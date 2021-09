Sigurno ste se milijun puta našli u situaciji u kojoj vas je netko povrijedio, iznevjerio, optužio za nešto ili čak od vas pokušao napraviti žrtvu. Kada se nađete u ulozi žrtve često se osjećate usamljeno ili vam je teško suočiti se s stvarima na pravi način. Ono što u tom trenutku trebate napraviti je preuzeti kontrolu nad svojim životom i situacijom. Gledajući s druge strane, to opet može ovisiti o vama kao osobi - hoćete li napustiti, promijeniti ili prihvatiti situaciju.

Uloga žrtve može nakon određenog vremena može postati štetna za naše zdravlje, a posebice ako vas iznevjeri netko vama blizak ili postanete žrtva strašnog zločina i vlastitog razmišljanja. Naravno, o vama ovisi kako ćete riješiti svaku situaciju i svaki sukob.

Tri su stvari koje se mogu primijeniti u toj situaciji, a vi odabirete onu koja vam najbolje odgovara.

1. Možete napustiti situaciju

Kada vam se dogodi nezgodna situacija, zapitajte se : 'mogu li napustiti situaciju ili ukloniti sebe iz situacije?'. Primjerice može se dogoditi da vas najbolji prijatelj izda, a vi u njega izgubite povjerenje. U toj situaciji što ćete izabrati? Hoćete li napustiti situaciji i sukob ili? U mnogim situacijama dogodi se to da igramo ulogu žrtve i na neki način omalovažavamo sami sebe.

Bilo kako bilo, kada odbijamo napustiti situaciju samo nastavljamo biti žrtva, što nikako nije zdravo.

2. Promijeniti situaciju

Ako vas netko povrijedi nikada nemojte čekati da se situacija ili osoba sama od sebe promijeni. Razmislite što vi možete učinit kako biste situaciju promijenili na bolje. Ako ne možete promijeniti osobu (što je jako teško) uvijek možete utjecati na promjenu situacije.

Primjerice, ako vaš partner previše konzumira alkohol i zbog toga se ponaša loše prema vama, što možete učinit u toj situaciji? Postavite granice. Ne dopustite da budete žrtva zbog njegovih pogreški. Možete povratiti svoju moć dajući osobi na znanje što je prihvatljivo, a što neprihvatljivo ponašanje.

Ne možete promijeniti druge, to je do njih, ali možete uvelike utjecati na njihovo ponašanje mijenjajući način na koji oni pričaju s vama.

3. Ili, prihvatiti situaciju, promijeniti razmišljanje i krenuti dalje

U svakoj situaciji u kojoj osjetite da ste bili žrtva trebate prihvatiti situaciju i promijeniti mišljenje. Iako je to teško za napraviti, to je najbolja stvar koju možete napraviti. Prihvatite da je ono što je dovelo do te situacije loše, ostavite to u prošlosti i krenite dalje. Najveći dar koji imate je sadašnji trenutak.

Čim promijenite razmišljanje više nećete preuzimati ulogu žrtve. Kada dođe do toga, imati ćete kontrolu nad svojim mislima, djelima i tada će se vaše reakcije promijeniti, a te reakcije će promijeniti vaš život, piše Atma.