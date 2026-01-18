Obavijesti

Sajam antikviteta u Zagrebu: Pogledajte što se sve prodaje

U srcu grada, na poznatoj lokaciji Britanac, ponovno je održan Sajam antikviteta koji svake godine okuplja zaljubljenike u starine, kolekcionare i sve one koji u starim predmetima traže priče i povijest
Zagreb: Sajam antikviteta na Britancu
Sajam, smješten uz prometnu, ali šarmantnu zonu, postao je nezaobilazna adresa za one koji žele zaviriti u prošlost kroz namještaj, knjige, keramiku, nakit, stare gramofonske ploče i razne sitnice koje pričaju o prošlim vremenima. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
