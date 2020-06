Lažljivci ne vole biti sami sa sobom

Postoje tri parametra na temelju kojih se mogu prepoznati autentični ljudi, za koje je veća vjerojatnost da će uživati u svojoj samoći te da iz nje mogu izvući koristi za sebe, za razliku od lažljivaca

<p>Vjerojatno lako možete prepoznati ljude koji su izvještačeni: Smiju se preglasno šalama koje zapravo nisu smiješne, govore stvari za koje znate da u njih ne vjeruju, već ih izgovaraju zato što misle da će se svidjeti drugima, ili da će se svidjeti onima koje nastoje impresionirati. U tome se često previše trude. Naravno, svima nam je stalo do toga što drugi ljudi misle, čak i ako inzistiramo da nije tako. No, ljudi koji su autentični vole biti u svojoj koži, pa i sami sa sobom i ne brinu da će biti usamljeni.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Pametni ljudi su sretniji kad su sami</p><p>Oni cijene svoje vrijeme i imaju od njega koristi. S druge strane, oni koji u životu igraju lažnu ulogu zapravo ne vole biti sami sa sobom, pokazalo je istraživanje. </p><h2>Kako prepoznati autentičnog čovjeka?</h2><p>- Učila sam o psihologiji istinskog uživanja u samoći od <strong>Thuyvy Nguyen</strong>, socijalne psihologinje sa sveučilišta Durham u Velikoj Britaniji - kaže psihologinja dr. Bella DePaulo za <a href="https://www.psychologytoday.com/us/blog/living-single/202006/phonies-don-t-spending-time-alone-authentic-people-do">Psychology Today. </a>Dodaje kako Nguyen mjeri autentičnost Indeksom autonomnog funkcioniranja, koji uključuje tri skupa izjava: </p><p>Evo tih grupa i primjera tvrdnji koje za te ljude vrijede: </p><p><strong>Podudarnost: Vaši su postupci u skladu s onim što jeste </strong></p><p>Moje odluke predstavljaju moje najvažnije vrijednosti.<br/> Moji su postupci u skladu s osobom koja zapravo jesam.<br/> Moje cijelo ja stoji iza važnih odluka koje donosim.</p><p><strong>Otpor: Manje ste otporni na pritisak i kontrolu drugih</strong></p><p>Vjerujem u određene stvari, tako da ću se i drugima svidjeti. <br/> Radim stvari kako se ne bih osjećao loše.<br/> Pokušavam manipulirati sobom da radim određene stvari.</p><p><strong>Znatiželja: Zanimaju vas vlastiti osjećaji i reakcije, čak i oni oni komplicirani </strong></p><p>Zanima me zašto postupam onako kako radim.<br/> Duboko sam znatiželjan kad reagiram sa strahom ili tjeskobom na događaje u mom životu.<br/> Volim istražiti svoje osjećaje.</p><p>Nguyenovo uvjerenje je da će ljudi koji odgovaraju ovim trima opisima biti ljudi koji istinski uživaju provoditi vrijeme sami sa sobom. Njihova samoća nešto je u čemu i sami uživaju. </p><h2>Kako znamo da autentični ljudi zaista vole biti sami, a ne da bježe od drugih?</h2><p>Nguyen i njezine kolege ispitali su ljude koji su neposredno prije toga proveli neko vrijeme sami, ispitavši ih zašto su si uzeli to vrijeme. Oni koji su istinski cijenili i uživali u samoći složili su se s izjavama poput ovih:</p><p>- Bilo mi je ugodno biti sam/a <br/> - Bio/la sam sam/a jer je vrijeme za sebe važan dio mog dana<br/> - Bio/la sam sam/a jer je samoća jedna od stvari koje cijenim u svom životu.