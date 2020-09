Pri\u010du\u00a0o igra\u010dkama, Mickeya Mousea, \u010cudovi\u0161ta, Winnie the Pooh i prijatelje dovela je do savr\u0161enstva.\u00a0

Od kivija, dinje, raznog drugog vo\u0107a, razli\u010ditih kola\u010di\u0107a, pa \u010dak i jaja, izrezuje dijelove tijela i spaja ih na tanjuru, \u0161to zabavlja njene klince u dobi od 28, 10 i 12 godina.

Iako nema nikakvu \u0161kolu vezano uz kuhanje ili umjetnosti serviranja hrane, prakticira stil japanske umjetnosti pod nazivom\u00a0kyaraben.

To je stil u kojemu se hrana koristi da bi se izra\u0111ivali ljudi, ili popularni likovi iz medija, te \u017eivotinja i biljaka.

Japanski doma\u0107ini i ina\u010de \u010desto provode vrijeme ukra\u0161avaju\u0107i obroke za svoje\u00a0obitelji, pa to rade \u010dak i s\u00a0obrocima u kutiji koje nose sa sobom u \u0161kolu ili na posao.

Etoni, koja radi kao odgojiteljica, izra\u0111uje te kreacije u slobodno vrijeme i ka\u017ee da joj treba oko sat vremena da osmisli dizajn.

Tom se vje\u0161tinom po\u010dela baviti\u00a0kad je njezina srednja k\u0107i postala izbirljiva u prehrani.

Kako bi ju privoljela da pojede sve \u0161to se treba na\u0107i u cjelovitom obroku,\u00a0Etoni je po\u010dela\u00a0izra\u0111ivati popularne likove od hrane i od tada u\u017eiva u toj vje\u0161tini.\u00a0\u00a0\u00a0

- Potrebno je puno inspiracije da kad pogledate hranu na brzinu smislite dizajn, jer radim i nemam ba\u0161 puno vremena posvetiti se samo tome - ka\u017ee, ne kriju\u0107i zadovoljstvo zbog velikog broja pratitelja na Instagramu koji se dive njezinoj vje\u0161tini.

Me\u0111u kreacijama koje izazovu najvi\u0161e pa\u017enje nerijetko su one koje su povezane s nekim aktualnim doga\u0111ajima.

Na primjer, nedavno je uspjela 'preslikati' na tanjur teren\u00a0Wimbledona, koriste\u0107i zeleno povr\u0107e kao travnatu podlogu na kojoj igra\u010di igraju, a mini kobasice kao -\u00a0gledatelje, prenosi Metro.\u00a0

Mama od hrane stvara umjetničke kreacije

Kad je njezina srednja kći postala izbirljiva prema hrani, Etoni je počela stvarati kreacije na tanjuru ne bi li je navela da pojede i ono što inače ne bi. Za kreacije joj treba samo sat vremena, kaže

