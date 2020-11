Zabrinuta majka: Hoće li stariji sin ostati sa svojom djevojkom?

<h2>Dragi Mevludine, </h2><p>imam dva sina. Stariji ima curu pa me zanima hoće li ostati s njom i biti sretan. Bog vas blagoslovio. Hvala vam. </p><p><strong>šifra: zabrinuta majka </strong></p><h2>Odgovor:</h2><p>Vidim da je vaš sin vrlo pozitivan, energičan, voli stvarati i dobro promišlja o životu. Fin je, kulturan i pošten, no pomalo preosjetljiv. No u njegovoj vezi ne vidim nikakvih prepreka u bliskoj ili daljoj budućnosti. Djevojka s kojom je u vezi ga voli, a i on nju, baš su jedno za drugo. Vrlo su složni, stoga tu neće biti nekih većih problema. Već u idućoj godini ih vidim u braku, a dočekat ćete i prinovu, i to ne jednu nego dvije. Vidim da će oboje biti zadovoljni, a i vi s njima. U iduće tri godine vašem su se sinu aspekti pozitivno posložili, stoga ga očekuje napredak na svim poljima. Vi se opustite i mislite sada o sebi te se što više opuštajte i šetajte.</p>