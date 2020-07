Samo za dečke: Kako izabrati sunčane naočale za svoje lice?

Najbolji okvir je onaj suprotan od oblika vašeg lica, jer ako je sličan, dodatno naglašavate linije lica, umjesto da napravite sklad uz pomoć kontrasta dimenzija

<p>Ako imate kvadratnu čeljust, odaberite okrugle ili ovalne okvire, a ako je vaše lice okruglo, sklad će napraviti pravokutni okvir. Ako je vaše lice šire na čelu i usko na bradi, pristajat će vam lagano uglati okvir. Za oči koje su smještene bliže na očima, idealni su manji okviri.</p><p>Možete se poslužiti i uzorkom - ako želite naglasiti vanjski dio lica, odnosno vizualno ga proširiti, tu su razni dizajni okvira koji će odmah dati željeni efekt.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Važnost sunčanih okvira</strong></p><p>Naočale imaju i različite boje leća koje utječu na krajnji izgled. Idealna boja je ona koja odgovara vašem stilu te su one u bojama uglavnom vezane uz hipi i boho stylinge, dok klasičari i biznismeni u odijelima nose smeđe i crne okvire.</p><p>Današnji modeli donose raznolike okvire – u igri su tanki, ali i debeli okviri.</p><p>Ako želite licu dati karakter, to će učiniti deblji, karakteristični okviri koji "preuzimaju" izgled lica. S druge strane, tanašni okviri manje su primjetni te obično dolaze sa svijetlim staklima. Ukoliko imate, primjerice, veliki nos, izgledat će manji ako su naočale karakternog, prepoznatljivog tipa jer će promijeniti fokus na licu.</p><p>Klasični retro okviri idealni su za one koji žele eleganciju, dok su okrugli s prozirnijim staklima idealni za ljubitelje hipi stila.</p><p>Naočale su modni dodatak te bi se njihov stil morao uklopiti u osobni modni izričaj, kako bi bile u skladu, a ne "stršale". </p>