kontekst. Posjetitelji tako ne kupuju samo stvar, već i priču. U razgovorima se često može čuti kako su neki predmeti stigli iz obiteljskih zbirki, naslijeđeni ili pronađeni na tavanima, a zatim restaurirani i ponovno dobiveni na život.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Sajam je privukao i mlađu publiku, koja je u antikvitetima prepoznala način da svoj dom opremi s karakterom i osobnošću. Vintage komadi i starinski detalji postali su dio modernih interijera, a mnogi kupci su upravo na Britancu pronašli komade koji se teško nalaze u trgovinama. Tako se na sajmu stvara i svojevrsni spoj prošlosti i suvremenog dizajna, gdje se staro i novo nadopunjuju.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Iako je ponuda raznolika, cijene su često prilagođene, ovisno o stanju i tome koliko je čest predmeta, a dio posjetitelja dolazi i samo kako bi se inspirirao. Sajam antikviteta na Britancu tako i dalje ostaje mjesto gdje se sjećanja, estetski užitak i kolekcionarski duh susreću, a svakodnevna gradska šetnja dobiva dodatnu notu otkrivanja i nostalgije.
