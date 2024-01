Sajam vjenčanja u Zagrebu: Čekaju vas i scene iz Las Vegasa

Od 2. do 4. veljače u Areni Zagreb održat će se Sajam vjenčanja. Nastupit će 200 izlagača - domaći dizajneri i saloni vjenčanica, zlatari, cvjećari, slastičari, catering kuće, fotografi, dekorateri i organizatori vjenčanja.

Sajam vjenčanja ugostit će tradicionalno nekoliko tisuća posjetitelja u tri dana održavanja manifestacije, budućih mladenaca, ali i zaljubljenika u vjenčane svečanosti. Uz prezentacije trendova u vjenčanoj modi, ove će godine po prvi puta na Sajmu vjenčanja u Areni Zagreb nastupiti domaći dizajneri Zoran Mrvoš i Aleksandra Dojčinović s bridal kolekcijama...

Foto: Foto Anita

Kao nacionalni projekt Sajam vjenčanja od samih početaka ima donatorsku notu, a već šestu godinu zaredom njegovo je humanitarno djelovanje namijenjeno Udruzi liječnika, zdravstvenog osoblja i roditelja djece s prirođenim srčanim greškama "Veliko srce malom srcu". Da je za život dovoljno i pola srca, pokazuju najmlađi štićenici ove udruge.

Foto: Foto Anita

U Hrvatskoj trenutačno živi više od 10.000 djece sa srčanim bolestima, a godišnje ih se rodi najmanje 500. Unatoč tomu, svijest javnosti o položaju i problemima s kojima se susreću djeca s prirođenim srčanim bolestima i njihovi roditelji iznimno je niska. Stoga će zagrebački Sajam vjenčanja uoči obilježavanja Festivala srca - Svjetskog tjedna djece s prirođenim srčanim bolestima (od 7. do 14. veljače) podržati djelovanje Udruge donatorskom tombolom s bogatim fondom nagrada, a za najmlađe heroje, štićenike Udruge, zapjevat će i zvijezde – Zsa Zsa, Neda Parmać i Dino Petrić.

Foto: PR

Izlagači pripremaju zanimljive promocije, kreativne radionice, degustacije slastica, cvjetne radionice, prezentacije trendova u vjenčanoj modi... Izdvajamo ekskluzivan paviljon by Altera inspiriran luksuzom, glamurom i blještavilom Las Vegasa! Las Altera kapelica pružit će zaljubljenim parovima priliku da dožive jedinstveno iskustvo scene vjenčanja, uz Elvisa kao glavnog glumca.

Foto: Marko SpinakerGraphics

Sajam se održava od 2. do 4. veljače 2024. godine, i to: petak - 14 do 20 sati; subota - 10 do 20 sati; nedjelja - 10 do 19 sati.