Sam je odrastao bez obitelji pa udomio petero braće i sestara da se ne moraju razdvajati

Mladić gay orjentacije koji je i sam odrastao u udomiteljskoj obitelji i godinama nije vidio braću i sestre nedavno je posvojio petero djece kako se braća i sestre nikad više ne bi trebala razdvajati

<p>Robert Carter (29), iz Cincinnatija u Ohiju, postao je otac Marionne (10), Roberta Jr. (9), Makayle (8), Giovannija (5) i Kiontaea (4), koje je 'službeno' usvojio 30. listopada. Posvojio je svih petero braće i sestara kako se ne bi razdvajali i kako bi ih poštedio boli koju je i sam prošao kao dijete.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Usvojio djevojčicu s Downovim sindromom, nakon što ju je odbilo 20 obitelji</p><p>Robert je frizer po struci, vlasnik frizerskog salona i imao je samo 12 godina kada je i sam smješten u dom i prisilno odvojen od svojih osmero braće i sestara. U prosincu 2018. godine prvo je udomio tri dječaka, a kad je saznao da imaju i dvije sestre, inzistirao je na tome da se djeca ponovo spoje. Djeca su tada bila odvojena već šest mjeseci i najprije je kontaktirao njihove udomitelje da bi se dogovorili o tome da se nađu, kako bi se djeca mogla igrati zajedno. </p><p>- Kad su se napokon našli, počeli su se grliti i plakati i nisu puštali jedni druge. Tada sam rekao 'u redu, uzet ću svih pet' - priča Robert. Potom je podnio zahtjev za usvajanje, kako se braća i sestre više nikad ne bi razdvajala. </p><p>- Oduvijek sam znao da želim posvojiti dijete jer sam i sam odrastao u udomiteljstvu - kazao je Robert koji je prije tri mjeseca ostao samac. On i njegov partner Kiontae Gillan, su se rastali, no on ga je podržavao u nastojanjima da okupi djecu te mu i dalje pomaže u brizi oko njih, jer se osjeća kao njihov 'tata' - kaže Robert. Dodaje da je rano postao svjestan svoje homoseksualnosti, pa je oduvijek mislio i da će morati posvojiti dijete ako želi imati djecu. </p><p>Robert je jedno od devetero djece koja su završila kod udomitelja, kad su najmlađem djetetu u njegovoj obitelji bile dvije godine i poslije toga nije vidio sestre i braću dok najmlađem nije bilo 16 godina. </p><p>- Dobro poznajem bol zbog odvajanja i nisam mogao podnijeti pomisao da se to događa i mojoj djeci - kaže.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Dan kada su dobili rješenje o posvajanju</p><p>Mnogi smatraju da je Robert premlad za takvu obavezu, te da će mu biti teško, no on kaže kako uživa u svakom trenutku. </p><p>- Moja djeca su nevjerojatna. Mnogi ljudi misle da je teško ako ste sami, ili nemate kuću, ali puno je lakše nego što ljudi misle da će biti. Osim toga, djeca trebaju roditelja - kaže Robert. Kaže kako je, nakon što je 30. listopada okončan postupak posvojenja, samo plakao jer više ne mora brinuti hoće li netko premjestiti djecu i tako ih izložiti novoj patnji. </p><p>- Tek sutradan sam osjetio olakšanje, mir i blagoslov što imam tu djecu - kaže. Obitelj Carter sada želi kupiti dom, pa im je otvoren račun na GoFundMe platformi, na kojem je relativno brzo prikupljeno oko 39.000 dolara, odnosno oko 252.000 kuna, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8916739/Singleton-29-adopts-FIVE-children-didnt-want-separated.html?ito=social-facebook">Daily Mail.</a></p><p> Robert je zahvalan zbog podrške koju su mu ljudi pružili i vrlo mu je važno da ljudi na taj način osvijeste činjenicu da još uvijek ima puno djece koja trebaju dom. </p><p>- Sretan sam što imam priliku potaknuti ljude da postanu udomitelji i posvojitelji kako bi djeca mogla doći u ruke ljudi koji ih žele - kaže. </p>