</p><p>Takvi stavovi predstavljaju ono što Nguyen naziva 'autonomijom samoće'. To vrijeme vaš je izbor i želite provoditi vrijeme sami iz pozitivnih razloga, ne zato što vas netko na to prisiljava. </p><p>U četiri studije, Nguyen i njezini kolege <strong>Netta Weinstein</strong> i <strong>Richard Ryan</strong> prvo su tražili od sudionika da ispune ankete o nekoliko ljestvica osobnosti. Indeks autonomnog funkcioniranja (mjerenje autentičnosti) uvijek je bio jedna od njih. Introverzija je uvijek bila druga. Ponekad su bile uključene i druge mjere. Zatim su sudionici odgovarali na ankete, svaki dan između 5 i 14 dana. Uvijek se ispitivala 'autonomija samoće'. </p><p>U sve četiri studije autentični, autonomni ljudi rekli da su provodili vrijeme na samo jer su uživali u njemu i jer vole imati vrijeme za sebe. Neuvjerljivi ljudi, koje možemo nazvati i lažljivcima, obično nisu bili sami zato što su to htjeli. Bilo je manje vjerojatno da će vrijeme koje su proveli sami sa sobom za njih biti važno ili korisno.</p><p>U dvije studije, Nguyen i njezine kolege pitali su sudionike o drugim razlozima za to da provode vrijeme sami, te posebno nešto više o izbjegavanju drugih ljudi. Sudionici su trebali navesti koliko se slažu s izjavama poput ovih: </p><p>Danas sam želio biti sam, a ne s drugima.<br/> Danas sam imao snažnu želju da se odvojim od drugih, da budem sam.</p><p>Takve vrste osjećaja ukazuju na 'sklonost samoći'. Ti ljudi žele biti sami, ali ne nužno zato što istinski uživaju i cijene svoju samoću.</p><p>U obje studije, autentičnost nije imala nikakve veze s takvom sklonošću samoći. Autentični ljudi nisu ni manje ni više htjeli pobjeći od drugih. Pokazalo se da oni vrijeme samoće mogu cijeniti bez obzira na to jesu li introverti ili ekstroverti. </p><p>U svojim je istraživanjima Nguyen izmjerila introverziju, pitajući sudionike kako vide sebe. Kao introverti su definirani oni koji sebe ne vide kao pričljive, asertivne ili osobe pune energije. Za njih je vjerojatnije da će se smatrati rezerviranima, tihima, stidljivima ili inhibiranima. Pokazalo se da introverti nisu imali veću ili manju vjerojatnost da će uživati ​​u samoći u odnosu na ekstrovertirane ljude, koji su otvoreni i pričljivi. Ukratko, možete biti odvažni, otvoreni, puni energije i zabavni u društvu, a da još uvijek jako želite i cijenite provoditi vrijeme sami sa sobom.</p><p>Čini se da je važno jeste li vi autentična osoba koja ne doživljava olako pritiske ili očekivanja drugih ljudi ili vas pokušavaju kontrolirati. Ako ste autentični i autonomni, vjerojatno istinski uživate u svom vremenu.</p><p>No, zašto bi znatiželja o sebi imala veze s tim volite li vrijeme samoće? Karakteristike mjerene indeksom autonomnog funkcioniranja uključuju više nego samo autentičnost i otpornost na društvene pritiske. Ljudi koji su dispozicijski autonomni također su znatiželjni o vlastitim emocionalnim iskustvima.</p><p>Autonomni ljudi obično se slažu s tvrdnjom: Duboko sam znatiželjan kad reagiram sa strahom ili tjeskobom na događaje u mom životu'. Ali, čak i kad ih život 'uznemiri', oni ne pokušavaju pobjeći od vlastitih misli ili emocija. Oni sjede s tim neugodnim osjećajima, sami, i pokušavaju shvatiti što sve to znači.</p><p>Neki znanstvenici vjeruju da postoje različite vrste introverzije, a vrsta druženja samo su dio njih. <strong>Jonathan Cheek</strong> i <strong>Jennifer Grimes</strong> opisali su, na primjer, nekoliko različitih vrsta introverta (o kojima se ovdje raspravljalo ), uključujući 'introspektivne introverte'. Introspektivni ili razmišljajući introverti slažu se s tvrdnjama kao što su:</p><p>Imam bogat, složen unutarnji život.<br/> Općenito obraćam pažnju na svoja unutarnja osjećanja.</p><p>To zvuči kao znatiželja autonomnih ljudi. Možda je istinsko uživanje u samoći samo društvena vrsta introverzije, zaključuje Bella De Paulo te dodaje kako se ovim istraživanjima može objasniti i kako razumjeti ljude koji su samci u srcu. </p>