Sajam antikviteta u Zagrebu: Pogledajte što se sve prodaje

Na štandovima se moglo pronaći gotovo sve — od starinskih satova i bakrenih posuda, preko unikatnih dekoracija, do vintage odjeće i raritetnih knjiga. Posjetitelji su se zadržavali u razgovoru s izlagačima, razmjenjivali priče o predmetima i često se vraćali na mjesta gdje su pronašli nešto što ih je podsjetilo na djetinjstvo ili prošle generacije. Za mnoge, sajam nije samo mjesto kupovine, već i društveno iskustvo, gdje se uživa u mirisu starih knjiga, metalnog sjaja i nostalgije. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL