- Bila je prelijepa, imala je najnevjerojatniji osmijeh. Po\u010deli smo \u017eivjeti zajedno u lipnju 2012.\u00a0i bio sam presretan kad se u prosincu 2016. godine rodila Alba. No, kad je na\u0161oj k\u0107eri bilo \u0161est mjeseci,\u00a0Anna je po\u010dela imati neugodne bolove u \u017eelucu. Nekoliko mjeseci prije toga imala je nisku razinu \u017eeljeza, \u0161to su lije\u010dnici pripisali\u00a0trudno\u0107i, no\u00a0testovi su otkrili pravi uzrok: imala je rak crijeva, koji se pro\u0161irio na jetru i plu\u0107a - pri\u010da Ed.

Dodaje kako je ljubio Albu u naru\u010dju dok je\u00a0onkolog rekao Anni da je rak neizlje\u010div. Bio je previ\u0161e \u0161okiran da bi plakao, a Anna je odmah zauzela borbeni stav i po\u010dela se raspitivati o lije\u010denju.\u00a0Lije\u010dnici su objasnili kako bi joj kemoterapija mogla produ\u017eiti, ali i ne spasiti \u00a0\u017eivot.

I Anina mama umrla je od raka dojke, kad\u00a0je Anna imala samo 14 godina. Anna je bila svjesna da je kraj blizu, pa je po\u010dela sastavljati popis stvari koje \u017eeli napraviti sa suprugom i k\u0107eri, kako bi stvorili zajedni\u010dke uspomene.Tako su izme\u0111u kemoterapija posjetili\u00a0londonski zoolo\u0161ki vrt, proveli odmor u regiji\u00a0Forest of Dean, te kupili 18 privjesaka za lan\u010di\u0107 i narukvice - po jedan za svaki Bo\u017ei\u0107 do Albinog 18. ro\u0111endana.

U\u017eivali su u zajedni\u010dkom\u00a0\u00a0vremenu, sve dok lije\u010dnici Anni krajem 2017. nisu rekli da se rak pro\u0161irio na kosti, a u travnju idu\u0107e godine dali su joj jo\u0161 samo nekoliko tjedana \u017eivota.\u00a0

- Planirali smo se vjen\u010dati u\u00a0rujnu, ali smo datum pomakli ranije, na 26. svibnja. Vjen\u010dali smo se\u00a0u mati\u010dnom uredu u Newburyju - pri\u010da Ed\u00a0te dodaje kako je Anna bila najljep\u0161a \u017eena koju je ikad vidio. Nakon trodnevnog medenog mjeseca, koji su proveli na Jurskoj obali\u00a0u kamperu, Anna je oti\u0161la u hospicij.

- I\u0161ao sam u posjetu k njoj s Albom nekoliko puta toga tjedna. S 18 mjeseci bila je premlada da bi shvatila \u0161to se doga\u0111a i sretno se igrala na Aninom krevetu. Pri posljednjem posjetu, Alba se jako uzrujala, jer je Anna gubila svijest. Znao\u00a0sam da \u0107e to biti posljednji put da vidi svoju mamu - pri\u010da Ed.

Anna je umrla tjedan dana nakon \u0161to su je\u00a07. lipnja 2018. primili u hospicij. S njom je bio njen suprug i otac\u00a0Don. Imala je samo 38 godina.

- Najte\u017ei trenutak bio mi je hodati iza Aninog lijesa na njenom sprovodu 26. lipnja 2018. godine, jer su svi iza mene hodali u parovima - pri\u010da Ed. Malena Alba nije bila na sprovodu, a tjedan nakon toga toliko je bila okru\u017eena \u010dlanovima obitelji da nije tra\u017eila mamu.\u00a0

- Tako joj nisam odmah morao obja\u0161njavati \u0161to se dogodilo. U po\u010detku sam bio na autopilotu. Ujutro bih ustao iz kreveta radi Albe i brinuo sam za nju, ali bih se izgubio od tuge. No, dugovao sam Anni to da se uhvatim uko\u0161tac sa samohranim roditeljstvom\u00a0i da joj pru\u017eim svu radost u \u017eivotu koja joj je uskra\u0107ena zbog Annine smrti - ka\u017ee predani otac.

Dodaje kako je Anna jednom izrazila \u017eelju da Albi nabavi pili\u0107e, pa je u o\u017eujku ove godine kupio \u010detiri komada, koji sada \u017eive u njihovom vrtu.

-\u00a0Igramo se i s\u00a0ku\u0107icom za\u00a0lutke, a ja sam postao i model za lakiranje noktiju - pri\u010da otac. Dodaje kako je u udruzi 'Daisy's Dream' dobio savjet o tome kako objasniti Albi gdje je Anna. Polako je\u00a0\u00a0dodavao dijelove u pri\u010du da je mama imala problem u trbuhu, da je to\u00a0 bio rak i da je zbog toga umrla.

- Alba vjeruje da je Anna na mjesecu i govori mi da kad odraste \u017eeli biti astronaut kako bi mogla vratiti majku. Iako se Alba mo\u017eda i ne sje\u0107a svega, \u017eelim da odraste osje\u0107aju\u0107i povezanost sa svojom mamom - ka\u017ee Ed. Dodaje kako mu supruga najvi\u0161e nedostaje na ve\u010der, kad je ku\u0107a tiha.\u00a0

- Imam veliku podr\u0161ku, ali nitko je ne mo\u017ee zamijeniti - dodaje. Obja\u0161njava da ga ne zanimaju upoznavanje, ni\u00a0nova veza, sretan je kao samohrani otac.

Za vrijeme lock downa, on i Alba u\u017eivali su u satovima baleta preko aplikacije Zoom i gledali njene omiljene filmove.

- Kad smo zajedno na sofi, vjerujem da nas Anna gleda, ka\u017ee te dodaje kako \u017eeli odgajati Albu da bude\u00a0hrabra i ljubazna poput njene mame, te\u00a0da zna\u00a0da \u0107e on uvijek biti ovdje zbog nje.

- Nadam se da Anna misli\u00a0da dobro odgajam na\u0161u k\u0107er - ka\u017ee, a prenosi The Sun.\u00a0

Nakon što je izgubio suprugu, posvetio se odgoju trogodišnje kćeri

Samohrani otac u potpunosti se posvetio odgoju trogodišnje kćerkice i radu u humanitarnoj udruzi koja pomaže ženama oboljelima od raka i njihovim obiteljima, u sjećanju na svoju preminulu suprugu Annu

<p>- Jedna od najvećih želja moje supruge Anne bila je da čuje našu kćer Albu kako joj kaže: 'Volim te, mama'. Nije to doživjela, umrla je prije nego što se to dogodilo. Jedna od posljednjih stvari koje je htjela da kažem našoj kćeri jest da u životu može napraviti sve što poželi. Da bih joj to dokazao, sljedeće godine planiram prevaliti 3000 milja (4828 kilometara) preko Atlantika, s timom prijatelja koji smo nazvali 'Anna Victorious', u okviru akcije u kojoj skupljamo novac za udrugu 'Victoria's Promise'. To je udruga koja je Anni pružila nevjerojatnu podršku i pomaže mladim ženama koje obole od raka, kao i njihovim obiteljima - kaže Ed Smith (38) menadžer u dobrotvornoj organizaciji, samohrani otac trogodišnje djevojčice Albe, koji živi u Thatchamu, u Berkshireu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Paula ošišala mamu koja boluje od karcinoma</p><p>On i njegova pokojna supruga Anna počeli su izlaziti 2010. godine, nakon što su se upoznali na poslu. </p><p>- Bila je prelijepa, imala je najnevjerojatniji osmijeh. Počeli smo živjeti zajedno u lipnju 2012. i bio sam presretan kad se u prosincu 2016. godine rodila Alba. No, kad je našoj kćeri bilo šest mjeseci, Anna je počela imati neugodne bolove u želucu. Nekoliko mjeseci prije toga imala je nisku razinu željeza, što su liječnici pripisali trudnoći, no testovi su otkrili pravi uzrok: imala je rak crijeva, koji se proširio na jetru i pluća - priča Ed.</p><p>Dodaje kako je ljubio Albu u naručju dok je onkolog rekao Anni da je rak neizlječiv. Bio je previše šokiran da bi plakao, a Anna je odmah zauzela borbeni stav i počela se raspitivati o liječenju. Liječnici su objasnili kako bi joj kemoterapija mogla produžiti, ali i ne spasiti život.</p><p>I Anina mama umrla je od raka dojke, kad je Anna imala samo 14 godina. Anna je bila svjesna da je kraj blizu, pa je počela sastavljati popis stvari koje želi napraviti sa suprugom i kćeri, kako bi stvorili zajedničke uspomene.Tako su između kemoterapija posjetili londonski zoološki vrt, proveli odmor u regiji Forest of Dean, te kupili 18 privjesaka za lančić i narukvice - po jedan za svaki Božić do Albinog 18. rođendana.</p><p>Uživali su u zajedničkom vremenu, sve dok liječnici Anni krajem 2017. nisu rekli da se rak proširio na kosti, a u travnju iduće godine dali su joj još samo nekoliko tjedana života. </p><p>- Planirali smo se vjenčati u rujnu, ali smo datum pomakli ranije, na 26. svibnja. Vjenčali smo se u matičnom uredu u Newburyju - priča Ed te dodaje kako je Anna bila najljepša žena koju je ikad vidio. Nakon trodnevnog medenog mjeseca, koji su proveli na Jurskoj obali u kamperu, Anna je otišla u hospicij.</p><p>- Išao sam u posjetu k njoj s Albom nekoliko puta toga tjedna. S 18 mjeseci bila je premlada da bi shvatila što se događa i sretno se igrala na Aninom krevetu. Pri posljednjem posjetu, Alba se jako uzrujala, jer je Anna gubila svijest. Znao sam da će to biti posljednji put da vidi svoju mamu - priča Ed.</p><p>Anna je umrla tjedan dana nakon što su je 7. lipnja 2018. primili u hospicij. S njom je bio njen suprug i otac Don. Imala je samo 38 godina.</p><p>- Najteži trenutak bio mi je hodati iza Aninog lijesa na njenom sprovodu 26. lipnja 2018. godine, jer su svi iza mene hodali u parovima - priča Ed. Malena Alba nije bila na sprovodu, a tjedan nakon toga toliko je bila okružena članovima obitelji da nije tražila mamu. </p><p>- Tako joj nisam odmah morao objašnjavati što se dogodilo. U početku sam bio na autopilotu. Ujutro bih ustao iz kreveta radi Albe i brinuo sam za nju, ali bih se izgubio od tuge. No, dugovao sam Anni to da se uhvatim ukoštac sa samohranim roditeljstvom i da joj pružim svu radost u životu koja joj je uskraćena zbog Annine smrti - kaže predani otac.</p><p>Dodaje kako je Anna jednom izrazila želju da Albi nabavi piliće, pa je u ožujku ove godine kupio četiri komada, koji sada žive u njihovom vrtu.</p><p>- Igramo se i s kućicom za lutke, a ja sam postao i model za lakiranje noktiju - priča otac. Dodaje kako je u udruzi 'Daisy's Dream' dobio savjet o tome kako objasniti Albi gdje je Anna. Polako je dodavao dijelove u priču da je mama imala problem u trbuhu, da je to bio rak i da je zbog toga umrla.</p><p>- Alba vjeruje da je Anna na mjesecu i govori mi da kad odraste želi biti astronaut kako bi mogla vratiti majku. Iako se Alba možda i ne sjeća svega, želim da odraste osjećajući povezanost sa svojom mamom - kaže Ed. Dodaje kako mu supruga najviše nedostaje na večer, kad je kuća tiha. </p><p>- Imam veliku podršku, ali nitko je ne može zamijeniti - dodaje. Objašnjava da ga ne zanimaju upoznavanje, ni nova veza, sretan je kao samohrani otac.</p><p>Za vrijeme lock downa, on i Alba uživali su u satovima baleta preko aplikacije Zoom i gledali njene omiljene filmove.</p><p>- Kad smo zajedno na sofi, vjerujem da nas Anna gleda, kaže te dodaje kako želi odgajati Albu da bude hrabra i ljubazna poput njene mame, te da zna da će on uvijek biti ovdje zbog nje.</p><p>- Nadam se da Anna misli da dobro odgajam našu kćer - kaže, a prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/11880943/wife-died-cancer-daughter/">The Sun.</a> </p>